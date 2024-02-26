中國「失落的2030年」：習經濟的重大失誤

中國「失落的2030年」：習經濟的重大失誤財經 政治外交 國際
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「巨大泡沫」破裂
法國經濟學家托瑪・皮凱提在他的《21世紀資本論》（2013年出版）裡，將日本的經濟泡沫形容為「自1970年以來最為巨大的泡沫」。他若出版修訂版本，應該會將「日本」改為「中國」。
從1986至1991年，日本的「泡沫時期」持續了約5年。泡沫破裂之後，銀行處理的不良債權約為100兆日圓。相較之下，中國的經濟泡沫和日本有位數不同的巨大差距。從2005年前後開始，中國官方與私人的總投資已超過國內生產毛額（GDP）的4成，並且持續超過私人消費支出。我們可以將這接近20年的時間，視為中國的「泡沫時期」。
此外，亦有其他證據支持此觀點。在全球超高層建築的「百大排名」裡，有52座位於中國，而其中49座是在這段時間內建造完成。中國的水泥生產量每年超過20億噸，占全球生產量的5成以上。順帶一提，在20世紀的百年之間，美國消耗的水泥總量為45億噸。
如同泡沫破裂後的日本一般，中國似乎也進入了金融危機的階段。今年初，旗下擁有大型信託公司的中植企業集團破產。信託是影子銀行（shadow banking）的一種型態，但整個行業的信託商品餘額卻超過420兆日圓。大眾擔憂今後是否出現第二、第三個「中植」。
地方政府成立的投資公司，亦為影子銀行的「地方政府融資平台」（LGFV），目前也陷入資金短缺的困境。LGFV的總債務超過約1300兆日圓。甚至某些地方如河南省和安徽省的中小型銀行，也曾爆發恐慌擠兌的情況。
中國經濟陷於「泡沫破裂的不景氣」漩渦之中，消費不振，物價下跌，呈現出更深沉的「通縮」樣貌。外資紛紛將生產基地轉移至越南與印度，或者認為中國市場沒有未來，相繼撤離。
青年層（16至24歲）的失業率於去年6月達到歷史最高的21%左右之後，中國政府停止公布數據。在暫停公布的半年後，去年12月的數據顯示，扣除就學情況的青年失業率為14.1%，但也有意見認為實際情況接近50%。由於企業破產而導致的失業、欠薪與減薪等問題逐漸擴大，調降公務員薪資的狀況亦不少見。
對於「衰退論」採取懲罰措施
習近平政權或許已「束手無策」，並未召開「三中全會」，決定第3任期的經濟政策大綱。另一方面，負責情報工作的國家安全部開始懲罰例如「中國衰退」論等對於經濟發展持批評態度的評論。
此時心中感到苦澀的人，可能是曾任世界銀行總裁的羅伯特・佐利克（Robert Zoellick）。在美國前總統小布希任內，他擔任副國務卿，倡導將中國融入國際社會的「參與政策」，成為他一貫以來的主張。在擔任世界銀行總裁期間（2007年至2012年），他曾敦促中國政府展開共同研究，其後成為〈2030年的中國〉報告之基礎。
胡錦濤政權末期的2012年2月，公布了〈2030年的中國〉，該報告提出6項戰略建議，以「避開中等收入國的陷阱，建立現代、和諧、有創造力的高收入社會」為目標。
其中包括（1）完成朝向市場經濟的轉型（2）加速開放式創新（3）轉向注重環保的綠色成長（4）為眾人建立平等的社會保障制度（5）永續的財政制度（6）追求與國際經濟的互利雙贏。筆者特別關注的是（1）、（4）與（5）這3個項目。以下依序檢視。
在項目（1）裡，建議改革並重組國有企業。該報告指出四分之一的國有企業虧損，生產力亦遠遜於民營企業。敦促民營企業進入石油化學、電信、電力、航空與海運等國有企業獨佔或壟斷的主要產業，以徹底實行市場經濟化。政府表示不會干預民營企業，決議「應該削減浪費，保持乾淨透明，高度效率且在法治之下進行運作」。
在項目（4）裡，該報告指出城鄉、沿海地區與內陸地區居民之間在教育、醫療、年金與健康保險等方面存在著巨大差距。呼籲檢討造成這些差距的「戶籍」制度。
在項目（5）裡，該報告指出地方政府每年度的支出義務過重，而收入卻過於集中在中央政府，呼籲改正財政制度。此項觀察非常重要。地方政府長期苦於財政短缺，為了增加出售國有土地（使用權）的收益──此利益屬於地方歲收，競相制定開發計畫，並透過地方政府融資平台（LGFV），向開發商提供貸款。不動產泡沫可以說是扭曲的財政制度下的產物。
共產黨比經濟更加重要
然而，在〈2030年的中國〉報告公布的9個月後，習近平政權登場，卻幾乎無視此6項戰略建議，甚至倒行逆施。國家主席習近平公開表示，「國有企業應更加強大、更為優秀、更加擴大」，陸續出現國有企業合併壯大的案例。另一方面，戶籍制度與中央和地方財政制度的改革則未著手進行，維持原狀。
蔡霞曾任共產黨中央黨校教授，其後流亡至美國。她在寫給《外交事務》雜誌（Foreign Affairs Magazine）的文章裡，精確扼要地概括統整習近平的經濟政策，稱之為「習經濟」（Xinomics）。
「將民營經濟視為統治威脅，復辟毛澤東時代的計劃經濟。加強國有企業，並在民營企業設立黨組織以干預企業經營。以反貪腐與實行反壟斷法為名，掠奪民營企業與企業家的資產」，並舉例提及對於騰訊與阿里巴巴等企業的罰款等處置。
在年初接受《日本經濟新聞》的專訪之際，佐利克回顧自己在世界銀行總裁任內，曾與時任國家副主席的習近平會面交談，其內容如下。
「當我向習提問：『您的經濟優先事項為何？』他回答：「8660萬名的共產黨員」。（中略）他的目標在於強化共產黨，而非重視經濟。」
英國智庫「經濟與商業研究中心」（CEBR）在去年底公布的世界經濟預測裡指出，中國經濟將在2037年超越美國。而3年前的預測是在2028年後，美中將逆轉。此意味著延後9年才能實現逆轉。
中國政府公布2023年的GDP成長率為5.2％，但以美元計算的話，則是29年來首次下降，中國在世界經濟中的比重從2021年的高峰（18.3％）降低1.4個百分點，下落至16.9％。2023年的出生人數為902萬人，為1949年建國以來最低。這是中國連續兩年出現人口減少的狀況。
當日本泡沫經濟破滅之際，無人預測到將會出現被稱為「失落的30年」的長期經濟停滯。中國經濟開始出現人口減少，無法超越美國並陷入「未富先老」的經濟情景亦不容忽視。
曾獲諾貝爾經濟學獎的美國學者保羅・克魯曼（Paul Krugman）教授在美國報紙的投稿文章裡表示：「中國不會如同日本一樣，而是情況更加惡劣。」
標題圖片：在中國房地產龍頭企業「碧桂園」的大樓建設工地前停放的汽車上寫著「維權」文字，中國北京（共同）