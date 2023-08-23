第二次臺灣海峽危機於今日之意義：洞悉遏止戰爭之結構以作為教訓

第二次臺灣海峽危機65週年

今年是第二次臺灣海峽危機的65週年，近年來，臺灣與中國之間的軍事緊張再次升高。在此期間，中國的軍事力與國際社會間的存在感皆已出現重大轉變，然而回顧過往危機，仍極有可能從中汲取教訓。

殘存於蔣介石掌握之下的離島群 1958年8月23日，中國人民解放軍（以下簡稱為解放軍）針對福建沿岸的金門群島與馬祖列島展開砲擊和封鎖，第二次的臺灣海峽危機就此爆發（譯註，亦即「八二三砲戰」，以下簡稱「第二次臺海危機」。首次臺海危機發生在1954-55年，第三次則是1995年時任中華民國總統的李登輝訪美與1996年臺灣首次舉行民選總統）。砲擊初期，中華人民共和國（以下簡稱為中國）領導層的意圖未明，但臺灣的中華民國政府卻強力捍衛這些被視為「反攻大陸」橋頭堡的島嶼，並在必要時欲針對中國大陸發動反擊。相對於此，對於這些與臺灣本島相距甚遠的離島是否適用於中美共同防禦條約（譯註：全名為「中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約」），美國仍抱持著猶豫態度，躊躇不前。然而，最終美國不僅出兵防阻共產主義勢力的擴張，同時也力求避免臺灣軍隊的反擊讓情勢演變成一場新的戰爭。亦即，美國在周邊海域部署航空母艦戰鬥群，以遏止解放軍的進犯，同時守護臺灣海軍對於離島的補給行動；但當蔣介石要求支援反攻大陸，美國則是冷淡以對。 中國對金門與馬祖實施封鎖，同時向蔣介石領導的國民黨喊話，要求撤出離島。不過，從砲擊開始約1個月後，金門的封鎖遭突破，毛澤東發表了名為「告臺灣同胞書」的文件，宣布決定接下來約兩週的時間，將停止偶數日的砲擊行動（譯註：亦即所謂「單打雙不打」——逢單日砲擊，雙日不砲擊）。其後，解放軍將隔天停止砲擊的措施延長，最終成為慣例。軍事危機逐漸趨緩，取而代之的，卻是某種拒絕停戰談判的邏輯。總之，毛澤東將金門與馬祖留在蔣介石手中，拒絕以「兩個中國」的存在為前提展開停戰談判。另一方面，臺灣與美國之間也進行協商，並由蔣介石與時任美國國務卿的杜勒斯（譯註：John Foster Dulles）發表共同聲明。蔣介石從這份聲明獲得美國協防金門與馬祖的確切承諾，而作為交換條件，他被迫公開表示，往後將不再以軍事力量作為「反攻大陸」的主要手段。 第二次臺海危機之際，蔣介石手中留下了金門與馬祖的掌控權，而在改革開放後的中國，強調金門與馬祖是連結中國大陸與臺灣的「紐帶」，藉由這樣的說法強調其意義。金門與馬祖在蔣經國時代的臺灣與中國之間，持續作為軍事要塞的最前線，象徵著國共內戰的延續；在李登輝政權以降，則成為臺灣與中國之間經濟交流的第一線。中國轉為提出與臺灣實現「和平統一」，尋求通商、通航、通郵的「三通」，而臺灣方面對於這些開放則持謹慎態度，首先分別在廈門市與金門島之間，以及福州市與馬祖列島之間開放「小三通」。2008年以降，臺灣與中國之間實現了「三通」，使得「小三通」的存在感降低，但在因疫情而受限的往來交流重新啟動的背景之下，「小三通」再次獲得矚目。此外，在習近平政權推動對臺「統一」的進展陷入困境之際，期望廈門市與金門島可以作為實現中國與臺灣「融合發展」的模範區域，發揮更多的「紐帶」連結作用。

離島的戰略價值已大不同 另一方面，在距離第二次臺海危機已逾65年的現在，臺灣海峽的軍事緊張再次升高。在此期間，中國的軍事實力大幅提升。當年為了砲擊金門與馬祖以及封鎖海峽，解放軍已然卯足全勁，無力取得周邊海空域的制海權和制空權，對於登陸作戰亦須審慎以對。相較當年，根據目前解放軍的實力，若無美軍介入，可以輕易掌握臺灣海峽的制海權與制空權。正如解放軍在1995年至1996年間於臺灣海峽進行的飛彈演習（第三次臺海危機），以及2022年的大規模軍事演習的情況所示，解放軍的目標已不再侷限於離島，而是轉為進犯臺灣本島，同時阻撓美軍援護的到來。 在進犯臺灣本島之前，若解放軍要先攻擊並佔領離島，很可能是中共意在形成某種政治效果，例如針對臺灣政府、民眾與國際社會的恫嚇與招降，或者是中國領導人的政治表現等。但即便在這種情況之下，目標並非金門與馬祖，更有可能攻擊的是東沙島等人口較少的島嶼。其原因在於，正如前述，由於金門與馬祖長久以來一直發揮著連結中國與臺灣的「紐帶」功能，當地居民也希望與中國保持交流，因此較為反對臺灣「獨立」。亦即，即使攻擊金門與馬祖，可能不僅無法獲得中國所期待的政治效果，更有可能讓過去政治工作的成果化為泡影。此外，若從軍事角度觀察，至今仍有一定規模的臺灣軍隊駐紮於金門與馬祖，可能招致針對中國本土的反擊與美軍的介入。 美國的立場不變 美國對於保衛臺灣本島及離島的立場，雖然在過去的65年間歷經轉折，但不僅遏止中國的攻擊，亦避免臺灣挑釁而引發軍事衝突，在此雙重抑止的意義上，可說是堅定不移，貫徹始終。中美共同防禦條約曾於第二次臺海危機之際發揮作用，但1979年1月隨著中美建交，而在1980年1月失效。於此期間，美國國會在1979年4月通過「臺灣關係法」，強調「任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉」將「為美國所嚴重關切」，並承諾「提供防禦性武器給臺灣人民」。其後，美國政府以戰略模糊的方式防衛臺灣，藉此持續嚇阻中國對臺軍事侵略，以及避免臺灣「獨立」而引發中國武力進犯。在1990年代的第三次臺海危機之際，美國亦曾派遣航空母艦戰鬥群進入臺灣海峽。總而言之，若慮及美國的戰略模糊，以及過去臺海危機時美軍採取的行動，即便中國僅攻擊金門與馬祖，仍無法排除招致美軍介入的可能性。 如此一來，考慮到金門與馬祖在當前中國與臺灣關係裡的政治意涵、以及可以預料的軍事反擊、美軍介入等種種因素，中國若僅攻擊金門與馬祖，再次引發臺海軍事危機的可能性不高。我們反而必須重新思考的是，如何充分利用第二次臺海危機的教訓，以遏止中國針對臺灣本島進行軍事恫嚇與侵略。

軍事嚇阻力與危機應對外交的重要性 在第二次臺海危機的教訓裡，一般認為最為重要的，莫過於包含核武在內的軍事嚇阻力。由於毛澤東決定砲擊金門而引發第二次臺海危機，但在此決策過程裡，毛澤東對於美軍可能介入離島防衛而憂心不已，在下令砲擊前的那段期間幾乎夜不成眠。即使展開砲擊後，毛澤東與其幕僚仍不斷評估美軍介入的程度，導致無法踏出「下一步」，亦即登陸作戰的軍事行動。即便在今日的臺灣海峽，創造出如此情勢仍然極為重要。美國不時以各種方式言及對於防衛臺灣的關心，在美國與臺灣之間，甚至在區域的各同盟國家之間，針對臺海情勢進行保障國家與區域安全的合作互助，可以提高這種軍事嚇阻力的效果。 第二個教訓是在爆發軍事危機之際的國際關係與外交之重要性。在第二次臺海危機之際，中國的外交官持續收集各國的反應以及應對的相關情報，不斷檢討如何確保自身主張在國際間的正當性。綜觀種種因素之後，例如中國的軍事行動引發各國疑慮、蔣介石的「反攻大陸」未獲支持、「兩個中國」論述出現在國際間停戰談判與締結協定的討論裡，毛澤東最終決定結束軍事危機。 此外，雖然蘇聯提供中國核武保護傘，但對於中國的軍事行動仍有疑慮，也對此決定產生重大影響。如今，中國作為擁有核武的國家，其國際影響力之大，與65年前相比，已不可同日而語。然而，由於中國與國際社會的相互依存關係亦進一步深化，因此仍無法忽視國際輿論對中國行動的影響。雖然不容許單方面以武力改變現狀，但必須在平時便向中國傳達訊息，表示這與支持「臺灣獨立」仍有所區隔，不可一概而論。