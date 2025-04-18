2020年代的歷史認識問題──轉為全球化認知戰的一環

戰後80週年的「歷史戰」

今年是戰後80週年，「歷史認識問題」與10年前、20年前相比，正在逐漸改變樣貌。中國企圖塑造出世界大國的姿態，為了在國際秩序上「改變現狀」，將之當作更大規模的認知戰一環，似乎正在策畫一連串的「活動」。

歷史認識問題的核心發生變化 戰後50週年的1995年發表「村山談話」，戰後60週年的2005年發表「小泉談話」，戰後70週年的2015年發表「安倍談話」，每個時期的歷史認識都各有特色。 1990年代，日本國內掀起一股想要與過去做個了結的輿論；在韓國則是伴隨著民主化，個人開始講述各自的歷史；而中國也出現同樣的現象，另一方面則是透過愛國主義教育等的手段，為共產黨政權確立新的正當性。2005年，日中兩國的歷史認識問題越演越烈，甚至爆發激烈的反日示威活動。2015年，中國躍升為世界第2經濟大國，習近平政權逐漸強化與俄羅斯之間的合作關係，主張中國和俄羅斯與同為主要戰勝國的歐美先進國家，一同創造了二戰後的世界，不論對內對外都形塑出自己居於世界主流的印象。 從2015年迄今過了10年，歷史認識問題呈現出新的樣貌。2025年，正逢戰後80週年，歷史再度受到關注，日本面對各種事態也必須有所因應。這個時候，就必須掌握2020年代的歷史認識問題所具有的特徵及背景作為依據，而本文的宗旨就在於考察其特徵及背景。

強化國家或政權正當性的歷史政策 所謂的近代國家，是由「國民」共同幻想出「我們」這個紐帶，以作為統合國民的裝置而創造出國家史，並且透過學校教育或社會教育，在國民之間推展開來的。現在，此模式依然沒變，「歷史」在新興國家中理所當然受到重視。即使是中國，也創造出用來統合國民的歷史敘事，以及強調中國共產黨統治正當性的敘事，並且透過教育或宣傳活動深植國民心中。 由教育或宣傳活動灌輸的歷史敘事，與歷史學誕生出的研究成果不同。不過，在戰爭動員體制下，抑或是像現在的中國以政治優先的情況下，歷史學容易淪為政治動員工具。在強調內外危機包夾、以國家安全作為國策主軸的習近平政權底下，加強對歷史學的管理，並徹底實行。像是社會科學院的歷史相關單位遭到統合，以及部分「學術性高」的歷史學者被斷定是「虛無主義（對中國共產黨的社會主義建設毫無建樹）」受到抨擊，這般傾向越來越強烈。 此外，由教育或宣傳活動灌輸的歷史敘事，會隨著政策改變而產生變化。在中國，鄧小平時代盛行經濟發展史和20世紀前半中華民國時期的研究，但到了習近平時代，在黨高於政府的政策下，「中國共產黨史」連帶地受到重視，中國近現代史也逐漸被替換成以「黨史」為中心。另外，以日中關係來看，中國不只更加注重抗日戰爭史，像是日中戰爭的時期不是從1937年開始，而是1931年到1945年為止，教科書上的論述出現變化。再者，國民黨與共產黨在日中戰爭時期的合作，也幾乎不被重視。這一點與中國共產黨在2016年以後放棄透過與國民黨的「國共合作」達成臺灣統一的方針有關。

「歷史」的分斷及大眾化和情感 以上所述是近代以來的現象，還要再加上近年尤為顯著的是以歷史寫手之姿登場的「大眾」，以及歷史敘事的分斷化。前者透過網路、SNS的普及，讓過去有限的歷史寫手能夠迅速且多元地發展起來，由歷史學者描寫的歷史反而成為少數派。當然，從以前開始就有很多鄉土史學家以市井小民為對象進行口述歷史，但是近來的歷史寫手急遽增加，狀況改變甚大。 耐人尋味的是，在SNS上講述的歷史不見得是單純的自我主張，也會出示一些像是「根據（或類似）」的東西來佐證，原因出於在網路上能輕易閱覽歷史史料的緣故。當然，從歷史學來看，這些在SNS空間散布的看似「有憑有據」的言論，被認為缺乏史料批判和先行研究的功夫。這一點相對化歷史學家的專門性，使得關於歷史的論述和討論更加複雜。 而後者則是與全球化導致差距擴大、社會分斷加劇有關。社會分斷和歷史觀往往有著深切關係。美國的BLM運動（「Black Lives Matter」黑人的命也是命；簡稱BLM）及圍繞著「偉人」「英雄」評價的社會運動廣為人知，不過在社會分斷加劇下，弱者或貧窮階級會對自由史觀產生共鳴，相反地有些人的歷史認識則是內含強烈的愛國主義。此外，像臺灣這樣，伴隨著族群或世代等的社會分裂，造就了多元的歷史觀。 另外，在政治、國際政治的領域上，「情感」開始變得極為重要。這個時代，比起做出合理選擇的理性個人，重要的是要透過各種媒體喚起同溫層產生「共感」，更遑論這種情感很容易與歷史結合起來。這也是2020年代的特點。

國際言論空間的歷史論述 接下來，把焦點移到國際言論空間的變化。世界的歷史言說依然以大國或先進國家創造出來的敘事居於優勢。例如，近代殖民地統治的過程中，宗主國以近代歷史學的觀點來描寫殖民地的歷史，而且有不少是取代了該殖民地本來的歷史敘事。在那之後，即使殖民地獨立了，要克服宗主國的歷史論述，重新書寫自己的歷史，其實並不容易。 例如在國際政治史或外交史的領域上，以英美為首的先進國家公開了許多作為根據的外交文書。這個世界用來論述國際政治史的基礎，正是他們公開的外交文書；相反地，尚未公開外交文書的開發中國家，他們的敘事則無法充分地反映在國際政治史的論述上。 不過，進入21世紀，伴隨著先進國家對國際社會的影響力下降，歷史敘事也開始發生變化。擁有國力的亞洲或非洲各國累積自己的史料，開始在學術上描寫出強而有力的歷史敘事，這些也被含括在國際政治史和外交史裡面。當然，其中含有濃厚的政治性，以及存在強烈的國家主義。雖然只是剛起步，亞洲、非洲各國本身的歷史研究有顯著進展，以此為基礎，可以重新書寫世界歷史。