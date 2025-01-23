從社會認知看日本逐漸縮小的代際差異

長期以來，日本人往往用一代人出生的時代給他們命名，以體現代際差異，比如「團塊世代」「泡沫世代」「就業冰河期世代」等。但近年來，代際因素造成的社會意識差異已開始消失。

看不出人們在想什麼 日本處於經濟高速成長期時，曾號稱「一億皆中流」。當時，人們覺得大家都比較富裕，是相差無幾的中產階層。但實際上並非如此。幫助人們了解社會意識的「輔助線」很明確，比如傳統與現代相斥產生的代際差異，農民、藍領、自營業主、大學學歷白領的階層差異，男女就業機會不平等，以及冷戰格局造成的保守派與革新派的政治對立等等。大眾的社會心態，一方面表現出向中間階層靠攏的傾向，另一方面又可以用清晰的框架進行區分。 之後過去了半個世紀，在這幾十年，從社會計量學看，出現了一種緩慢而明顯的趨勢變化。那就是，在當今日本社會，已難以推測人們在想什麼。 我們的SSP（Stratification and Social Psychology，分層與社會心理學）研究項目延續在20世紀進行的社會調查，就當代日本人的社會認知，採用對各時間節點進行比較的方法，對被調查者提出與之前相同的問題。問題涉及階層歸屬、滿意度、差距意識、價值觀的保守性、性別平等、教育觀、對未來的擔憂、對他人的信任、在工作和家庭生活上的價值觀、參與社會公益事業的積極性、政治意識、消費積極性等方面。 可以看出，左右社會意識的因素除性別、年齡外，還有學歷、職業、收入等階層地位、家庭、居住地區等社會屬性。我們針對在社會結構中處於特定位置的人，研究他們的心理狀態。研究遵循的是长期以来使用的19世紀時卡爾·馬克思提出的思維框架，他認為產業經濟領域的參與方式決定人們地社會意識狀態。前者是客觀地位，後者是主觀狀態。 但進入21世紀以後，這種分析客觀與主觀關係的模式，其預測能力開始下降。無論職業、收入，還是年齡，不同身份的人的想法差異不再那麼明顯。即便擴大到家庭構成、居住地區、朋友交際圈、社會參與經歷等範疇，也未發現左右當今日本人對事物看法的關鍵因素。若是其他社會，可列舉出種族、宗教、居住地等造成社會分化的原因，但在日本社會，這些因素都沒有那麼大的影響力。

消齡化社會 一項關注出生年代的研究也得出了與上述趨勢相同的結論。博報堂生活綜合研究所分析了從1992年持續開展的《生活定點調查》結果，將2023年的日本社會命名為消齡化社會。其有以下兩點特性。 第1，構成社會核心層的20歲至69歲人群，在社會意識方面已沒有過去那麼清晰的代際差異。民意調查和市場調查的分析顯示，雖然用團塊世代、迷失世代、冰河期世代、寬鬆世代等劃分了不同時代的人，但這種按世代劃分體現的差異正逐漸消失。 第2，這並不意味著社會同質化，而說明同一年齡層的人的想法有很大差別。想法多種多樣，要完全理解並非易事。這種變化不通過平均或分散性差異體現在表面的資料統計分析，因為這是社會意識與社會結構的關係的深層次質變。 近幾年，這種變化通過資料表現出來，最重要的原因是調查對象的年齡段在逐步改變。以團塊世代為代表的老年群體，已名副其實地開始退出「現役社會」，而直到20年前，他們還一直處於資料核心位置。取而代之的是，本世紀出生的年輕一代正逐步步入社會。 但新一代和老一代之間並沒有明顯的界限。另外，人口規模也是退出的人較多，年輕人因為少子化問題而顯得衝擊較小。因此，資料上會呈現出原有框架緩慢消失的趨勢。可以說，日本的社會意識以團塊二代出生的上世紀70年代中期前後為分水嶺發生了質變。

從經濟快速成長到「失去的30年」 不過，為何代際更換會使我們無法知曉人們在想什麼？這個問題引發我們思考其背後的社會變化產生的影響。20世紀中後期日本經濟快速發展，但80年代後期至90年代初泡沫經濟破滅，以此為轉折點，日本陷入後現代化時期的停滯狀態。之後，日本又經歷了30多年「失去的時代」。 每代人的身上被賦予這種時代性後，可得出以下結論。現在的中老年人群，經歷了經濟快速發展的時代，團塊二代是從幼兒到學齡階段目睹這一時代景象的最後一代人。對這幾代人而言，年輕就意味著寬裕、高大、新潮、創新、民主。而且，就業穩定，男女社會分工和關係明確，全社會共用理想的生活軌跡。不管對這種社會是否認同，人們對社會建構都有所認知，並且找到了自己在其中的位置。 然而，在他們之後，時代變化失去了方向性，從經歷日本泡沫經濟破滅的「失落的世代」到Z世代，都在富足的環境下長大，換個角度說，他們都生活在日本經濟緩慢走下坡路的時代。與戰前派、戰時派、戰後派、團塊世代的經濟不斷發展相比，代際之間在量的方面差異較小，只有些許質的不同。 而這種停滯期持續的時間超過了父母加孩子兩代人的週期，所以孩子過上比父母學歷更高、職業地位更高、經濟實力更強的寬裕生活不再是必然的事情，追求晉升和進步的常規賽道已經沒有了。年輕一代已無法參照過去人們共有、信賴的社會建構，由此內部差異不斷擴大。