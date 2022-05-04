專訪日本外務大臣林芳正（上篇）：在「重視同盟」的拜登政權下，加速強化日美同盟

政治外交

nippon.com編輯策劃委員會主席竹中治堅（政策研究大學院教授）就岸田政權外交基本方針，採訪了外務大臣林芳正。上篇總括了訪談中有關日美同盟的整體問題。

林芳正 HAYASHI Yoshimasa

外務大臣，眾議院議員（自民黨籍，山口縣第3選區）。生於1961年。畢業於東京大學法學系。美國哈佛大學甘迺迪政治學院公共管理碩士（MPA）。曾供職於三井物產，擔任過其父林義郎（原大藏大臣）的秘書等職，1995年參議院選舉首次當選議員，其後5次當選參議員和1次眾議員（2021年11月）。歷任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣等職，2021年11月起任現職。

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

應對世界的急劇變化

竹中  關於岸田外交的基本方針，首相將其表述為「新時代現實主義外交」，您在本屆例行國會召開之初的外交演說中，則使用了「低重心姿態」和「抱著三個覺悟」這樣的關鍵字。請您談一談其中的具體含義。

 上述外交方針的前提，是基於當今世界之劇變的現實。這種變化可謂是「劃時代的」。冷戰結束後的一段時期，曾經出現過對國際政治走向的過度樂觀看法，但現實並未如人所願，長期以來支撐著和平與穩定的普世價值和國際秩序，正面臨著愈發嚴峻的挑戰。

此外，經濟也變成一種極大地影響安全保障的重要因素。在這樣的背景下，鑒於對現狀的認識，岸田內閣將基於前輩們不懈努力而積累起來的外交財富，即「國際社會對日本的信賴」，抱著「三個覺悟」（堅決維護普世價值的覺悟、堅決維護日本和平穩定的覺悟、為人類做出貢獻並在國際社會中發揮主導作用的覺悟）推進現實主義外交。身為外務大臣，我將以「低重心姿態」，不斷開闢外交新境界。

竹中  您認為的「現實主義」的含義是什麼？

 這是岸田首相提出的概念，可能我的解釋未必確切，但我經常拜讀和思考大平正芳和池田勇人兩位前首相的講話和文章。比如大平前首相所說的「永遠的漸進主義」，在高舉理想旗幟的同時，總是在思考「此時此刻能夠做些什麼」。這不僅限於外交，內政或許也是如此，現實主義這個詞或許就意味著「做出現實的判斷」。

關於「低重心姿態」，這個說法是從網球中聯想產生的。打網球時，要想接住快速發球，就必須放低腰部重心做好回擊準備。由此蓄勢，還可以形成瞬間爆發力。反過來，如果重心高了，就很有可能給了對手可乘之機。為了適應瞬息萬變的世界形勢，開闢外交新境界，我們就必須做好這樣的心理準備。

日美同盟：「力所能及之事，自力而為之」

竹中  您強調要「加強日美同盟」，並稱其為「亞太地區和平與繁榮的基石」。那麼具體將以何種形式來加強這種關係呢？

 考慮到當今的國際形勢，我們將奉行「力所能及之事，則自力而為之」的原則。換言之，自實現政權輪替的安倍政權以來，我們沿著這樣的方向，逐漸建立起了安全保障法律體系。除了法制建設外，在國防預算方面也將確實保證必要的資金。在做好這些工作的同時，我們還會在首腦、部長等各個層級，繼續加強與美方的溝通。

「力所能及之事，則自力而為之」，這不僅適用於加強國防力量，也適用於外交領域。在我剛剛當選國會議員的那個時候，日本曾被稱作日美同盟裡的「junior partner」。當時的美國，是獨一無二的壓倒性超級強國，但時至今日，美國的實力已經相對下降。我們必須審時度勢。一般認為，拜登政權採取的是「重視同盟」的外交立場，我們有必要抓住這一良機，加強日美同盟關係。

2021年12月11日，外務大臣林芳正（左）與美國國務卿布林肯在七國集團外長會間隙舉行日美外長會談之際擊拳致意，英國利物浦［外務省提供〕（時事）
2021年12月11日，外務大臣林芳正（左）與美國國務卿布林肯在七國集團外長會間隙舉行日美外長會談之際擊拳致意，英國利物浦［外務省提供〕（時事）

經濟安全政策的未來

竹中  重視經濟安全保障也是岸田政權的重大方針之一。針對戰略性技術和物資供應問題，在與同盟國以及志同道合國家進行合作之際，比如與美國之間，日本將如何展開談判，確立合作範圍和機制呢？

 自民黨早在3年前就已成立 「新國際秩序創造戰略本部」，開始推進相關工作。那時的主任是（前經濟產業大臣）甘利明，我是協助他的副主任。此外，山際大志郎（現任經濟財政再生大臣）擔任幹事長，小林鷹之（現任經濟安保大臣）擔任事務局長。去年5月，該部門發佈了一份非常接近最終總結報告的「中期報告」（《關於制定〈經濟財政運營與改革基本方針2021〉的建議》）。報告認為，必須開展旨在保持「戰略自主性與戰略必要性」的基礎建設，目前已經進入向本屆國會提交法案的階段。

首先是立法，正如《關於制定〈經濟財政運營與改革基本方針2021〉的建議》中也有所提及的那樣，我們將制定基本法；然後，將在此基礎上開展強化供應鏈、提升核心基礎設施可靠性等工作。我認為，目前我們尚未進入到和美國具體磋商合作「什麼」的階段。不過，從戰略必要性方面而言，我們必須保持相當水準的科技實力和產業競爭力，讓其他國家意識到「不和日本做好關係就會遇到麻煩」。我認為不僅是經濟安全，國力也必須強大起來。制定了保護措施，卻不斷失去應該保護的東西——這種情況是必須要避免的。

首先，一個大前提是要加強新技術和尖端技術的研究，並以秘密專利制度等手段加以確實保護。然後，最好能在同盟國和志同道合國家之間協調各國的制度標準。比如，去年日美舉行了首腦會談，由此兩國開啟了「日美競爭力與韌性夥伴關係」。雙方一致同意將共同致力於加強數位化等重要技術的競爭力，推動技術創新，增強供應鏈韌性等。我們希望立足於新的基本法，協調現有機制，以進一步發展與澳大利亞、歐洲等志同道合國家的合作。

日美經濟合作框架

竹中  美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，將考慮與印太地區同盟國和友好國建立一個新的經濟框架，日本政府對這個框架有何設想？這是否與經濟安全有所關聯？另外，日本是否會推動美國重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP）？

 我曾在去年11月與戴琪女士會面。當時我們也討論了這個問題，美國展示出了在印太地區維持和發展經濟秩序的積極承諾。我們對美方的這種態度表示歡迎。在這個框架下美方提及了諸如加強數位技術、基礎設施和供應鏈韌性等相關合作設想，但仍處於「例舉」的階段，預計今後會拿出更具體的建議方案。同時，日本也會從經濟安全的觀點出發，提出自己的方案。

關於推動美國重返TPP，我們一直在各個層面開展著相關工作。在與戴琪女士會談之際，我也是從之前擔任農林水產大臣時經歷的諸多辛勞談起（笑），聊了很多話題。另外，我向美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和國務卿布林肯（Antony Blinken）也提過此事。這樣的努力我們今後還需要繼續下去。

（2022年1月19日）

文字整理：nippon.com編輯部 石井雅仁

標題圖片：外務大臣林芳正接受專訪，2022年1月19日，東京霞關（花井智子攝影）

美國 中國 竹中治堅 外交 林芳正