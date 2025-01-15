【Photos】北海道大地的河湖之美

【Photos】北海道大地的河湖之美自然環境 觀光旅遊
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從赤道附近的熱帶雨林到北極凍土苔原，多年來，我走遍了全球不同地貌的各種地方。我深刻感受到，一片土地的生態系統是由那裡的水和陽光決定的。正是這兩個條件讓大地成為森林、雪原、沙漠，造就了千變萬化的地球環境。地球形成之後，溫度逐漸降低，水蒸氣凝結成水，進而形成原始海洋；38億年前，最初的生命在海洋中誕生並進化至今——如此理解，不足為奇。
湖泊、沼澤、河川會隨著氣象變化呈現出瞬息萬變的景象。不僅如此，每時每刻都在發生位置變化的太陽，也會為我們帶來不同景色。當陽光穿過雲層，陰暗的湖面瞬間熠熠閃亮，心中的陰霾也隨之一掃而去。這種細膩而富於變化的淡水環境在北海道尤多，這也是我為這片北國大地所吸引的重要原因。
火山孕育的湖泊
北海道的許多湖泊多是因火山而形成的。我所居住的屈斜路湖一帶，是道東（指北海道東部地區——譯註）湖泊尤其集中的地區，這些湖泊幾乎都是火山活動的產物。阿寒湖、屈斜路湖、摩周湖等等，全是在火山噴發形成的大窪地中積水而成的火口湖。其中，周長57公里的屈斜路湖是日本最大的火口湖。
湖泊的變化與遺憾
2月初一個極寒的早晨，我在長野縣諏訪湖目睹過著名的「御神渡」現象。結冰的湖面逐漸膨脹，發出如動物鳴叫般的聲響。強風卷起積雪，露出湖面上的冰層；在陣陣狂風中，「雪煙」在空中升騰。此時，冰面再次發出「鳴叫」，湖面上冰雪四濺，隨著「砰」的一聲巨響，冰面瞬間爆出裂紋，並瞬速向遠處蜿蜒而去。第2天，湖上隆起了高達1公尺多的推冰，在日本被稱作「御神渡」。
隆冬時節，北海道道東的湖泊表面會被厚達30公分的冰層完全覆蓋。剛移居到屈斜路湖湖畔時，只要在家，我早上總會出去散步，因此也見過一次屈斜路湖上的這種自然現象。此後30年裡，每年冬天都會發生這一現象，但遺憾的是，我未能再次親眼目睹這一奇觀。
此外，我還有一個遺憾。當時，屈斜路湖的湖面晴天時會呈現出晶瑩的翠綠色。這是由於1938年的屈斜路地震造成湖底湧出溫泉，使湖水變為強酸性，因而呈現出美麗的綠色。不過如今，隨著酸性減弱，曾經消失的魚兒漸漸「重現江湖」，讓美麗的翠綠色湖面成為了歷史。
大約從10多年前開始，距離屈斜路湖以東20公里的摩周湖逐漸不再全部結冰，時至今日，湖面完全被冰覆蓋的情況已經變得非常罕見。銀裝素裹的摩周湖如夢似幻，然而或許是由於氣候變化，這種美景已經不復存在，這一點也讓我感到十分悲傷。
沼澤的寶庫
有一種在北海道之外不太常見的湖泊，名為海跡湖（潟湖）。潟湖是因海岸上的沙嘴（即沙子在海水中堆積形成的細長條狀沙堤）或沙洲（沙嘴延伸至入海口的部分）將部分水域與外海分隔開來而形成的湖。當水面下降或被河流帶來的泥沙填埋時，它就變成了沼澤。到了夏季，海跡湖一帶的沼澤上植被豐茂，許多地方還會形成「原生花園」（在沙丘上形成的天然花海）。在北海道的道東，風蓮湖（位於根室市和別海町）、塘路湖（位於標茶町）、野付岬以及佐呂間湖周邊的沼澤上繁花似錦，令人賞心悅目。
釧路濕原面積268.6平方公里，占日本沼澤面積的6成。根據地史，這片沼澤起源於潟湖。到了冬季，這裡就成為雁類、野鴨等水鳥遷徙的中繼站。
孕育生命的河流
據說，歐美人看到日本的河流時，常常感覺這些河流就像是由一連串小瀑布組成的，與他們印象中的河截然不同。這是因為日本的山與海距離非常近，因此多急流而少有寬闊的大河。或許，歐美人所熟悉的「河流」在日本只存在於北海道，比如石狩川、天鹽川、十勝川等，這些河流都各具大河的氣質。北海道的河流有幾個顯著特點。首先，它們都源自海拔比日本阿爾卑斯山脈低1000公尺左右的山嶽地帶。
第2，它們往往都有兩個汛期，分別是4-5月的融雪期和7-9月的颱風或降雨集中期，天鹽川河口就是典型代表。
第3，北海道的河流中有大量從海裡溯流而上、到上游產卵的魚類，例如鮭魚和鱒魚之類。白鮭、粉紅鮭、櫻鱒等出生在河流中的小魚在回游鄂霍次克海或北太平洋後，產卵時又會回到它們出生的河流。
日本的淡水環境在春夏秋冬各有不同的美。特別是在北國大地北海道，到了冬季，即使白天氣溫也會低於零度，因此湖泊、沼澤和河流的一大特點，便是水會變成冰雪，令往日的景象大為改觀。
攝影、撰文：水越武
標題圖片：丹頂鶴的家鄉雪裡川，即使在冬季也不會結冰