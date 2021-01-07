在「兩種民族主義」的夾縫之中：因種族問題動盪不安的美國

美國將走向何方？

雖然經歷了民權運動的邁進和歐巴馬總統的誕生等「歷史進程」，但美國至今仍因種族歧視問題而動盪不安。筆者將通過不同性質的兩種要素反覆對立和妥協的「美國民族主義歷史」，探究美國種族問題的根源。

BLM運動的興起與美國總統選舉 在新型冠狀病毒疫情肆虐的背景下，美國國內種族衝突緊張局勢不斷升級。直接原因在於白人員警對非裔美國人的暴力執法（或者更應該叫做借執法之名實施的暴力行為），這甚至可謂是美國社會的長期傳統。5月25日發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯市的喬治･佛洛伊德被殺害事件是廣泛存在的員警暴力事件的冰山一角。佛洛伊德被一名員警用膝蓋壓住脖子，在不斷哀求稱「自己不能呼吸了」的過程之中失去了意識——紀錄了整個過程的視訊被配上#BlackLivesMatter（黑人命也是命）的標籤後，通過SNS傳開，瞬間在全美多個城市引發反對種族歧視的示威活動。由於部分示威活動中出現暴徒打砸搶劫，導致事態演變為政府不得不向明尼阿波利斯等數個城市派遣軍隊以維持治安的局面。 在即將舉行總統選舉之際，川普總統看準時機，公開宣稱支持員警，效仿1968年時尼克森的先例，扮演起對抗搶劫和暴動的「法律與秩序」守護者。川普將#BLM運動的興起視為發動白人勞工、右派福音主義者和白人至上主義者支持自己的一次良機。 現在已經發展為全球性反種族歧視運動的#BLM運動初見端倪，是在美國史上首位非裔總統巴拉克･歐巴馬的統治下。歐巴馬總統的上臺曾被寄予厚望，人們都期望這是終結該國種族歧視的開端，但諷刺的是，莫如說最後卻演變成了讓白人至上主義在那些對社會地位和經濟條件感到不得志的白人群體中復興的契機。到底為什麼會出現這種結果呢？

歐巴馬政權誕生所引發的「白人反轉攻勢」 美國社會學家阿莉·拉塞爾·霍赫希爾德（《故土的陌生人:美國保守派的憤怒與哀痛》，岩波書店，2018年）通過卓越的人種志調查方法，證明瞭歐巴馬上臺後呈現抬頭之勢的攻擊聯邦政府的過激行為、反精英主義、反知性主義、反科學主義，以及白人優越主義等保守派主張全都源於一個共同的歷史認識。 她表示，支持這些主張的白人群體生活在經濟衰退地區，一致認為過去半個世紀聯邦政府始終急於消除針對黑人的種族歧視，犧牲了白人中產階級的利益，這是促使反聯邦政府論、反政治精英論與白人至上主義相結合的原因所在。在這些人的眼中，歐巴馬總統的上臺正是源於這種聯邦政府長期採取的優待黑人政策，以此為導火線，白人的反轉攻勢變得愈發激烈。 從上述觀點來看，就不難理解白人至上主義的迅速抬頭以及與之對抗的#BLM運動其實始於歐巴馬時代這個問題了。2012年2月，佛羅里達州一名手無寸鐵的17歲黑人少年麥可･布朗遭到白人協警槍殺，但犯人卻獲判無罪，作為針對此事的抗議運動，#BLM拉開了序幕。而隨著川普總統的上臺，儘管引發了諸多抗議和抨擊，但員警和白人至上主義協警暴力對待或殺害非裔美國人的行為反倒變本加厲，在各地頻頻發生。 在現代甦醒的「南北戰爭」記憶 川普就任總統半年多後的2017年8月，維吉尼亞州夏洛特維爾市發生一起暴力事件， KKK黨和新納粹主義等白人至上主義團體舉行集會，抗議將南北戰爭時期南方軍指揮官羅伯特･E･李將軍的銅像拆除，他們與針鋒相對的反種族歧視群體發生衝突，導致後者中的一人死亡。可以說，這場夏洛特維爾事件在以下幾個方面象徵著美國的自由主義與種族關係正處在一個轉變期。 第一，此次事件的潛在背景原因在於歷史認識問題，即如何看待南北戰爭這場一個半世紀以前的戰爭的意義。種族關係隨著時代發展而得到改善，沒有歧視的社會將會到來——人們不得不對因民權運動的成功而產生的這種樸素的進步歷史觀進行重新思考。同時，此次事件也再次展現了源於奴隸制的種族歧視是何等根深蒂固。 第二，此次事件讓人產生一種印象：第二次世界大戰後，至少在聯邦政治層面上未能得到官方承認的KKK黨這樣的團體，和信奉與美國自由主義不共戴天的全體主義，且一直被視為危險思想的新納粹主義的右翼團體聯手公開組織集會的時代已經到來。這種事態表明，在這種全球多文化主義的時代，支援和助長種族歧視的意識形態可以在一定的社會群體中得以生存。 第三，得知了此次事件的川普總統對譴責白人至上主義團體和新納粹主義產生了顧慮。通過民權法案（1964年）以後，聯邦政府遵照這項法律，禁止基於種族、民族、宗教、性別的各種歧視，發揮了保持平等的作用，但川普總統對此次事件的態度，暗示聯邦政府首腦主動放棄了這種作用。 從夏洛特維爾事件到現在的3年間，美國的種族矛盾明顯變得愈發緊張。這種事態表明，上世紀60年代確立的民權法體制，還不足以充當為克服美國社會根深蒂固的種族歧視問題的手段。