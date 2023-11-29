日本與東協迎來50週年：在危機時代有必要建立新的夥伴關係

日本東協友好合作關係50週年

日本與東南亞國協(ASEAN）建立友好合作關係至今50年，雙方之間沒有太大的衝突，一直維持著穩定和諧的關係。然而，在亞洲的安全保障環境發生劇烈變化之中，包括全球性議題的應對，有必要建立鞏固的新夥伴關係。

2023年為日本與東協友好合作50週年。在此基礎上，嘗試著摸索今後日本東協的新夥伴關係。去年5月，由筆者擔任主席，發起「日ASEAN友好合作50週年有識者會議」，經過幾個月的討論，於今年2月向政府提出最終報告書。之後，針對日本東協友好合作50週年，政府內部的相關部門召開兩次會議，各機關也舉辦了各式各樣的慶典和活動。 首相岸田文雄在10月23日發表了「所信表明演說」（類似施政方針報告），他明確表示在預定12月召開的日本東協特別領袖會議上，將「提出下個50年的新合作前景，並且在作為發展核心的印太區域扮演牽引角色」。 在這50年間，日本和東協成員國都發生很大的變化，而雙方關係以及兩者所處的國際局勢也在劇烈變化中。在這樣的情況下，日本與東協各國應該要建立共同願景，一起攜手合作，鞏固彼此的夥伴關係。 「東協的整體性」值得重視 目前，日本在其倡議的「自由與開放印太策略（FOIP）」之中，正積極地定位東協組織／東協成員國的政策。日本希望能夠加強與東協的合作，除了透過「日本東協整合基金」（JAIF）進行合作以及援助東協本身的各項計畫等，狹義的「與東協本身的合作」以外，同時也開始重視日本與東協各成員國之間的兩國合作。例如，協助柬埔寨、越南、寮國的基礎建設，還有以菲律賓、越南等國為對象，個別強化支援海事法的執行能力，以及為了因應恐怖攻擊・治安管理、防災・災害救援，建立相關應變系統和培育人才，展開兩國之間各式各樣的合作模式，這些可以視為廣義的「與東協各國的合作」。 「廣義」（對東協各國）與「狹義」（對東協本身）的兩面作戰，今後對於強化日本與東協／東協各成員國之間的關係是有益的，也具有加乘效果。就像中國，對於像是在南海問題上與東協部分國家產生嚴重分歧的國家而言，當然不樂見東協各國加強整體性，甚至是團結一致把炮口對外。因此，透過拉攏個別國家來達到分斷東協的外交策略，有時候對自國是有利的。然而，目前日本與東協各國之間並不存在著這般嚴重爭端，因此，對日本而言，能夠尊重並且協助鞏固東協本身的整體性和中心價值，與加強與東協成員國之間的個別合作不會產生矛盾。更進一步地說，提升東協本身的整體性和中心價值，有助於日本東協共同處理接下來要探討的各種議題。

為了建構區域秩序展開協防 東協各國與過去相比有顯著成長，不過各國的經濟發展程度不一，即使是在同一個國家內，也存在著嚴重的經濟、社會差距，因此，有些國家或相關領域仍然接受日本一直以來提供的政府開發援助（ODA）。但是，除了致力於促進東協內部均衡發展之外，日本和東協需要面對的一大課題是，在東亞區域秩序重整的過程中，彼此應該作為建構區域秩序的推動者（promoter）發揮作用，持續深化合作。 從這個觀點來看，就是近年展開的安全保障及協防工作。2016年，當時的防衛大臣稻田朋美在第2屆日本東協國防部長會議上發表「永珍願景」（Vientiane Vision），宣布日本將強化對東協各國的安全合作。以及，3年後的19年提出「永珍願景2.0」，在追求「自由與開放印太策略（FOIP）」之中，明確定位日本與東協之間的協防關係，推出日本東協的協防三原則。 到目前為止，與東協各國的安全保障和防衛有關的協助，日本並非完全沒有參與。透過以東協為中心的「東協區域論壇（ARF）」或者是「東協國防部長及擴大會議（ADMM+）」等，日本在「非傳統安全領域」上予以協助，自2000年代初開始，也參與了以防止海盜為首的海洋安全保障及人道支援・災害救助等領域的支援工作。 然而，進入2010年代，區域局勢變得更加嚴峻，在日本向東協各國提供的援助裡面，海洋安全保障所占比重越來越高。尤其是，日本向主要目標的菲律賓和越南等國提供巡防船，積極強化支援各國的海事法執行能力。甚至，目前日本已經分別與菲律賓（16年）、馬來西亞（18年）、越南（20年）、印尼（21年）、泰國（22年）之間締結防衛裝備轉移協定。此外，日本相繼與印尼和菲律賓舉辦「2＋2會談」，由雙方的外交及國防的部長級人士出席與會，開啟了所謂的對話管道。

經濟發展的關鍵在於環境及能源的合作 當然，與東協在經濟領域的合作也相當重要，只是，在經濟上的關係強化，目前原則上主要是由民間機構擔任重要任務。以日本現在的經濟狀況來看，日本企業要像中國的國營企業那樣，在國家政策的強力後援下拓展事業實為困難。另一方面，東協各國也無不希望日本能夠在當地擴大投資，擁有龐大商機。因此，強化供應鏈的韌性、兼顧發展與可持續性等，成為日本與東協的共同課題。 在民間主導下開拓事業或推動技術革新來解決這樣的課題，日本與東協在政府層面應該要做強力後盾，並且有必要提供完善的外部環境。今後日本東協的經濟合作主要是在環境、能源、數位轉型（Digital Transformation）等關鍵領域上提供協助。 2022年，日本政府提出「亞洲未來投資倡議（AJIF）」和「亞洲能源轉型倡議（AETI）」，主要有三項：（1）作為全球供應鏈樞紐，提升區域魅力（2）提升永續發展，追求解決社會課題的技術革新（3）加速推動能源轉型，揭示日本與東協之間的共同遠景。甚至在2023年8月，經濟產業省成立了有識者會議，發表「日ASEAN經濟共創願景」。 作為實現目標的四大支柱有：實現永續發展、推動跨國境的開放創新、強化網路和實體連結、建立共創所需的「具活力的人力資本」之生態系統。不管是哪一個領域，日本與東協的企業要如何正面積極地攜手「共創」為關鍵所在。