「台灣有事」下的金門：能成為海峽兩岸的中介島嶼？

第二次臺灣海峽危機65週年

二次大戰結束後，東亞區域的國際地緣政治隨著1950年代韓戰的爆發而重新結構，1954年、1958年更發生以金門砲戰為形式的兩次台海危機。冷戰對峙的格局即使在1990年代部分緩解，但晚近威權主義的擴張，促成一種新冷戰的態勢。金門，作為台灣海峽的中介島嶼，發生於1950年代的戰爭，對當前有何種啟示？

1950年代台海危機下的金門 金門，舊稱浯洲、浯江等，由金門本島、烈嶼、大膽、二膽等組成，歷史上有「固若金湯，雄鎮海門」之美譽。自17世紀中葉之後，金門及其周邊島嶼群，除可扼制廈門灣及閩南海域外，也是台灣海峽防禦的重要戰略要地。 1860年代以後，金門大量青壯人口僑居東南亞各埠、日本長崎及神戶。但在1949年之後，金門從原本開放、流動的僑鄉島嶼，成為國共對峙、世界冷戰的前線基地，直到1992年才解除戰地政務。在長達43年的軍事治理下，金門的政經、社會及空間被高度軍事化，且與國際地緣政治高度相關，更是冷戰時期第一島鏈前線中的前線。

水頭聚落（黃氏宗祠及民居） 1949年10月24日深夜起，中共的人民解放軍渡海進攻金門，在古寧頭一帶激戰三晝夜之後，國軍取得國內內戰以來少有的勝利。蔣介石提到這場生存的保衛戰是「大陸之中華民國，到臺灣之中華民國的奠基石」；蔣經國也提到這場戰役是「置之死地而後生」、「轉敗為勝，反攻復國之『轉捩點』」。 1950年6月韓戰爆發，中共「抗美援朝」，美國一改放棄蔣介石的態度，轉而支持中華民國。7月，中共發動金門大膽島戰役失利後。往後的20多年再也沒有採用登陸戰，而是砲擊形式的戰爭。1954年9月3日，中共砲擊金門，史稱第一次台海危機（台灣稱為九三砲戰）。整個危機持續至1955年4月萬隆會議（又稱亞非會議，Asian-African Conference）周恩來宣布願與美國談判化解台海緊張情勢為止。因為這場危機，美國於1954年12月和中華民國簽署共同防禦條約，建立軍事同盟關係。

金馬成為危機下獨特軍事地區

金門軌條砦（反登陸樁） 為了測試《中美共同防禦條約》的有效性，共軍除了砲擊金門外，亦砲擊國民政府當時控有的中國大陸沿岸諸島，並於1955年的1月18日攻克浙江的一江山，且火砲射程已可覆蓋大陳島，其空軍亦對大陳島不斷轟炸，國府於是在是年2月，在美國第七艦隊的協助下將大陳島軍民撤回臺灣。至此，中共攻占全部浙東沿海島嶼，僅剩福建沿海的金門和馬祖由國軍控制。此外，美國國會於1955年1月通過《台灣決議案（福爾摩沙決議案）》（Formosa Resolution），授權美國總統可出兵保護台灣及其固有控制之島嶼，金門及馬祖的防禦被涵蓋其中。 1958年夏，中共在福建沿海地區已開始有一系列的軍事行動，試圖從海、陸、空三軍種打擊並封鎖金馬地區的國軍。8月23日18：30時，中共開始砲擊金門，至晚間20：20時，估計已承受3,300發砲彈。當時太平洋司令部與美軍顧問團溝通後的簡短結論是：「金門完了（Kinmen out）」。日後的研究與統計指出，共軍340門砲，從廈門、大嶝、小嶝、深江、蓮河、圍頭等地，在兩小時內發射57,533發砲彈，至10月6日共軍宣布停火一週止，總共對金發射474,910發砲彈，史稱第二次台海危機（台灣稱為八二三砲戰）。

古寧頭三角堡外的戰車展示 同時，中共測試美國的反應。而在共軍發起砲擊的24小時內，美國海軍作戰部長下令第七艦隊進入臺灣海峽就定位支援臺灣。到了10月5日，中共國防部長彭德懷宣布對金門停火七日。10月6日，彭發表《告臺灣同胞書》，共軍漸次停火，隨後宣布「單打雙不打」（單日砲擊，雙日停火）。臺海危機步入新的階段，以一種象徵性的戰爭持續存在，直到1979年中華人民共和國與美國建交前才停止。 在1954年、1958年兩次臺灣海峽危機（九三砲戰、八二三砲戰）中，金門不僅關乎中華民國臺灣的生存，也是圍堵共產集團擴張的因應戰略。這就是1958年美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）所說：「包括金門及馬祖的沿海島嶼，對中華民國有極重大的意義，且與柏林對西方的重要性相比擬。」

冷戰及後冷戰的金門地方形貌 冷戰期間，金門對內被形塑為「三民主義模範縣」，以取得軍事統治的正當性；對外成為自由世界的燈塔，有別共產統治下的中國大陸。 具體的方法就是「管、教、養、衛」的實踐，這是一種軍事現代性（a militarized modernism）的建構。亦即，國家以政治、教化、經濟與軍事等四大層面進行全面的軍事動員、社會控制、經濟建設、意識形態教化，並包裝於一種自我宣稱為理想性的、實驗性的現代性政治計畫之中，對外抗衡中國共產黨的軍事威脅，對內壓抑反對聲音、減少政治阻力，以便有效掌控戰地等。

民宅壁上的軍事標語（瓊林養拙樓） 當然，大量的部隊長期駐守於金門，使得島上的性別比例失衡。名為「特約茶室」（又名俗稱軍中樂園）的慰安婦制度，是當年戰地體制面對性別政治（sexual politics）的因應之道。這些昔日的戰地遺產，今天仍是金門島的重要資源，從道路系統、軍方將領命名的學校到金門高粱酒產業；戰地觀光景點，甚至是外人認識金門一種途徑。 1987年臺灣解除戒嚴，5年後的1992年，金門與馬祖才解除戰地政務。事實上，臺灣的解嚴、民主化歷程呼應著世界冷戰格局鬆動、國際地緣政治再結構。然而，金門與馬祖兩地直到1995年才真正開放，前者設立了「金門國家公園」，後者則成立「馬祖國家風景區」，嘗試保育戰地資源，發展觀光以提振地方經濟。