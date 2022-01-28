岸田新政權揚帆出航：「經濟」和「疫情」考驗的掌舵能力

在防疫方面，菅義偉政權推行的政策背離了民意，最終淪為一屆短命的政府。基於前車之鑒，岸田新首相將會追求怎樣的政策？本專題將對本屆政府各種政策上的關注點加以分析。

9月贏得自民黨總裁（黨魁）選舉的前外相岸田文雄，於10月4日就任第100屆內閣總理大臣。同日，菅義偉內閣集體辭職，成為執政僅1年的短命政府。 從實現長期執政的小泉純一郎政權（2001到2006年）之後，到2012年12月為止，在長達6年多的時間裡，相繼出現了多屆短命政府。最重要的原因在於，其中大部分時間，執政黨勢力未能在參議院拿到過半數議席，首相的政權運營難以為繼。 但是現在自民黨加公明黨在參議院保住了過半數議席，所以不存在「較勁國會」的結構性因素。菅政權之所以短命，是因為首相的執政方法出現了問題。在應對疫情方面，菅政權推行的政策總是不顧民意動向，最終失去民心，導致政府運行遭遇了失敗要實現長期執政，那麼繼本次眾議院選舉之後，還必須贏得2022年夏季的參議院選舉。本文將著眼於這一點，首先分析岸田內閣成立的原委及其特點，以及準備推行的主要政策。 菅首相的急劇失速 導致菅內閣無奈下臺的直接導火線是，內閣支持率低迷。9月就要舉行自民黨總裁選舉了，8月22日，前國家公安委員會委員長小此木八郎卻在首相的根據地橫濱市競選市長失利。小此木是菅首相的心腹，菅首相在他競選時也給予了全面支持。結果他卻落選，於是自民黨內對首相領導自民黨參加眾議院選舉一事感到不安的情緒開始蔓延開來。在這種背景下，原外相岸田文雄高舉黨內改革的旗幟，正式宣佈出馬參加總裁選舉。 菅首相在研究提前解散眾議院問題的同時，還試圖更換以幹事長二階俊博為核心的政策執行層人事，但最終都不了了之，失去人心的他只能在9月3日宣佈放棄黨魁選舉。

和民意完全背道而馳的防控措施 2020年9月成立之時，菅內閣在朝日新聞社實施的民意調查中獲得了高達65%的支持率(《朝日新聞》2020年9月18日)。此後，他又不斷推出新政策，啟動了旨在創設數位廳的相關準備工作，還在10月的施政演說中宣佈2050年實現溫室氣體零排放。 可是後來，在疫情持續蔓延的情況下，首相並沒有採取民意期待的政策，最終失去了民眾的支持。以下列舉三個事例。 第一個事例是「Go To Travel」事業。這是一項旨在推動經濟復甦的政策，中央政府出資為遊客提供旅行費用和住宿費用方面的補貼。雖然當時疫情並未完全平息，但安倍晉三內閣在第一波疫情得到控制的2020年7月，針對東京都以外的其他地區啟動了這項政策，而到了10月，菅內閣把東京都也納入了適用對象範圍。 隨著2020年10月上旬第三波疫情的襲來，民意開始對這項政策提出了質疑。比如，朝日新聞社11月14日和15日實施的民意調查就顯示，51%的受訪者反對這項政策，超過了贊成者的比例（37%）(《朝日新聞》2020年11月17日)。但首相仍然一意孤行，堅持整體上繼續推行該政策，只是將部分城市劃在了對象範圍之外，直到12月14日才決定當月28日起全面停止實施該政策。受到疫情蔓延和強推政策的影響，朝日新聞社12月21日發佈的民意調查資料顯示，內閣支持率從上個月的56%急劇下滑到了39%(《朝日新聞》12月21日)。 第二個事例是在第三波疫情下發佈的緊急事態宣言。讀賣新聞12月28日發佈的民意調查結果顯示，66%的受訪者希望政府發佈宣言(《讀賣新聞》12月28日)。可首相卻對此態度消極，直到開年以後，在首都圈4位知事聯合呼籲之下，最終才在2021年1月7日發佈了宣言。 第三個事例是舉辦東京奧運帕運。2021年3月中旬，第四波疫情襲來，在之後的多次民意調查中，反對舉辦奧運的受訪者均超過了半數。共同通信社5月實施的調查顯示，59.7%的受訪者反對舉辦奧運。朝日新聞社的調查顯示，多達83%的受訪者要求取消或延後舉辦奧運(《共同通訊》2021年5月16日、《朝日新聞》5月17日)。同樣由朝日新聞社實施的一份調查顯示，內閣支援率已經跌至33%。但菅首相還是堅持舉辦奧運的既定方針。奧運閉幕次日，即8月9日媒體公佈的民意調查顯示，內閣支援率甚至下滑到了28%(《朝日新聞》2021年8月9日)。

岸田贏得總裁選舉 除了岸田文雄外，疫苗擔當大臣河野太郎、原總務大臣高市早苗、原總務大臣野田聖子也參加了黨魁選舉。在決勝輪投票中，岸田獲得了257票，擊敗了獲得170票的河野。 關於岸田獲勝的原因，可以列舉以下三點。①2020年9月舉行的上一次總裁選舉之後，他一直在做準備工作，系統性地提出了一系列政策；②許多自民黨籍議員認為假如岸田上臺，肯定有一批議員會支持他，政權有望穩定運作到2022年的參議院選舉；③目前自民黨內的實力派人物麻生太郎和甘利明都支持岸田，原本支持高市早苗的安倍前首相最後也改變了心意，希望岸田能夠上臺。 提出實現「新資本主義」 那麼，岸田首相將會推行怎樣的政策？筆者將參考他在黨魁選舉時的演講內容、10月8日的施政演說內容和首相記者會上的發言等，展開思考分析。 岸田首相再三表示，將會制定相應的經濟對策，幫助那些受到疫情影響的民眾。同時強調，將會致力於應對疫情防疫對策、經濟政策、外交與安保這三大政策課題。 在應對疫情方面，他提出了「設想最壞情況下的危機管理」原則，宣稱將於年內啟動第三劑加強針接種工作，推廣電子疫苗護照和免費PCR檢測。另外，他還透露了考慮修訂法律的方針，以加強中央和地方政府在控制人員流動和確保醫療資源方面的許可權，強化政府在應對危機時的指揮塔功能。 在經濟政策方面，首相多次提及將會力爭「實現新資本主義」，強調要妥善分配經濟發展的成果，營造出可以帶來進一步發展的「經濟成長與收入分配的良性循環」。 為促進經濟發展，首相提出了①科技立國、②經濟安全保障、③數位田園都市構想等政策。作為分配政策的核心內容，他提出了①進一步促進企業開展多為員工和客戶考慮的經營活動、②加大對育兒家庭的住房和教育費用的幫助，以擴大中產階層群體、③通過上調政府指導價格，提高長照、護理、保育工作者的收入，等等。 10月15日，岸田內閣召開內閣會議決定設立「新資本主義實現本部」和「新資本主義實現會議」。本部長和會議主席均由岸田首相親自擔任。新資本實現會議的成員包括日本網際網路巨頭Z控股公司總經理川邊健太郎和東京大學教授柳川范之等有識之士。