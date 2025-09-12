勞動力市場「粥多僧少」，社會招聘日趨活躍

在日本的勞動力市場上，社會招聘日趨活躍。這是因為在人手短缺的背景下，眾多企業紛紛漲薪，於是，為尋求「更好待遇」而選擇更換工作的人越來越多。即便「應屆畢業生統一招聘」（後文簡稱 「應屆統招」）制度尚未走到瓦解的境地，企業也有必要做好準備，防範人才外流。

8成企業實施社會招聘 Recruit Works研究所《社會招聘實際情況調查》（2024b）顯示，2023年度下半年實施過或正在實施社會招聘的企業占比（後文簡稱為「社招實施率」）達到了79.5%。回顧該調查的首份資料，2013年下半年社招實施率為59.9%，這意味著10年間上升了大約20個百分點。相較過去，社會招聘顯然已經變得更為普遍。 員工規模越大的企業，社招實施率越高。該調查顯示，員工人數5到299人、300到999人和1000到4999人的企業社招實施率分別為70.7%、85.5%和91.2%，5000人以上大型企業的為95.9%。鑒於1000人以上的企業社招實施率已經超過90%，可以認為對於大企業來說，社會招聘已經變得司空見慣。 分行業來看，機械器具製造業（86.5%）、運輸業（85.7%）、餐飲住宿業（84.0%）等行業的企業社招實施率較高。

應屆統招制度是否走向崩潰？ 在談論社招日趨活躍這個現象時，人們經常議論的一個問題是「應屆統招制度是否正在崩潰？」應屆統招制度是日本勞動力市場的一個特點。當人們以否定性的含義談論近年來經濟成長停滯、勞動力市場固化等話題時，總會伴隨著「應屆統招制度被瓦解」「應屆統招制度已達極限」等論調。 在此，我們再來看一下Recruit Works研究所的《社會招聘實際情況調查》（2024b）。關於2023年度下半年社會招聘實施目的的多選題，受訪企業回答最多的是「應對員工離職的情況」，占比達70.7%，其後依次是「獲取即時戰力型人才」（69.5%）、「應對招聘沒招滿的情況」（64.0%）。可見，社會招聘增多是由於面向應屆畢業生招人沒招滿，離職、轉職人數增多等。 至少從這一調查結果，我們看不出社會招聘日趨活躍與應屆統招制度被瓦解或已達極限之間存在關聯。 讓我們換一個角度。Recruit Works研究所《大學畢業生求人倍率調查》（2024a）顯示，2025屆畢業生中，有意向到民間企業就職的人數為45.5萬人，連續兩年增加，求人倍率達到1.75倍。儘管此前受疫情影響，2022屆畢業生的求人倍率一度降至1.50倍，但自那之後，這個數字一直在上升。 在這個意義上，企業對應屆畢業生的招聘需求依然很高，我們很難在社會招聘日趨活躍與應屆統招制度瓦解或已達極限之間找到關聯。