「格拉斯哥氣候協定」達成之後日本的抉擇：碳中和之路

「格拉斯哥氣候協定」達成，加快實現碳中和已成為全球趨勢。日本應該走什麼樣的道路呢？本文作者指出，日本需要制訂戰略，使得與碳中和有關的新技術開發能夠促進經濟的成長，同時在外交上避免已開發國家和開發中國家就這一問題出現「分裂」。

2021年10月31日至11月13日，在比原計劃推遲了一年之後，《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）在英國格拉斯哥召開。大會最重要的成果是在成果檔「格拉斯哥氣候協議」中寫明在2100年以前，將全球氣溫較工業化前水準升高控制在1.5℃以內。對於日本，對於全世界來說，這意味著什麼？在本文中，我們將立足於歐盟、美國、中國、印度等國家和地區的動向，闡明日本今後應該採取怎樣的碳中和之路。 2015年簽署的《巴黎協定》涉及整個世界 2015年12月，《巴黎協定》獲得通過，取代《京都議定書》成為新的氣候變化框架。與《京都議定書》僅要求已開發國家及東歐、俄羅斯等向市場經濟過渡的國家履行減排義務不同，《巴黎協定》首次規定了2℃溫控目標，即全球平均氣溫較工業化前水準升高控制在2℃之內，並為把升溫控制在1.5℃之內而努力。除了至今為止排放了大量二氧化碳的已開發國家，它還要求中國、印度等快速發展的新興國家減少二氧化碳排放。而且，曾退出《京都議定書》的美國也重返《巴黎協定》，開展多邊合作。全世界開始朝著減緩氣候變化的方向努力。 那麼，到目前為止，主要排放國是如何應對這一問題的呢？《巴黎協定》要求締約方每5年向公約秘書處提交一份名為「國家自主貢獻（Nationally Determined Contribution, NDC）」的減排計畫。這意味著雖然各國必須設定自己的減排目標，但減排的程度和形式等可以自行決定。 減排雄心最大的是歐盟，其目標是到2030年以前，在1990年的基礎上減排40%。相比之下，在《巴黎協定》簽署時位居世界第二大排放國的美國表示，在2005年的基礎上減排26%—28%。日本的目標與美國相當，即在2013年的基礎上減排26%。另一方面，已經超過美國成為世界最大排放國的中國提出了到2030年，單位GDP二氧化碳排放（比2005年）下降60%—65%，並實現碳達峰的目標。在新興國家中僅次於中國的排放大國印度也提交了單位GDP二氧化碳排放（比2005年）下降33%—35%的減排計畫。

「全球升溫1.5℃特別報告」加速碳中和的進程 然而，2018年10月，負責科學預測氣候變化的聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發佈了「全球升溫1.5℃特別報告」，瞬間加快了碳中和的步伐。該報告稱，要想減緩氣候變化的影響，升溫幅度必須控制在1.5℃以內，而不是2℃。報告認為，到2030年，二氧化碳排放量必須（比2010年）減少45%，到2050年必須實現淨零排放。對此，在2019年9月舉行的聯合國氣候行動峰會上，77個國家表態支持淨零排放。 新一屆歐盟委員會還公佈了「歐洲綠色協定」政策，其目標是在2030年以前實現二氧化碳排放量減半，在2050年以前實現「氣候中性」。之後在2021年6月，歐盟頒佈了《歐洲氣候法》，為該目標提供了法律依據，並將「歐洲綠色協議」2030年減半的目標進一步提高到了55%。 美國退出《巴黎協定》期間，中國也採取了行動。2020年9月，習近平主席在聯合國大會上宣佈，中國將在2060年前實現碳中和的目標。同年10月，接替安倍晉三擔任首相的菅義偉在執政後的首場施政演說中宣佈，日本將在2050年以前實現碳中和。隨後，菅義偉政府將日本2030年的減排目標提高到了46%。美國新一屆總統拜登甫一上臺便火速重返《巴黎協定》，宣佈將在2050年以前實現碳中和。2021年4月，拜登總統在由美國主辦的領導人氣候峰會上承諾，到2030年以前將二氧化碳排放量減少至2005年的一半。 相比之下，新興國家的反應則比較遲緩。與其他國家的預期相反，中國依舊維持其現有的目標，印度則回避提及「淨零排放」。正是在這樣的背景下，2021年10月底第26次全球締約方會議召開了。

在燃煤發電問題上日本與全球趨勢背道而馳 圍繞全面淘汰燃煤發電的談判最能體現各國實現碳中和的意願差異。從2017年左右起，尤其以歐洲為主的地區加快了淘汰燃煤發電的步伐。法國決定在2022年前、英國將在2024年前、義大利將在2025年前淘汰燃煤發電，甚至對燃煤發電依賴程度較高的德國也決定在2038年前完成淘汰。在北美，加拿大和美國都宣佈分別將在2030年和2035年以前實現電力系統淨零排放。 針對這一動向，主席國英國將淘汰燃煤發電列入大會的主要議題之一，並發表聲明稱，已開發國家將在2030—2039年以前，開發中國家將在2040—2049年以前淘汰燃煤發電。這項聲明得到了46個國家的贊同，因此英國將「逐步淘汰燃煤發電」寫入了締約方會議的成果文件草案。然而，就在定稿表決的最後關頭，產油國家、印度等強烈要求將「逐步淘汰（phase out）」改為「逐步減少（phase down）」。為了優先就1.5℃溫控目標達成一致，擔任大會主席的英國內閣大臣阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma）勉強接受了這一要求。 令人遺憾的是，在這個過程中，日本政府絲毫沒有打算引領逐步淘汰火力發電的談判。相反，岸田文雄首相關於使用氨、氫燃料推進低碳火力發電的發言被認為是一種倒退，這使得日本繼上一次大會之後再次成為眾矢之的，受到了環境非政府組織的抨擊。誠然，日本有其特有的國情，可再生能源的推廣滯後，福島核電站事故對核電造成的影響，等等。在某種程度上，要想穩定電力供應，燃煤發電不可或缺。但令人遺憾的是，由於日本在碳中和問題上缺乏領導力，從結果來看，日本已然認可了那些越來越依賴燃煤發電的新興國家的立場，給世人留下了與全球趨勢背道而馳的印象。