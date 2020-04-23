人類的天敵——「病毒」（2）：傳染病頻發的重要原因在於大自然遭到破壞和過密社會問題

人類的天敵——「病毒」（2）：傳染病頻發的重要原因在於大自然遭到破壞和過密社會問題社會 科學 醫療健康 自然環境
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被迫離開棲息地的野生動物們
伊波拉出血熱、禽流感、SARS（重症急性呼吸綜合症），還有此次爆發的「新冠病毒傳染病」。近年來，病毒這個人類的天敵屢次襲擊世界，每次都造成大量患者死亡。
「不得不說，人類對大自然的破壞是造成傳染病頻發的首要原因。」——環境新聞媒體人、著有《傳染病的世界史》（洋泉社）一書的石弘之先生（79歲）這樣解釋道。
為了獲取自然資源，人類不斷大規模地破壞森林等自然環境。原本遠離人類，過著寧靜生活的野生動物們失去了家園和食物，生態系統失衡，於是它們開始出沒於人類的生活圈。人類與野生動物之間曾經清晰的界限變得模糊，野生動物通過人類身邊的家畜、寵物等，讓新型病毒擴散開來。
1976年到2019年期間，「伊波拉出血熱」在西非等地區爆發超過30次。它傳染力極強，患者會全身出血死亡。據說死亡率高達90%，就連患者遺體也具有傳染性，是「最強的傳染病」。一般認為，傳染源是棲息在熱帶雨林深處，體長約1公尺，別名「飛狐」的果蝠。
石先生指出，「在地下資源豐富的加彭等地，人們開發金礦等資源，森林大面積地遭到破壞之後，多有伊波拉出血熱的發生」。
與肉食消費擴大的意外關聯
在全球肉食消費擴大的背景下，不斷增多的家畜也導致了傳染病的擴散和新的疾病。石先生解釋稱，食用肉消費類持續成長，人們大量生產牛、豬、雞等食用肉，「這個意外的鏈條讓傳染病得以傳播」。
1998年到次年期間，馬來西亞婆羅洲島上大量居民出現高燒、頭痛等症狀，一百多人死亡。當地村民養殖的豬被認定為傳染源，軍隊進入此地實施了射殺。
鄰國新加坡因為國土面積狹小，曾經掀起過一場畜產公害（惡臭）抗議運動。後來，新加坡政府禁止國內養豬，一直從馬來西亞進口豬肉。因此，婆羅洲島也盛行起養豬，豬圈甚至遍及森林深處。棲息在密林中的果蝠飛來飛去，通過尿液四處灑落灑下病毒，經由豬感染了人類。這種新型的「亨尼巴病毒傳染病」後來又在印度等亞洲地區爆發過十多次。
逆襲輕視環境的人類？
近年來，可供候鳥越冬的濕地不斷消失。這對來勢洶洶的禽流感產生了影響。作為環境問題專家的石先生表示，「鳥類在越冬地過於密集，野鴨的病毒感染幾率大幅增加」。
據推測，包括此次「新冠病毒」在內的新型傳染病大多源自動物。傳染性病毒這個人類的天敵看似正在對輕視環境，大做開發的人類發起「逆襲」。
城市化造成不衛生的稠密環境
全球各國紛紛因為城市化帶來的人口集中而變得人煙湊集，對傳染病的激增產生了推波助瀾的作用。在英國，18世紀中後期開始的工業革命促使大量民眾進入大城市居住，人口開始越來越集中。工業城市裡湧入了大批來自地方的勞動者，但住房、自來水、垃圾處理等城市功能無法跟上，以致各地出現了貧民窟。石先生指出，「不衛生的稠密環境導致了傳染病的蔓延」。
1831年，英國發生霍亂疫情並擴散至全國，造成14萬人死亡。當時，倫敦的下水被直接排放到泰晤士河中，未經處理的河水又成為了市民的飲用水。一名叫做約翰・斯諾的醫生調查了霍亂的聚集性爆發地區，發現平時飲用泰晤士河水的人中患者居多。
他的調查結果推翻了「霍亂通過空氣傳播」的主流論調，證明飲用水才是傳染源。他的工作被認定為流行病學的開端，推動了人們去改善上下水道。諾斯由此成為了「流行病學鼻祖」。
聚集性感染頻發的大型郵輪
石先生介紹稱，「歷史上運輸奴隸的船隻，最早暴露出了人在密集擁擠的環境下是何等容易遭到病毒侵襲」。據說當年這些船內擁擠不堪，環境惡劣，從非洲穿越大西洋達到美洲大陸時，有三至五成的奴隸都因病死亡。病毒很清楚，人越多越密集，就越是可以輕易地通過人傳人來擴大感染。
此次「新冠病毒」在「鑽石公主號」郵輪裡引發了聚集性感染，成為人們關注的一大問題。石先生說：「船上的旅客多達3700人，處於高密度狀態。而且易感新冠病毒的老年人占了多數，對病毒而言是最理想的傳播條件。郵輪上會經常出現聚集性感染。美國疾控中心（CDC）的報告顯示，最近十年間，郵輪上的聚集性感染在世界上就發生過多達110起。」無論郵輪如何豪華，病毒都會毫不留情地發起攻擊。
標題圖片：身著防護服的工作人員正在埋葬因伊波拉出血熱死亡的患者遺體，2019年7月14日，剛果民主共和國東部城市班尼（攝影：Jerome Delay/AP Photo/Aflo）