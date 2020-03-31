人類的天敵——「病毒」（1）：無止盡的「軍備競賽」

人類的天敵「病毒」

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情已在全球蔓延，世界衛生組織（WHO）總幹事於3月11日（日本時間12日淩晨）宣佈其升級為大流行病（Pandemic）。病毒在40億年前「生命誕生」之初出現，它個體小到要借助電子顯微鏡才能看到，可以毫無阻礙地穿透我們的口罩。然而，這種最原始的微生物，卻反復不斷地襲擊著這個地球上最為強大的人類，導致無數人失去生命。對人類來說，病毒是唯一的天敵。我們將以連載形式，為大家講述兩者間無止盡的「戰爭」。

40億年前出現的病毒 人類自古就畏懼傳染病，所以一直努力發展醫學，並不斷改善公共衛生狀況。而病毒等微生物也在不斷產生耐藥性，與人類抗衡。人類提高免疫力，病毒就會帶上更強的毒性；人類開發出疫苗，病毒就會想方設法鑽空子，不斷變異出「新型」亞種。

石弘之：環境新聞媒體人、環境學家。曾任朝日新聞社記者，後歷任聯合國環境規劃署高級顧問、東京大學和北海道大學研究生院教授、尚比亞大使等職。著作包括《地球環境報告》（岩波書店）、《我的地球周遊記——探尋環境破壞的現場》（講談社）等。 「這簡直就像是一場軍備競賽」——環境新聞媒體人、《傳染病世界史》（洋泉社刊）作者石弘之（79歲）曾這樣指出。 「我們都是那些在過去反復不斷地爆發的傳染病疫情中死裡逃生的『幸運祖輩』的子孫。而病毒也是從40億年前的上古時代千變萬化地繁殖下來的‘幸運祖先’的子孫。」 石先生介紹稱，世界上有幾千萬種病毒，而此次引發問題的冠狀病毒的祖先可以追溯到西元前8000年左右。雖然不清楚在那之後，它們一直是「安分守己」呢，還是悄悄地「為非作歹」。但可以認為，它們一直潛伏在野生動物和家畜身上。2002到2003年間，以SARS（嚴重急性呼吸綜合征。首先在中國爆發）的形式襲擊了人類。全球共有超過8000人感染，774人死亡。 接著在2012年，它化身為中東呼吸綜合征（MERS。首先在沙特得到證實，傳到韓國等國，全球共有約2500人感染，858人死亡）再次襲來。石先生表示，「據推斷，SARS是經由果子狸傳播，MERS是經由駱駝傳播的。人們完全沒有想到駱駝會成為宿主」。