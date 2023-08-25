「台灣有事」下的金門：能成為海峽兩岸的中介島嶼？政治外交 國際 歷史 臺灣香港
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
1950年代台海危機下的金門
金門，舊稱浯洲、浯江等，由金門本島、烈嶼、大膽、二膽等組成，歷史上有「固若金湯，雄鎮海門」之美譽。自17世紀中葉之後，金門及其周邊島嶼群，除可扼制廈門灣及閩南海域外，也是台灣海峽防禦的重要戰略要地。
1860年代以後，金門大量青壯人口僑居東南亞各埠、日本長崎及神戶。但在1949年之後，金門從原本開放、流動的僑鄉島嶼，成為國共對峙、世界冷戰的前線基地，直到1992年才解除戰地政務。在長達43年的軍事治理下，金門的政經、社會及空間被高度軍事化，且與國際地緣政治高度相關，更是冷戰時期第一島鏈前線中的前線。
1949年10月24日深夜起，中共的人民解放軍渡海進攻金門，在古寧頭一帶激戰三晝夜之後，國軍取得國內內戰以來少有的勝利。蔣介石提到這場生存的保衛戰是「大陸之中華民國，到臺灣之中華民國的奠基石」；蔣經國也提到這場戰役是「置之死地而後生」、「轉敗為勝，反攻復國之『轉捩點』」。
1950年6月韓戰爆發，中共「抗美援朝」，美國一改放棄蔣介石的態度，轉而支持中華民國。7月，中共發動金門大膽島戰役失利後。往後的20多年再也沒有採用登陸戰，而是砲擊形式的戰爭。1954年9月3日，中共砲擊金門，史稱第一次台海危機（台灣稱為九三砲戰）。整個危機持續至1955年4月萬隆會議（又稱亞非會議，Asian-African Conference）周恩來宣布願與美國談判化解台海緊張情勢為止。因為這場危機，美國於1954年12月和中華民國簽署共同防禦條約，建立軍事同盟關係。
金馬成為危機下獨特軍事地區
為了測試《中美共同防禦條約》的有效性，共軍除了砲擊金門外，亦砲擊國民政府當時控有的中國大陸沿岸諸島，並於1955年的1月18日攻克浙江的一江山，且火砲射程已可覆蓋大陳島，其空軍亦對大陳島不斷轟炸，國府於是在是年2月，在美國第七艦隊的協助下將大陳島軍民撤回臺灣。至此，中共攻占全部浙東沿海島嶼，僅剩福建沿海的金門和馬祖由國軍控制。此外，美國國會於1955年1月通過《台灣決議案（福爾摩沙決議案）》（Formosa Resolution），授權美國總統可出兵保護台灣及其固有控制之島嶼，金門及馬祖的防禦被涵蓋其中。
1958年夏，中共在福建沿海地區已開始有一系列的軍事行動，試圖從海、陸、空三軍種打擊並封鎖金馬地區的國軍。8月23日18：30時，中共開始砲擊金門，至晚間20：20時，估計已承受3,300發砲彈。當時太平洋司令部與美軍顧問團溝通後的簡短結論是：「金門完了（Kinmen out）」。日後的研究與統計指出，共軍340門砲，從廈門、大嶝、小嶝、深江、蓮河、圍頭等地，在兩小時內發射57,533發砲彈，至10月6日共軍宣布停火一週止，總共對金發射474,910發砲彈，史稱第二次台海危機（台灣稱為八二三砲戰）。
同時，中共測試美國的反應。而在共軍發起砲擊的24小時內，美國海軍作戰部長下令第七艦隊進入臺灣海峽就定位支援臺灣。到了10月5日，中共國防部長彭德懷宣布對金門停火七日。10月6日，彭發表《告臺灣同胞書》，共軍漸次停火，隨後宣布「單打雙不打」（單日砲擊，雙日停火）。臺海危機步入新的階段，以一種象徵性的戰爭持續存在，直到1979年中華人民共和國與美國建交前才停止。
在1954年、1958年兩次臺灣海峽危機（九三砲戰、八二三砲戰）中，金門不僅關乎中華民國臺灣的生存，也是圍堵共產集團擴張的因應戰略。這就是1958年美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）所說：「包括金門及馬祖的沿海島嶼，對中華民國有極重大的意義，且與柏林對西方的重要性相比擬。」
冷戰及後冷戰的金門地方形貌
冷戰期間，金門對內被形塑為「三民主義模範縣」，以取得軍事統治的正當性；對外成為自由世界的燈塔，有別共產統治下的中國大陸。
具體的方法就是「管、教、養、衛」的實踐，這是一種軍事現代性（a militarized modernism）的建構。亦即，國家以政治、教化、經濟與軍事等四大層面進行全面的軍事動員、社會控制、經濟建設、意識形態教化，並包裝於一種自我宣稱為理想性的、實驗性的現代性政治計畫之中，對外抗衡中國共產黨的軍事威脅，對內壓抑反對聲音、減少政治阻力，以便有效掌控戰地等。
當然，大量的部隊長期駐守於金門，使得島上的性別比例失衡。名為「特約茶室」（又名俗稱軍中樂園）的慰安婦制度，是當年戰地體制面對性別政治（sexual politics）的因應之道。這些昔日的戰地遺產，今天仍是金門島的重要資源，從道路系統、軍方將領命名的學校到金門高粱酒產業；戰地觀光景點，甚至是外人認識金門一種途徑。
1987年臺灣解除戒嚴，5年後的1992年，金門與馬祖才解除戰地政務。事實上，臺灣的解嚴、民主化歷程呼應著世界冷戰格局鬆動、國際地緣政治再結構。然而，金門與馬祖兩地直到1995年才真正開放，前者設立了「金門國家公園」，後者則成立「馬祖國家風景區」，嘗試保育戰地資源，發展觀光以提振地方經濟。
國際地緣政治改變下，金門的啟示？
2001年起，台灣政府開通金門與廈門、泉州的定期航班開通（俗稱小三通），對金門地方社會的影響深遠。這條結合臺灣國內線航班及兩岸船班的航路，提供了臺商、遊客等往來兩岸的另一種選擇（在此之前需要經過香港、澳門轉機）。
實施以來，航班數量或搭乘人數均顯著成長，以Covid-19（新冠疫情前）的2018年，循「小三通」管道的入境人數合計有983,537人次，其中臺灣公民有550,216人次、中國大陸人民有410,237人次、外國人士23,084人次。在這樣的趨勢下，金門的交通業、零售業、民宿業及相關服務業等得到很大的發展，金門縣的設籍人口不但沒有因為地理劣勢而減少，在2022年超過14萬人，人數多於澎湖縣。2018年，金門決定自福建晉江引水，簽訂購水契約30年，確保島上民生及工業用水不虞匱乏。金門做為海峽兩岸往來的節點，其歷史及地緣的中介性（In-Betweenity）再度突顯。
金門原本地處福建省南方閩南區域， 1949年之後，冷戰對峙的政治現實使得金門從歷史與地理的脈絡割離出來，受臺灣海峽以東約200海哩的臺北所轄。
但這座島嶼，也因為戰爭而飽受摧殘，因此地方社會對於「戰爭無情、和平無價」的體會相當深刻。金門，如何成為建構和平與和解（peace and reconciliation）的中介島嶼，進而成為不同文明價值之間相互理解、化解衝突、充分對話的載體，對於台灣、東亞、乃至於全世界都有十分重要的啟示。
而東亞區域和平的連動關係，一如安倍晉三前首相所指出的「台灣有事就是日本有事，亦即日美同盟有事」。而回顧首兩次台海危機的歷史，其實某種程度說明了一個事實：「金門有事就是台灣有事，台灣有事就是東亞有事、世界有事」。金門，作為距離中國大陸最近的自由世界，過去的軍事角色及未來的和平角色，在此時此刻，實應被重新理解且重視。
照片皆為筆者所提供
標題圖片：金門新頭海灘（昔日八二三炮戰中搶灘料羅灣的場景）