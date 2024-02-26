中國「失落的2030年」：習經濟的重大失誤

「巨大泡沫」破裂

法國經濟學家托瑪・皮凱提在他的《21世紀資本論》（2013年出版）裡，將日本的經濟泡沫形容為「自1970年以來最為巨大的泡沫」。他若出版修訂版本，應該會將「日本」改為「中國」。

從1986至1991年，日本的「泡沫時期」持續了約5年。泡沫破裂之後，銀行處理的不良債權約為100兆日圓。相較之下，中國的經濟泡沫和日本有位數不同的巨大差距。從2005年前後開始，中國官方與私人的總投資已超過國內生產毛額（GDP）的4成，並且持續超過私人消費支出。我們可以將這接近20年的時間，視為中國的「泡沫時期」。

此外，亦有其他證據支持此觀點。在全球超高層建築的「百大排名」裡，有52座位於中國，而其中49座是在這段時間內建造完成。中國的水泥生產量每年超過20億噸，占全球生產量的5成以上。順帶一提，在20世紀的百年之間，美國消耗的水泥總量為45億噸。

如同泡沫破裂後的日本一般，中國似乎也進入了金融危機的階段。今年初，旗下擁有大型信託公司的中植企業集團破產。信託是影子銀行（shadow banking）的一種型態，但整個行業的信託商品餘額卻超過420兆日圓。大眾擔憂今後是否出現第二、第三個「中植」。

地方政府成立的投資公司，亦為影子銀行的「地方政府融資平台」（LGFV），目前也陷入資金短缺的困境。LGFV的總債務超過約1300兆日圓。甚至某些地方如河南省和安徽省的中小型銀行，也曾爆發恐慌擠兌的情況。

中國經濟陷於「泡沫破裂的不景氣」漩渦之中，消費不振，物價下跌，呈現出更深沉的「通縮」樣貌。外資紛紛將生產基地轉移至越南與印度，或者認為中國市場沒有未來，相繼撤離。

青年層（16至24歲）的失業率於去年6月達到歷史最高的21%左右之後，中國政府停止公布數據。在暫停公布的半年後，去年12月的數據顯示，扣除就學情況的青年失業率為14.1%，但也有意見認為實際情況接近50%。由於企業破產而導致的失業、欠薪與減薪等問題逐漸擴大，調降公務員薪資的狀況亦不少見。