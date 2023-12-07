【Photos】日本各地的神奇巨樹

追尋童年的記憶

巨樹、古樹的壽命遠超人類，它們擁有頑強的生命力和崇高的靈魂。

自古以來，人們便將生長在神社、森林中的樹木奉為信仰的對象、守護神或是死者靈魂的象徵。其中有些樹木飽經風霜，在數百年的風吹雨打中發生了巨大變化。有的變得虯結盤曲，寄生於其他樹木上，甚至融為一體；有的逐漸老去、腐朽，最終乾枯；也有的筆直、堅韌地朝天生長。從這些姿態各異的樹木中，人們或則受到警示，或則得到淨化，又或被賦予勇氣。

童年，我在日本東北地區的一個寒冷的山村長大。隆冬時節積雪很厚，甚至需要從2樓的窗戶進出。稍往山村深處走去，便是一片茂密的巨樹森林。那時，我生活在沿小河而建的礦工住宅中。後來因銅礦關閉而離開那裡時，小小的我牽著父母的手，在一條狹窄的小路上小心翼翼地前行。小路兩旁是奇特的沼澤，裡面充盈著泛綠光的乳白色水，似乎是煉銅後排出的處理水。我至今還記得，自己對那片沼澤的恐懼，生怕一不小心跌進去，就會被吞噬，然後被帶往黃泉之國。這個景象曾反覆在我的夢中出現和消失。

剛過20歲時，我有機會再次到訪那片土地。大山深處的草木更加茂密，似乎在訴說著歲月的流逝。沿山中野獸踏出的小徑走進深山，最終找到一個看似村落遺址的地方。曾經的河流完全被雜草覆蓋，僅存的斷壁殘垣，成為昔日人們在此處生活過的印記。

「應該就是這一帶吧」，同行的叔父說。

山間只有蟬鳴聲迴響，站在這裡，我重新認識到，這片土地就是我出生的地方，是我的起點。父母去世後，這些記憶的碎片似以某種形式留存於我的心底。就在這時，我腦海中浮現出用照片來表現這種昔日印記的想法，於是開始了我的「樹靈巡禮」之路，走訪全國各地，拍攝巨樹。