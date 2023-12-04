春鬥與日本薪資動向：薪資調漲亦擴展至小型企業，仍須持續營造出薪資成長的實際感受

重新思考日本的薪資與雇用制度

從最近的宏觀統計數據來看，相較於今年春鬥所達成之薪資成長率，雖然較為保守鈍化，日本整體薪資成長的趨勢明顯。筆者分析其背景因素與其他國家的差異，指出「明年春鬥應進一步加快調高薪資的步伐」。

春鬥之際，大型企業大幅的薪資成長率亦擴展至小型企業 根據日本工會總聯合會（以下簡稱「聯合」，譯註：原文為「日本労働組合総連合会」）公布的調查結果，可以確認今年春季生活鬥爭（以下簡稱「春鬥」）的最終結果。千人以上的工會採用平均薪資的方式談判，包含原本定期加薪的調漲率為3.69％，基本薪資上調（base up）的比率為2.16％。對於99人以下組合，同樣方式談判所得出的數據為定期加薪2.94％、基本薪資上調（base up）為1.87％。雖然99人以下組合之數值略為受到抑制，但資料顯示薪資調漲的趨勢已擴展至小型企業。 「Base up」意指基本薪資上調，即通過修改現有薪資表以提高薪資水準。「定期加薪」則是定期調漲薪資，依據勞動協約與就業規則等所定制度，按照現行薪資表逐漸提升至與前任（前輩）同等薪酬的加薪部分。 若檢視同項調查裡全職工會成員的（年度）獎金狀況，以獎金額度進行談判的工會較去年增加2萬8351日圓（增幅1.82％），相對較多的工會則以月數進行談判，則是比去年增加0.01個月的獎金。從如此未有大幅變動的情況，以及前述基本薪資上調（base up）的比率所帶來的每月獲益來思考，「聯合」的調查透露出某種跡象，日本過去常常善用發放一次性費用（獎金）作為調漲薪資的手段，難以轉換為穩固的人事費用，而目前正轉變為基本薪資的上調。然而，由於「聯合」調查裡的一次性費用（獎金）包含以月數進行談判的部分，而該部分無法換算成為調漲率，因此必須藉助以金額為基礎的統計資料，來探討以下將詳述的日本整體薪資趨勢。