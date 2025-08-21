日美關稅協議：「幸好」真的代表是好事嗎？與川普政府的角力戰還有3年半

日美關稅談判一度陷入僵局，卻在局勢急轉之下達成協議，稅率從25%降至15%。然而，關稅負擔依舊沉重，協議內容也存在不少模糊之處。東短研究的社長加藤出指出，在川普總統任內，日本恐怕仍將持續受制於美方。

東短研究代表董事社長暨首席經濟學家。1965年出生。1988年畢業於橫濱國立大學經濟學部國際經濟學系後，任職於東京短資株式會社。曾同時擔任金融期貨、可轉讓定期存單（CD）、商業本票（CP）、拆借市場等短期金融市場的經紀人與經濟學家，於2013年2月起擔任現職。擅長從貨幣市場第一線的角度，分析各國的金融政策。主要著作包括《日本銀行已死？》（日本經濟新聞社，2001年）、《柏南克的聯準會》（鑽石社，合著，2006年）、《日本銀行無「出口」！》（朝日新書，2014年）、《數位化的世界與金融》（金融財政事情研究會，合著，2020年）等。

儘管如此15%關稅依然沉重 日美之所以能急轉直下達成協議，很可能是因為川普總統有意盡快對外公布談判成果，藉此轉移外界對其醜聞的關注。美方對日本一開始開出25%的高額關稅時，被迫拉高談判預期，導致此決定特別讓股市歡呼「幸好是15%」，股價也隨之大漲。然而，15%的關稅其實仍沉重。尤其汽車原本僅課徵2.5%的關稅，如今暴增至15%，相關業者已切身感受到這個數字所帶來的沉重壓力。 根據耶魯大學研究機構以截至7月31日為止的各國協議內容所推算，美國的平均實際關稅稅率高達18.3%，創下自1934年以來新高。該研究機構估算，美國消費者今年的額外負擔將達到2400美元（約日幣35萬余）。雖然實際影響程度取決於企業將多少關稅成本轉嫁到售價上，但無論如何，這項政策對日本在內的全球經濟而言，都是一大不利因素。加上川普政府政策的不可預測性高，讓企業難以擬定中長期計畫，也使設備投資趨於保守。 不過，美方對日本的關稅稅率與歐盟、南韓大致相當，不至於削弱日本企業在美國市場的相對競爭力。此外，目前匯率約為1美元兌140多日圓，若與購買力平價等數據相比，已達到可比擬1970年「1美元兌360日圓」時期的歷史性超級日圓貶值水準。在這樣的背景下，日本企業應有餘力在一定程度上吸收15%的關稅成本。 日本企業在這種情況下往往會展現出「努力撐過去」的精神，傾向避免過度將關稅成本轉嫁給美國消費者。然而，這樣的做法最終可能會將壓力轉嫁到國內的下游供應商。相較之下，歐美企業雖然同樣對漲價較為謹慎，但在顧及股東利益的前提下，不會長期犧牲利潤，轉而選擇緩步調升價格。 突然漲價可能會讓消費者卻步，當然得設法避免。不過，日本企業應該一邊密切觀察市場動向，一邊逐步轉嫁成本，讓美國民眾意識到，關稅到頭來其實是由消費者買單。

不明確的協議 這次的日美協議，說到底只是達成大致方向，並不代表協議就此底定。後續仍有許多細節需要進一步敲定，未來如何巧妙應對談判，將是關鍵所在。 【美國公布的日美協議重點】 對日本的關稅稅率為15%（原為25%）

日本對美國投資5500億美元（約80兆日圓）

投資利益的90%歸美方所有

日本增加自美進口的稻米量，提升幅度為75%

美國的汽車認證標準適用於日本市場

日美雙方共同開發阿拉斯加的液化天然氣資源

日本採購100架波音飛機

日本每年額外採購數十億美元的美製國防裝備 出處：美國白宮官方網站「事實清單」（2025年7月23日） 日美雙方的認知落差已逐漸浮上檯面。美國財政部長貝森特表示，將每季檢視協議履行情況，若川普總統感到不滿，關稅可能會回調至25%。對此，日本則回應，從未聽說有這件事。雖然推測隨著明年11月期中選舉逼近，川普政府不太可能再推動可能加劇通膨的加稅措施，但這位總統向來善變，仍須保持警覺。 作為談判籌碼之一的「對美投資5500億美元（約80兆日圓）」，其中也存在不透明之處。美方語氣中隱含著對「日本企業將立即投資」的期待，但日方則強調，這筆金額只是由政府相關金融機構提供的「融資額度」，用以支援企業投資。接下來的關鍵在於，如何巧妙地將企業原本就打算投入的資金納入這5500億美元中，並向美方展現「我們確實有在努力」的姿態。 川普希望在國內營造談判有成的形象，只要讓選民覺得他在外交上有所斬獲，就算達到目的。日本可以巧妙掌握這一點，將談判引導至對己有利的方向。 川普的任期還有三年半，各方必須有心理準備——他基本不會改變作風，依然不靠理性進行政策判斷，而是以「威脅」作為主要的施政手段。第一任期時，身邊尚有一些具備常識的「大人」幕僚，能對他過度的政策主張踩剎車，但這次，他幾乎只任用效忠於自己的人，周圍能夠制止其暴走的角色極其有限。

威脅聯準會獨立性的川普 即便川普再怎麼推出脫序的政策，美元也不太可能因此喪失其作為國際主要儲備貨幣的地位，但與第二大貨幣歐元之間的差距可能會逐漸縮小，美元的相對優勢將慢慢減弱。回顧2008年雷曼風暴後，美國以數位產業為核心迅速提升生產力，成功帶動經濟復甦，也進一步鞏固了美元的地位。然而，如今川普政府轉向保護傳統重工業等老牌產業，反而可能削弱美國原有的競爭優勢，導致美元的相對地位逐步下滑。 如今，美國國債不再是投資人毫無疑慮買進的資產。今年4月，市場因擔憂川普政府的關稅政策，曾一度引發美債遭拋售的危機。而現在，又出現另一項令人憂心的發展——川普企圖動搖聯準會（FRB）的獨立性。目前他正施加壓力，企圖迫使聯準會調降政策利率，但從長期來看，這樣的干預極可能招致反噬。 如果聯準會（FRB）屈服於政府施壓而降息，進而做出超出實際經濟情勢所需的降息決策，將可能動搖市場對美元的信心，讓通膨比現在更長期地停留在高水準。屆時，美國國債恐將遭到拋售，帶動長期利率上升，最終引發景氣惡化的惡性循環。 若情勢如此發展，日本國債市場也可能受到波及，面臨利率上升的壓力。聯準會主席鮑爾的任期將於2026年5月屆滿，接下來的繼任人選勢必成為關注焦點。