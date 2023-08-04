在廣島思考人類使用核武器的後果

對於看到本篇文章的你而言，廣島這塊土地也許是某個遙不可及的地方。即使知道1945年美軍在這座城市投下了人類史上首枚原子彈，或許也無法湧現真實感。

廣島是日本屈指可數的旅遊勝地，有人會聯想到另一個與原爆圓頂館並列為世界遺產，以海上大鳥居聞名的「宮島」吧。不論如何，1945年的原子彈爆炸似乎不過是旅遊書上介紹的歴史片段，是過去在遙遠的土地上發生的戰爭悲劇，雖然令人心痛，但是認知就僅止於此，也並不奇怪。

然而，1945年8月6日在廣島，9日在長崎發生的歷史事件，絕對是任誰也無法置身事外之事。

自5月19日起，主要七大工業國家集團領導人峰會（G7峰會）在廣島舉行，包括擁有核武器的美國、英國和法國在內的「西方國家」首腦將齊聚一堂。趁這個時機，希望各國能夠思考一個問題，就是萬一使用核武器的話，會造成什麼樣的後果？

我一直在思考。尤其從1年前左右開始，入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷宣布不惜動用核武，明顯擺出威嚇的姿態，更加讓我陷入沉思。

與「癌症」相似的戰爭

筆者曾經擔任記者兼新聞工作者，在報社工作33年之後，目前在廣島市作為和平學・國際關係理論的研究者，正在撰寫博士論文，題目是核武器。

美蘇冷戰結束，世界各地的衝突不斷，身為記者經常深入戰地及危險地帶，如巴基斯坦核爆試驗、北約在科索沃戰爭的大規模空襲、讓美軍陷入泥沼的伊拉克……。最近一次則是2014年俄羅斯欲從烏克蘭手中併吞克里米亞、在頓巴斯地區主張「獨立」的親俄勢力與烏克蘭軍隊開始交戰之際，也親赴現場採訪。

我認為在人類社會裡發生的戰爭，就像是人體內的癌細胞。光是口中高喊消滅癌細胞，癌症也不會消失，必須要了解癌症是如何生成的。同樣地，知道戰爭是怎麼一回事，了解它的結構，是遠離戰爭的第一步。我深信不管是新聞工作者或是國際關係理論的研究者，應該在這條路上做出貢獻。