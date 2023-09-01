如何正視當事人缺席的時代悲劇：朝鮮人虐殺事件與歷史認識問題

所謂的歷史認識問題是很棘手的。歷史，也就是和過去有關的問題，終究只是過去，大多時候和我們的生活並沒有直接連結。在這部分，缺乏具體性的利益，有時候過於執著反而會損害國際關係，甚至喪失原本應得的利益。

當然，即便如此，人偶爾還是會非常執著於過去。例如，即使是過去發生的事，對於身心因而受到重創的人而言，是讓人至今仍深感痛苦的「現在」問題。所以，經歷過悲劇性事件的當事人會認為，自己原本或許會擁有更加幸福的人生，其機會卻被剝奪了，因而感到忿恨不平，多少想要得到一點補償，這是理所當然的事。

不過，這始終是從過去事件中倖存的當事人，自己得大聲疾呼和積極行動，才得以實現的。然而，當事件逐漸被外界淡忘，時間殘酷地流逝，當事人總有一天都會消失。即使如此，人偶爾還是會有執著於過去的時候，而且大多情況下就算沒有任何具體性的可觀利益可圖。

有關歷史認識的報導結構

那麼，實際上，人會在什麼時候執著於過去呢？下圖顯示的是有關在1923年關東大地震時發生的朝鮮人虐殺事件是以何種頻率被報導的。

從這個數據可以看出一些端倪。一是自1923年發生大地震以來，逢1993年、2003年，還有2013年，每隔十年都會出現一定的報導量。因為在日本和韓國各地，都有為在關東大地震時遭到虐殺而犧牲的人們所舉行的追悼活動，媒體本身也會刊登相關的特輯報導。

不過，更重要的是，除了「每十年的紀念」以外，對事件的關注度也受到其他因素牽動。例如，韓國的報導量在2013年達到巔峰是因為正逢關東大地震90週年，而這一年剛好同時發生了日本的相關教科書出現爭議內容的問題。日本的巔峰是17年，在那之前的歷任東京都知事按例會在朝鮮人犠牲者追悼活動上寄送追悼文，但是小池百合子在這一年卻突然取消。

13年，是因為前一年12月第二次安倍政權上台，而且與翌年2月上台的朴槿惠政權之間，針對以慰安婦議題為中心的歷史認識問題予以高度關注的時期。2017年，安倍政權和新上台的進步派的文在寅政權之間，也是雙方糾葛持續加深的一年。因此，在這樣的背景下，顯然是受到當時日韓關係惡化的影響。

同時，有趣的是在日韓關係加劇惡化的18年和19年，該事件的報導量卻是減少的。理由可以簡單說明，18年以後的日韓關係是聚焦在前徵用工問題，因為同年10月韓國最高法院作出判決而受到矚目。此外，日本政府在翌年7月祭出制裁，實施部份半導體相關原料的出口管制令。也就是說，因這些重大問題的出現，在這個時機點，對於超過90年以上的歷史事件――關東大地震的朝鮮人犠牲者就相對地缺乏關心，而媒體報導也跟著減少。