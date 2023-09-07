1958年的臺海危機與日本：日美安保條約之修訂與金門島

第二次臺灣海峽危機65週年

第二次臺海危機（金門八二三砲戰）爆發之際，亦引起日本的高度關注。由於臺海危機在隔年1959年解除時，正值美日兩國進行安保條約的協商談判期間，日本憂慮「可能捲入」中國與臺灣之間的紛爭，因此相當關注金門戰事。

忽然之間，「臺灣有事」成為主要議題，近年來，臺灣海峽受到熱地關注。過往，即使在冷戰期間，日本亦曾關注臺灣海峽與其統治範圍內的金門島。然而，引發日本關注的契機在於，岸信介政權參與美日安保條約的協商過程期間，臺灣海峽爆發的軍事危機。 東亞「熱戰」與日本 從1930年代起日本引發的滿洲事變（譯註：九一八事變），至少直到越戰終結，卻又爆發中越戰爭的1970年代末期，東亞的戰火長期持續，直至和平時代來臨之後，整體才得以實現經濟繁榮。在東亞，與其說「冷戰」，實際上卻是處於「熱戰」狀態。然而，1930年代發動戰爭的日本，從1945年戰敗之後，便將自己定位為和平國家，採取不直接參與戰爭的立場。 然而，相較於1951年的舊安保條約，岸信介政權尋求簽訂更具自主性的安全保障條約，理解到日本將增加自身負擔，以及與美國雙邊關係的緊密提升等納入視野，推進協商以修訂條約一事，卻在日本國內激起強烈的反對運動。日本社會除了對「戰爭」本身的忌避反感之外，對於美日同盟的強化，將導致日本恐將捲入東亞的「熱戰」，感到疑懼憂心。 該次安保修訂的協商期間，日本周邊爆發最嚴重的「戰爭」，莫過於1958年的第二次臺海危機。該場「戰爭」裡，中華民國統治下的金門島持續遭受中華人民共和國的砲擊，戰事終結之際，中華民國國軍更是反過來轟炸廈門，以報先前的一箭之仇。日本媒體連日報導第二次臺海危機局勢，議會亦多次討論戰況。在中日戰爭期間，金門島雖處於日本佔領之下，但幾乎未曾受到日本社會的關注，但在此次危機裡，突然間成為鎂光燈的焦點。

金門島與第二次臺海危機 金門島位於廈門眼望可見之處，連同周邊列嶼，其總面積不過約150平方公里。歷史上培養出許多科舉官員，人才輩出；而許多移民至日本與東南亞的華僑，亦是來自金門，該島可說是華僑故鄉，亦即僑鄉。這個島嶼受到重視的原因在於，國共內戰之際，國民黨軍節節敗退，被迫南下，其後於1949年10月的金門古寧頭戰役之中，成功擊敗共產黨軍。這便是該地成為戰略要地的原因。 在連戰連敗的國民黨軍隊心目中，金門島旋即被視為「勝利之聖地」，冷戰時期成為與中國對峙之軍事前線。1949年10月1日中華人民共和國成立後，國共內戰並未就此終結。第二次臺海危機之後，軍事對峙已淪為「形式」，卻仍維持著高度的軍事緊張態勢。駐臺美軍於1979年撤離之後，直到國民黨政權於1991年5月1日藉由廢止動員戡亂時期臨時條款，公開宣示放棄反攻大陸的政策之前，兩岸的軍事對峙可以說一直持續。自從放棄反攻大陸後，金門島終於從加諸其上的戰時動員體制裡獲得解放，反而轉變為與對岸中國進行相互交流的最前線。 從1958年8月23日起，金門島遭受中國人民解放軍的砲擊。一般的說法裡，一個半月的時間內所發射的砲彈數量，總計高達50萬發之多。在此期間，金門島引起日本國會、媒體以及論壇的關注與討論。岩波書店的《世界》雜誌於1958年11月號裡，特別企畫了特輯「臺灣海峽的緊急狀態與日本」。其中有文章對於舊有的安保體制提出質疑，並且認為：「基於『保衛距離中國本土僅三哩、距離台灣百餘哩的小島金門，對於東亞的和平與安全至關重要』的觀點，若在美國對中國採取軍事行動的狀況之下，要使用日本基地之際，美日安保條約完全無法阻止與限制。」

日美安保條約之修訂協商與金門島 然而，金門島在日本引發更多關注的時期，其實是第二次臺海危機結束，實際進入修訂日美安保條約的協商談判之後。1959年6月27日，《讀賣新聞》刊登了新安保條約草案（「新安保條約起草完成 明確規範相互防衛之義務」）之後，該草案除了美日間相互關係的提升，也包含與舊有的安保條約內容同樣的所謂「遠東條款」――亦即「遠東之和平與安全」，這些內容於是公諸於世。作為回應此草案，在國會也出現如此的質詢場景，該年7月3日的眾議院外務委員會上，社會黨議員戶叶里子質詢任外相的藤山一郎：「守護遠東地區和平與安全的區域，其涵蓋範圍究竟有多大？」對此，藤山一郎外相回答，「無明確指涉。」 《朝日新聞》亦於同月26日指出：「在新的安保條約裡使用與現行條約相同的『維持遠東和平』之措辭，是否會讓國民產生某種印象，認為日本將與美國共同擔負起更加廣大的義務，甚至涵蓋至整個遠東地區的防衛工作？」（「對於『遠東和平』之疑義 自民黨外交調查會激論如何修訂安保條約」），對於遠東之範圍提出質疑。 同年10月28日，日本社會黨的淺沼稻次郎在眾議院的院會上，以金門與馬祖的戰事為例，憂心忡忡地表示：「以遠東的和平之名，是否易迫使日本介入戰爭，」強調對於「被迫捲入戰爭」的憂慮。11月19日，在外務委員會上，帆足計（譯註：時任日本社會黨眾議員）也透過金門事件，強調日本恐將「捲入戰爭」的危險性，他提到：「假若利用日本基地的美軍，因金門與馬祖之戰事而轟炸福建或北京。如此一來便與以往不同，由於現在將強化明確的相互援助條約――亦即安保條約，因此，日本基地必然成為遭受對方國家報復性轟炸的目標。不可避免地將自動捲入戰爭。」 經過這些討論之後，日本政府於1960年2月26日提出官方的統一見解，將「遠東」的範圍定義為「基本上為菲律賓以北，日本及其周邊區域、韓國以及中華民國控制下的區域」。此見解可視為將金門島納入日美新安保條約的「遠東」範疇之內。 在該官方見解公布前的2月13日，《朝日新聞》（晚報）刊登文章「今日的問題 『遠東』的不安」指出：「最近，對於『金門與馬祖』相關爭議裡，政府在國會上所表現出來的態度，令人難以理解，」該文更提到：「從兩年前的夏季至秋季，臺海情勢的波瀾起伏甚為激烈。對於中國大陸與臺灣之間的戰事，萬一真的讓背後的蘇聯與美國也捲入戰爭，將引發令人驚懼的危機，因此日本輿論強烈支持針對既有安保條約，進行修訂條約的協商談判。」該文認為，金門周邊的緊張局勢推動了安保條約的修訂。然而，「在日本國民眼中，金門和馬祖已不再是『遠東的和平與安全』之化身，而是『遠東的危險和不安』之象徵」。即使「中美共同防禦條約不包括金門與馬祖」，日美安保條約卻將其納入，「駐日美軍的出動將使這些島嶼與日本的命運相連，這使人難以忍受。國民將會產生疑問，這次修訂的目的為何？」該文對於「遠東條款」表示強烈反對。