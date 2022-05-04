專訪日本外務大臣林芳正（上篇）：在「重視同盟」的拜登政權下，加速強化日美同盟

應對世界的急劇變化

竹中 關於岸田外交的基本方針，首相將其表述為「新時代現實主義外交」，您在本屆例行國會召開之初的外交演說中，則使用了「低重心姿態」和「抱著三個覺悟」這樣的關鍵字。請您談一談其中的具體含義。

林 上述外交方針的前提，是基於當今世界之劇變的現實。這種變化可謂是「劃時代的」。冷戰結束後的一段時期，曾經出現過對國際政治走向的過度樂觀看法，但現實並未如人所願，長期以來支撐著和平與穩定的普世價值和國際秩序，正面臨著愈發嚴峻的挑戰。

此外，經濟也變成一種極大地影響安全保障的重要因素。在這樣的背景下，鑒於對現狀的認識，岸田內閣將基於前輩們不懈努力而積累起來的外交財富，即「國際社會對日本的信賴」，抱著「三個覺悟」（堅決維護普世價值的覺悟、堅決維護日本和平穩定的覺悟、為人類做出貢獻並在國際社會中發揮主導作用的覺悟）推進現實主義外交。身為外務大臣，我將以「低重心姿態」，不斷開闢外交新境界。

竹中 您認為的「現實主義」的含義是什麼？

林 這是岸田首相提出的概念，可能我的解釋未必確切，但我經常拜讀和思考大平正芳和池田勇人兩位前首相的講話和文章。比如大平前首相所說的「永遠的漸進主義」，在高舉理想旗幟的同時，總是在思考「此時此刻能夠做些什麼」。這不僅限於外交，內政或許也是如此，現實主義這個詞或許就意味著「做出現實的判斷」。

關於「低重心姿態」，這個說法是從網球中聯想產生的。打網球時，要想接住快速發球，就必須放低腰部重心做好回擊準備。由此蓄勢，還可以形成瞬間爆發力。反過來，如果重心高了，就很有可能給了對手可乘之機。為了適應瞬息萬變的世界形勢，開闢外交新境界，我們就必須做好這樣的心理準備。