東沙島周邊緊張氣氛高漲――中國軍升高壓力以及臺灣國軍的對應

東沙島具有高度軍事價值

首先必須確認的是，面積僅有1.74平方公里的東沙島，卻擁有高度的軍事價值。東沙島位於臺灣海峽南端與巴士海峽西端，雙方交界附近。若能將東沙島建造成軍事基地，便能控制東亞最重要的兩個海峽，一旦發生戰事，中國解放軍可以採取的作戰選項將大幅增加。東沙島東西兩側全長僅2800公尺，南北全長不過865公尺，島嶼內側形成礁湖（lagoon）地形。





不過礁湖在退潮時的水深僅有1公尺。在南沙群島的7個島礁進行大規模填海工程的中國看來，將東沙島建造成軍事基地並非難事。該島接近中國大陸，可以迅速運來大量的高品質填補用沙土與機具材料，因此能夠在短時間內建造出配有3000公尺級飛機跑道的基地。

此外更不能忘記東沙島位於南海的東北海域。若能掌控東沙島，並將中國實際掌控的黃岩島建造成軍事基地，中國將在南海的東西南北四個海域上完成鑽石狀的基地配置，比現在更加容易以軍事力量控制南海。

中國解放軍有能力攻佔東沙島

東沙島距離中國大陸的汕頭約260公里，距離香港320公里，相對於此，距離高雄約410公里，不可否認這樣的距離對臺灣不利。中國可以從中國大陸以短程彈道飛彈攻擊，或是派遣軍機直接攻擊，2020年中國解放軍動員艦艇和戰機，在靠近臺灣本島和東沙島中間的海空區域進行軍事演習，我們可以說該演習的目標在於，顯現解放軍有能力將東沙島從臺灣切斷，展現示威效果。

東沙島也存在著地形上的不利因素。從1983年到1985年之間，臺灣國軍參考金門島，將東沙島基地全面地下化，整備為軍事據點(*1)，但該島極為平坦，標高最高處亦僅有7公尺。金門島的地形足以深入山壁裡建造司令部，但東沙島並非如此，可以推測其防禦效果極為有限。

此外，臺灣配置於東沙島的武器僅有40公釐高射砲、80公釐迫砲、120公釐迫砲和攜帶式反裝甲火箭，約250名的戍守部隊皆為臺灣海上執法機關──海洋委員會海巡署的人員，也是令人不安的因素之一。如此一來，比起臺灣國軍大力部署的金門和馬祖，東沙島的武裝和兵力都很貧弱，地理位置和島嶼地形對於防守也很不利。

除此之外，東沙島和金門、馬祖不同，幾乎沒有民間人士居住，這個狀況讓中國解放軍可以輕易地決定進攻。因為解放軍攻擊東沙島之際，若波及民間人士，中國將會遭受來自國際社會的強烈譴責，不過若是職業軍人或政府人員的死傷，很有可能只是有限度的國際譴責。