【獨家訪談】希望日本了解台灣的民主發展：謝長廷和川島真大談臺日關係（下）

希望日本年輕人多了解臺灣史

川島真 我是日本 “歷史綜合”的課綱委員，我覺得為什麼日本的世界史等歷史的課本裡頭很少提到臺灣？現在很多日本高中學生去臺灣修學旅行，他們在世界史等課文中其實有學過一些與臺灣相關的內容，但是沒有系統性的描述，所以他們去修學旅遊前，學校方會邀請我們這些在大學教書的臺灣專家去高中開個特別講座，向學生們說明臺灣史。

謝長廷 其實臺灣史當中那50年歷史，也是臺灣跟日本共同的歷史。所以日本的高中生去臺灣，他看臺灣的歷史，也會看到日本的歷史。臺灣現在的政府對那一段歷史是正面看待的，例如拍紀錄片，介紹對臺灣有貢獻的日本人。

當然我們不會把總督列入，畢竟象徵政府，比較容易引發爭議。我想您也知道，八田與一、還有鳥居信平等，我們在臺灣都知道這些人。現在是介紹對水跟下水道有貢獻的人，等這些都介紹完了之後，那再來就是介紹對臺灣的鐵路、米、電氣有貢獻的人等，慢慢介紹。

其實這很公平，在當時，這些人不代表政府，他們都是專業的工程師，非常盡責、有效率完整規劃，對臺灣有很大的貢獻。我覺得這些歷史日本人應該知道，日本的年輕人也應該知道。

川島真 磯永吉及八田與一，基本上在日本的“日本史”教科書不一定會出現。

謝長廷 我覺得應該出現，八田與一在臺灣教科書出現。因為這是過去李登輝講的，是一個「奉公精神」，這些人是奉獻給公，沒有私心，這些精神是現在日本人需要的。

川島真 那您覺得日本的臺灣理解，與臺灣對日本的基本理解，互相瞭解上有什麼脆弱性？還是有要改善的？

謝長廷 希望日本要了解我們臺灣民主發展這部分，臺灣民主的歷史，在世界的憲法史上也是非常重要的，因為我們沒有用武力，是和平轉移的民主。時間上雖然拖得比較長，但是我們很快成熟。

像這次1月的總統選舉，我認為成熟很多，1600多萬票，在晚上8點以前都能完成開票，結果大家也都接受。輸的人打電話說「謝謝」、「恭喜」。贏的人也說「謝謝！也恭喜你們立法委員選舉贏了」。臺灣民主的歷史雖然只有30多年，相較於日本大概100多年，英國3、400年、美國200多年，我們的歷史比較短，但是成熟的很快，這點是世界應該肯定的，日本也應該知道臺灣的堅持，在中國那麼大的壓力下，投票及選舉依然如常舉行。

川島真 這個很重要，但是有點可惜的是，很多議員訪問臺灣的時候，多於談到安保方面，不一定會訪問民主主義相關的臺灣人權博物館和二二八國家紀念館等地方，先前美國裴洛西訪問臺灣的目的之一，就是訪問人權博物館。

謝長廷 我認為日本人可以多了解這一方面，況且臺灣的民主化在1970、80年代也獲得很多日本人幫忙。