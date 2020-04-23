人類的天敵——「病毒」（2）：傳染病頻發的重要原因在於大自然遭到破壞和過密社會問題

被迫離開棲息地的野生動物們

伊波拉出血熱、禽流感、SARS（重症急性呼吸綜合症），還有此次爆發的「新冠病毒傳染病」。近年來，病毒這個人類的天敵屢次襲擊世界，每次都造成大量患者死亡。

「不得不說，人類對大自然的破壞是造成傳染病頻發的首要原因。」——環境新聞媒體人、著有《傳染病的世界史》（洋泉社）一書的石弘之先生（79歲）這樣解釋道。



石弘之：環境新聞媒體人、環境學家。曾任朝日新聞社記者，後歷任聯合國環境規劃署高級顧問、東京大學和北海道大學研究生院教授、尚比亞大使等職。著作包括《地球環境報告》（岩波書店）、《我的地球周遊記——探尋環境破壞的現場》（講談社）等。

日本環境，重獲新生

為了獲取自然資源，人類不斷大規模地破壞森林等自然環境。原本遠離人類，過著寧靜生活的野生動物們失去了家園和食物，生態系統失衡，於是它們開始出沒於人類的生活圈。人類與野生動物之間曾經清晰的界限變得模糊，野生動物通過人類身邊的家畜、寵物等，讓新型病毒擴散開來。

1976年到2019年期間，「伊波拉出血熱」在西非等地區爆發超過30次。它傳染力極強，患者會全身出血死亡。據說死亡率高達90%，就連患者遺體也具有傳染性，是「最強的傳染病」。一般認為，傳染源是棲息在熱帶雨林深處，體長約1公尺，別名「飛狐」的果蝠。

石先生指出，「在地下資源豐富的加彭等地，人們開發金礦等資源，森林大面積地遭到破壞之後，多有伊波拉出血熱的發生」。

與肉食消費擴大的意外關聯

在全球肉食消費擴大的背景下，不斷增多的家畜也導致了傳染病的擴散和新的疾病。石先生解釋稱，食用肉消費類持續成長，人們大量生產牛、豬、雞等食用肉，「這個意外的鏈條讓傳染病得以傳播」。

1998年到次年期間，馬來西亞婆羅洲島上大量居民出現高燒、頭痛等症狀，一百多人死亡。當地村民養殖的豬被認定為傳染源，軍隊進入此地實施了射殺。

鄰國新加坡因為國土面積狹小，曾經掀起過一場畜產公害（惡臭）抗議運動。後來，新加坡政府禁止國內養豬，一直從馬來西亞進口豬肉。因此，婆羅洲島也盛行起養豬，豬圈甚至遍及森林深處。棲息在密林中的果蝠飛來飛去，通過尿液四處灑落灑下病毒，經由豬感染了人類。這種新型的「亨尼巴病毒傳染病」後來又在印度等亞洲地區爆發過十多次。