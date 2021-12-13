疫情未致日本出現大量失業，貧富差距卻更加擴大

失業人數僅略微增加

由於疫情蔓延，2020年4月，日本政府以7個都府縣為對象首次發佈了緊急事態宣言，很多公司暫停了日常業務，職場遭遇了前所未有的困難。根據日本總務省統計局發佈的勞動力調查報告，從3月至4月這一個月裡，就業人數大幅減少了107萬人。單月就業人數減少幅度僅次於1963年1月大雪災減少的113萬人，是2009年2月至3月因世界金融危機減少52萬人的約兩倍。

而2020年4月的完全失業者人數(*1)，比上一個月增加了6萬人左右，完全失業率也上升0.1個百分點，達到2.6%。因解雇或終止契約等非自主原因離職的完全失業者人數，也與3月份同數。儘管就業人數劇減，但卻避免了出現大量失業。此後，失業率雖然一度超過了3%，但2020年全年的平均失業率保持在了2.8%。與其他以開發國家相比，疫情中日本的失業狀況似乎沒有想像中那麼嚴重。

放棄就業人數劇增

之所以就業人數劇減和完全失業者漸增這兩種看似矛盾的情況同時出現，首要原因是「非勞動力人口」激增。「非勞動力人口」是統計學術語，指15歲以上未就業的人群中，那些不找工作或找到了工作也不馬上就業的人。而「完全失業者」則是指當前沒有工作、但正在找工作，並隨時準備工作的人。

非勞動力人口從2020年3月至4月激增了94萬人，是1963年1月以來的歷史最高值。57年前，人們因大雪災無法外出，導致非勞動力人口一下子猛增。而這次，很多人因為害怕被傳染或是回應政府控制外出的要求，即使丟了工作也沒再去求職，而是直接放棄出去工作，成了非勞動力人口，並沒計算在失業人口之內。

2020年4月增加的非勞動力人口，主要是重症風險較高的老年人和擔心家人染疫的女性。21世紀10年代以來日本人口全面減少，繼續工作的老年人增加，緩解了勞動力不足的問題。但這一趨勢現已停止了。在日本，照顧孩子和年邁父母等全部家務的重擔，直到現在還有很多家庭是完全由女性來承擔的。這導致女性不得不放棄工作，因為她們不僅要擔心本人，還要預防家人染疫。

2020年5月之後，為了生活希望增加收入的需求凸顯出來，而實踐也顯示嚴格落實勤洗手、戴口罩等措施就能預防感染，由此老年人和女性開始重返就業市場。但是，2021年疫情急劇擴散，非勞動力人口再次轉向增加，人們擔心感染而放棄就業的情況仍在持續。

根據筆者測算，與疫情前持續減少的趨勢相比，非勞動力人口增加多達100萬人以上規模。假設這些人不放棄就業而繼續找工作，那麼日本的完全失業人數將從現有的200萬人增至300萬人左右，完全失業率也將上升到4.5%左右。如果感染風險能夠得到一定程度的控制，很多人一旦同時開始找工作，失業率今後很可能會上升。

21世紀10年代中期以來，法律制度方面的逐漸完善促進了女性和老年人的就業，儘管日本人口在減少，但就業人數卻在增加。由於日本經濟存在人口減少這一結構性問題，因疫情擴散而增加的非勞動力人口何時能恢復到原先減少趨勢，將成為左右日本經濟長期發展趨勢的重要因素。