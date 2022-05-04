專訪日本外務大臣林芳正（上篇）：在「重視同盟」的拜登政權下，加速強化日美同盟

專訪日本外務大臣林芳正（上篇）：在「重視同盟」的拜登政權下，加速強化日美同盟政治外交
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應對世界的急劇變化
竹中 關於岸田外交的基本方針，首相將其表述為「新時代現實主義外交」，您在本屆例行國會召開之初的外交演說中，則使用了「低重心姿態」和「抱著三個覺悟」這樣的關鍵字。請您談一談其中的具體含義。
林 上述外交方針的前提，是基於當今世界之劇變的現實。這種變化可謂是「劃時代的」。冷戰結束後的一段時期，曾經出現過對國際政治走向的過度樂觀看法，但現實並未如人所願，長期以來支撐著和平與穩定的普世價值和國際秩序，正面臨著愈發嚴峻的挑戰。
此外，經濟也變成一種極大地影響安全保障的重要因素。在這樣的背景下，鑒於對現狀的認識，岸田內閣將基於前輩們不懈努力而積累起來的外交財富，即「國際社會對日本的信賴」，抱著「三個覺悟」（堅決維護普世價值的覺悟、堅決維護日本和平穩定的覺悟、為人類做出貢獻並在國際社會中發揮主導作用的覺悟）推進現實主義外交。身為外務大臣，我將以「低重心姿態」，不斷開闢外交新境界。
竹中 您認為的「現實主義」的含義是什麼？
林 這是岸田首相提出的概念，可能我的解釋未必確切，但我經常拜讀和思考大平正芳和池田勇人兩位前首相的講話和文章。比如大平前首相所說的「永遠的漸進主義」，在高舉理想旗幟的同時，總是在思考「此時此刻能夠做些什麼」。這不僅限於外交，內政或許也是如此，現實主義這個詞或許就意味著「做出現實的判斷」。
關於「低重心姿態」，這個說法是從網球中聯想產生的。打網球時，要想接住快速發球，就必須放低腰部重心做好回擊準備。由此蓄勢，還可以形成瞬間爆發力。反過來，如果重心高了，就很有可能給了對手可乘之機。為了適應瞬息萬變的世界形勢，開闢外交新境界，我們就必須做好這樣的心理準備。
日美同盟：「力所能及之事，自力而為之」
竹中 您強調要「加強日美同盟」，並稱其為「亞太地區和平與繁榮的基石」。那麼具體將以何種形式來加強這種關係呢？
林 考慮到當今的國際形勢，我們將奉行「力所能及之事，則自力而為之」的原則。換言之，自實現政權輪替的安倍政權以來，我們沿著這樣的方向，逐漸建立起了安全保障法律體系。除了法制建設外，在國防預算方面也將確實保證必要的資金。在做好這些工作的同時，我們還會在首腦、部長等各個層級，繼續加強與美方的溝通。
「力所能及之事，則自力而為之」，這不僅適用於加強國防力量，也適用於外交領域。在我剛剛當選國會議員的那個時候，日本曾被稱作日美同盟裡的「junior partner」。當時的美國，是獨一無二的壓倒性超級強國，但時至今日，美國的實力已經相對下降。我們必須審時度勢。一般認為，拜登政權採取的是「重視同盟」的外交立場，我們有必要抓住這一良機，加強日美同盟關係。
經濟安全政策的未來
竹中 重視經濟安全保障也是岸田政權的重大方針之一。針對戰略性技術和物資供應問題，在與同盟國以及志同道合國家進行合作之際，比如與美國之間，日本將如何展開談判，確立合作範圍和機制呢？
林 自民黨早在3年前就已成立 「新國際秩序創造戰略本部」，開始推進相關工作。那時的主任是（前經濟產業大臣）甘利明，我是協助他的副主任。此外，山際大志郎（現任經濟財政再生大臣）擔任幹事長，小林鷹之（現任經濟安保大臣）擔任事務局長。去年5月，該部門發佈了一份非常接近最終總結報告的「中期報告」（《關於制定〈經濟財政運營與改革基本方針2021〉的建議》）。報告認為，必須開展旨在保持「戰略自主性與戰略必要性」的基礎建設，目前已經進入向本屆國會提交法案的階段。
首先是立法，正如《關於制定〈經濟財政運營與改革基本方針2021〉的建議》中也有所提及的那樣，我們將制定基本法；然後，將在此基礎上開展強化供應鏈、提升核心基礎設施可靠性等工作。我認為，目前我們尚未進入到和美國具體磋商合作「什麼」的階段。不過，從戰略必要性方面而言，我們必須保持相當水準的科技實力和產業競爭力，讓其他國家意識到「不和日本做好關係就會遇到麻煩」。我認為不僅是經濟安全，國力也必須強大起來。制定了保護措施，卻不斷失去應該保護的東西——這種情況是必須要避免的。
首先，一個大前提是要加強新技術和尖端技術的研究，並以秘密專利制度等手段加以確實保護。然後，最好能在同盟國和志同道合國家之間協調各國的制度標準。比如，去年日美舉行了首腦會談，由此兩國開啟了「日美競爭力與韌性夥伴關係」。雙方一致同意將共同致力於加強數位化等重要技術的競爭力，推動技術創新，增強供應鏈韌性等。我們希望立足於新的基本法，協調現有機制，以進一步發展與澳大利亞、歐洲等志同道合國家的合作。
日美經濟合作框架
竹中 美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，將考慮與印太地區同盟國和友好國建立一個新的經濟框架，日本政府對這個框架有何設想？這是否與經濟安全有所關聯？另外，日本是否會推動美國重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP）？
林 我曾在去年11月與戴琪女士會面。當時我們也討論了這個問題，美國展示出了在印太地區維持和發展經濟秩序的積極承諾。我們對美方的這種態度表示歡迎。在這個框架下美方提及了諸如加強數位技術、基礎設施和供應鏈韌性等相關合作設想，但仍處於「例舉」的階段，預計今後會拿出更具體的建議方案。同時，日本也會從經濟安全的觀點出發，提出自己的方案。
關於推動美國重返TPP，我們一直在各個層面開展著相關工作。在與戴琪女士會談之際，我也是從之前擔任農林水產大臣時經歷的諸多辛勞談起（笑），聊了很多話題。另外，我向美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和國務卿布林肯（Antony Blinken）也提過此事。這樣的努力我們今後還需要繼續下去。
（2022年1月19日）
文字整理：nippon.com編輯部 石井雅仁
標題圖片：外務大臣林芳正接受專訪，2022年1月19日，東京霞關（花井智子攝影）