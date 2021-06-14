防止「台灣有事」日美兩國要有萬全防備！推動防衛增強勢在必行

美中對立下搖擺的東亞國際秩序

日美高峰會談聚焦於「臺海危機」。本文筆者指出：「若中國軍方過於自負，誤認可以在短時間內攻下臺灣，便有可能爆發臺海危機。」筆者並指出，日美兩國為同盟關係，「規劃提升周全的軍事嚇阻能力之必要性」刻不容緩。

李登輝領導的臺灣與「臺海飛彈危機」 臺灣問題急遽浮現於1990年代，也就是總統李登輝決心推動臺灣的民主化，在首次總統大選的活動上屢屢公開宣示「我是臺灣人」的時期。臺灣開始萌生出新的身份認同，讓中國共產黨感到恐懼。 現今的中國承繼自大清帝國──由滿人支配統治，維吾爾人、藏人、蒙古人與漢人聯合而成。19世紀以前，連「中國」的國號都不存在。近代中國人的民族意識，在日本明治時期的影響之下，自逐漸崩解的大清帝國之中孕育而成。大清帝國包含稱為「漢滿蒙回藏」的諸多民族，因此要以大清帝國為基底，創造名為「中國」的民族國家，是一件極為艱難之事。 中國共產黨無法創造出「共產中國」人這個新的國民身份認同。共產主義原本即為無神論，此外更肯定暴力並信奉革命與獨裁，難以化為民族身份認同的核心，無法讓人「安心立命」。美國人以基督教義的博愛與啟蒙思想的自由作為其核心信念，將擁有完全不同歷史的3億移民，打造成具有強烈身份認同的「美國人」。相對於此，無論是蘇聯，抑或南斯拉夫，最終仍舊宣告解體，許多的少數民族紛紛分裂崩解。 1990年代，中國在鄧小平的領導之下轉向改革開放，捨棄共產主義意識形態，以愛國主義作為共產黨的統治正當性，必須再次實行國家統合的思想建設工程。中國共產黨聽見臺灣人高聲宣示自己是臺灣人之際，不僅思及西藏、維吾爾和內蒙古等自治區，同時驚懼中國或將四分五裂。 因此中國以演習為名，朝臺灣海峽發射了多枚飛彈。美國出動航空母艦因應，當時中國國力仍積弱不振，只能含辱撤退。 欲維持中國共產黨的統治正當性必須「收復臺灣」 其後經過了20多年，中國現在的經濟規模已逼近美國的四分之三。一般認為，中國將在2030年追上美國的經濟規模。中國的軍事費用仍然只有美國的四分之一，但無論如何都是緊追在後。即使在目前這個時間點，其經費規模之龐大，可以匹敵除了美國之外的已開發先進工業國家（G7）──日英法德義加的國防經費總額。東亞地區的軍事平衡，逐漸朝中國有利的方向傾斜。 1990年代，鄧小平提出以中國共產黨的建國神話，取代失去意識形態魅力的共產主義。神話的粗略概要：中國共產黨驅逐了150年間蹂躪中國的日歐美帝國主義勢力，將蔣介石驅趕到臺灣，建設中華人民共和國，構築今日的繁榮。中共透過國民教育，從小反復灌輸150年的屈辱歷史，以點燃人民的愛國主義烈火。 官方炮製的愛國主義，在中國成為世界第二經濟強國的今日，卻化為毒藥。中國人變得陶醉於以力服人的對外擴張主義。現在，中國人認為恢復大清帝國版圖，並恢復對於過去朝貢國的影響力，是一件理所當然之事。對於演變至此的中國而言，臺灣不僅是國共內戰的宿敵蔣介石的流亡之地，亦為甲午戰爭後遭日本奪取的固有領土，「收復臺灣」也是理所當然的權利。此外，為了維持共產黨的統治正當性，「收復臺灣」也日漸重要。 臺灣總統蔡英文，目標在於以外交均衡的方式維持現狀，但中國並不領情。由共產黨一黨專政的中國，不尊重臺灣人的自由意志，也不尊重臺灣人擁有的幸福生活。中國國家主席習近平追求可以匹敵毛澤東的歷史地位，也擁有進犯臺灣的意志與能力，只是時機適合與否的問題。 日本總理菅義偉與美國總統的聯合聲明裡明確宣示「臺灣海峽和平穩定的重要性」，便是因為面臨著如此嚴峻的戰略現實之故。