【Photos】北海道大地的河湖之美

水越武鏡頭下的北海道大自然

水越武是一名世界知名的高山攝影師，雖已85歲高齡，但仍然奔走在北海道各地，堅持拍攝。因火山活動形成的大小湖泊、廣闊的沼澤、丹頂鶴棲息的河流…，水越武用鏡頭記錄下了這片北國土地上五彩繽紛的四季。

從赤道附近的熱帶雨林到北極凍土苔原，多年來，我走遍了全球不同地貌的各種地方。我深刻感受到，一片土地的生態系統是由那裡的水和陽光決定的。正是這兩個條件讓大地成為森林、雪原、沙漠，造就了千變萬化的地球環境。地球形成之後，溫度逐漸降低，水蒸氣凝結成水，進而形成原始海洋；38億年前，最初的生命在海洋中誕生並進化至今——如此理解，不足為奇。 湖泊、沼澤、河川會隨著氣象變化呈現出瞬息萬變的景象。不僅如此，每時每刻都在發生位置變化的太陽，也會為我們帶來不同景色。當陽光穿過雲層，陰暗的湖面瞬間熠熠閃亮，心中的陰霾也隨之一掃而去。這種細膩而富於變化的淡水環境在北海道尤多，這也是我為這片北國大地所吸引的重要原因。 火山孕育的湖泊 北海道的許多湖泊多是因火山而形成的。我所居住的屈斜路湖一帶，是道東（指北海道東部地區——譯註）湖泊尤其集中的地區，這些湖泊幾乎都是火山活動的產物。阿寒湖、屈斜路湖、摩周湖等等，全是在火山噴發形成的大窪地中積水而成的火口湖。其中，周長57公里的屈斜路湖是日本最大的火口湖。

湖泊的變化與遺憾 2月初一個極寒的早晨，我在長野縣諏訪湖目睹過著名的「御神渡」現象。結冰的湖面逐漸膨脹，發出如動物鳴叫般的聲響。強風卷起積雪，露出湖面上的冰層；在陣陣狂風中，「雪煙」在空中升騰。此時，冰面再次發出「鳴叫」，湖面上冰雪四濺，隨著「砰」的一聲巨響，冰面瞬間爆出裂紋，並瞬速向遠處蜿蜒而去。第2天，湖上隆起了高達1公尺多的推冰，在日本被稱作「御神渡」。 隆冬時節，北海道道東的湖泊表面會被厚達30公分的冰層完全覆蓋。剛移居到屈斜路湖湖畔時，只要在家，我早上總會出去散步，因此也見過一次屈斜路湖上的這種自然現象。此後30年裡，每年冬天都會發生這一現象，但遺憾的是，我未能再次親眼目睹這一奇觀。 此外，我還有一個遺憾。當時，屈斜路湖的湖面晴天時會呈現出晶瑩的翠綠色。這是由於1938年的屈斜路地震造成湖底湧出溫泉，使湖水變為強酸性，因而呈現出美麗的綠色。不過如今，隨著酸性減弱，曾經消失的魚兒漸漸「重現江湖」，讓美麗的翠綠色湖面成為了歷史。 大約從10多年前開始，距離屈斜路湖以東20公里的摩周湖逐漸不再全部結冰，時至今日，湖面完全被冰覆蓋的情況已經變得非常罕見。銀裝素裹的摩周湖如夢似幻，然而或許是由於氣候變化，這種美景已經不復存在，這一點也讓我感到十分悲傷。