「好感度高位國家」日本（上）：吸引全球的文化魅力

反思日本的對外宣傳

在全世界人民看來，日本究竟有哪些魅力呢？日本的對外宣傳被詬病為「宣傳能力差，屢屢做出歪曲事實的報導」，該如何克服這一弊端呢？筆者曾擔任外務省的外務副報導官，長期在對外宣傳一線工作，本文請他對這一問題進行論述。

本文的下篇在慨歎日本溝通能力低下的同時，嘗試對目前存在的問題加以論述。然而，實際上筆者並不認為我們需要哀歎日本的宣傳能力，甚至反該樂觀態度。我們首先論述其中的原因。 世界矚目的皇位繼承和橄欖球世界盃 2019年這一年，日本雖然沒有煞費苦心地進行對外宣傳，但全世界的媒體還是爭相聚焦日本，電視和報紙都不斷報導著日本的消息。畢竟日本在這一年實現了天皇的皇位繼承。 明治時代以來，天皇換代一般都是在上一代天皇駕崩後的服喪期間進行，而此次的皇位繼承則是在上一代天皇健康時完成的。但日本國民卻沒有表現出絲毫的失望消沉，日本社會響起的反倒是一片祝賀之聲。 此时公布的新的年号「令和」，「令」的日語發音在英文中與「ray」諧音，含義不錯，令人聯想到「a ray of hope（希望之光）」，年輕一代欣然接受。命名一個時代，又受到年輕人的歡迎，這兩種現象在全世界都是獨一無二的。 天皇生前退位在時隔200年之後重演，更加讓人感受到日本的制度連貫性。出於這一考慮，即位儀式按照傳統形式進行，令人聯想到奈良和平安時代的風情。一連串的儀式在莊嚴肅穆的氛圍中舉行，給人的視覺帶來強烈的震撼，在腦海中揮之不去。 罕見話題如此集中，自然會吸引媒體的關注。 全球轉播的日本畫面是，快樂興奮的民眾對古今合璧的儀式紛紛表達自己的祝賀之意，宛如一幅幸福的畫卷。現如今國民生活幸福本身就具有新聞價值，媒體的目光自然會聚焦到日本。 根據內閣府實施的生活滿意度調查，日本國民回答對現在的生活很滿意的比例2019年度為73.8%，近幾年來都以同樣的趨勢保持著歷史最高水準。國民心情愉悅這一事實由數位提供了佐證。 此外，日本還舉辦了橄欖球世界盃賽。「BRAVE BLOSSOMS」（日本橄欖球隊的昵稱）的顯赫戰績讓日本觀眾心情大好，或許也出於這方面的原因，在外國遊客眼裡，日本觀眾情緒穩定，態度和藹可親。

橄欖球強國是日本意欲進行戰略宣傳的友邦 在對外宣傳方面，橄欖球世界盃有一個固有的優勢：此項賽事與奧運不同，賽期長達整整一個月時間。在此期間，全球媒體夜以繼日地連續播報著「日本」「Japan」。 在鎖定顧客群以便集中投放宣傳資源的所謂客戶細分方面，橄欖球世界盃賽也具有優勢。英格蘭也好，紐西蘭、澳洲也好，對於日本而言，都是非常重要的海洋民主主義友邦。這些日本在戰略上極為重視的國家也是橄欖球強國，源於日本的資訊如同鎖定目標一般，如願傳送到了這些國家。 只要涉及到廣告宣傳，對於有企圖的敵對勢力採取姑息和安撫之類的手段幾乎是不可能的，不過可以加強支持者的支援力度。 正因為如此，為了維持消費者對品牌的忠誠度，消費品企業持續投入大量資金用於廣告宣傳。而橄欖球世界盃的東道國日本，卻於不意之間成功地實現了這一戰略。 那些專程前來觀看比賽、在日本生活幾週的橄欖球愛好者們，他們大概經濟上比較寬裕，在本國也身居高位吧。 從這些人在「Instagram」等SNS上對他人的影響力推斷，日本不費吹灰之力便贏得了眾多值得信賴的廣告宣傳特使。 無論是天皇的繼承儀式，還是橄欖球世界盃賽，電視播放的時長以及報紙和網路媒體對日本的大量報導，如果都要用宣傳日本的廣告來替代的話，那該耗費多麼龐大的資金呀？ 令和元年的日本在對外宣傳方面，從費用與效率的比例來看卓有成效。而且這一年內集中舉辦了上述一系列令人矚目的活動，兩者相輔相成，這是世界上任何一個國家都無法效仿的。 而且，2019年對外宣傳的態勢與2020年密切相關、無縫銜接。新體育場館的竣工已成為國際新聞的標題。圍繞奧運和帕運賽事，媒體的目光必將再次聚焦東京，聚焦日本。 談到日本這一年間在對外宣傳方面取得的成果，以及這次突入而來的天皇生前退位，從這方面考慮，縱觀整個近代史也是非常罕見的，為此我們自吹自擂一番也並不為過。

日本位居最受歡迎的國家之列 日本的對外交流能力使其有足夠的實力位居最受歡迎的國家之列。這並不是2019年這個特殊時期得出的結論，也適用於長期以來的日本。 蓋洛普公司實施的國家好感度民意調查為上述觀點提供了數字佐證。 這是一項簡單的調查，列出國名，請被調查者選擇對這個國家的印象：「非常有好感」「大體上有好感」「大體上沒有好感」「完全沒有好感」「沒有意見」。 這項調查的優勢在於，我們可以從中看出中國和日本等多個國家在時間順序上發生的變化，此外還可以對多個國家進行橫向比較，儘管涵蓋的國家並不全面（例如關於美國，僅限於1991年2～3月實施的一項調查）。 根據這項調查，在2019年2月1～10日回答對日本這個國家「非常有好感」和「大體上有好感」的人分別占30%和56%，兩項共計高達86%。同期調查中這個比例高於日本的只有澳洲（88%）和英國（87%）。 亞洲國家中韓國的比例較高，達到71%。中國在天安門事件發生前的1989年2～3月間進行的調查中，這一比例為72%，達到歷史最高值，其後一直無法超越50%附近的壁障，目前則停滯在41%的低水準。 中國一直在喚起世界的關注，不過這番良苦用心的結果卻是失敗的。前面論述了2019年日本的對外宣傳從費用與效果的比例來看成績尤其卓越，而中國卻正好相反。中國在對外宣傳上投入了巨額資金，但我們卻不得不說其收效甚微。 美国《富比世》雜誌（2019年10月16日發行）發表的「全球最佳聲譽國家排行榜」（ Reputation Institute调查）顯示，日本排在第11位。亞洲國家中排名較高的還包括新加坡和臺灣，分別排在第17位和第24位。 位列前十的依次為瑞典、瑞士、挪威、芬蘭、紐西蘭、加拿大、丹麥、澳洲、荷蘭和愛爾蘭，這些國家以北歐各國為主，在此類調查中經常名列榜首。日本緊居其後，與上面國家的不同之處在於經濟實力強大。日本的這個排名可謂非常理想。 各項調查恐怕都有各自的偏頗之處。不過從類似的任何一次嘗試來看，對日本的高度評價是一致的。呈現在我們面前的是絲毫不帶偏見的結果。對於日本的高度評價，可以認為是真實客觀的。 總之，無論日本是否進行宣傳，都會得到穩定的高度評價。日本不需要一味地去贏得其他國家的羡慕，而對自己國家的宣傳能力感到自卑。 這是通過對多次大規模民意調查結果的客觀分析而得出的結論，那麼我們自然而然地會關心，到底是哪些因素使得日本贏得了高度評價呢？