被冷落的外籍兒童，凸顯學校教育資源短缺問題

如何向外籍兒童教授「日語」

兒童的成長，離不開「語言」的習得。然而，在旅日外國人以每年10%的速度增加的日本，面向外籍兒童教授日語的體系建設嚴重滯後。僅在公立學校，就有大約7萬名少年兒童不能完全理解日語。

攜家帶眷的外國人快速增多 日本出入國在留管理廳公佈的資料顯示，截至2024年末，旅居日本的外國人達到376萬9000人，較2023年末增加35萬8000人，是10年前的1.8倍。 從「在留資格」類型來看，成長較多的主要是獲簽了「技術、人文知識、國際業務」簽證（通稱「技人國」簽證）的技術人員、通譯、設計師、語言教師等，覆蓋了多個工作種類。日本厚生勞動省實施的外籍人士就業情況相關統計顯示，截至2024年的10年間，這類人員已成長2.9倍至41萬1000人。 這些人員和取得大學教授、法律和會計業務等簽證者一樣，可以攜家帶眷赴日，這就不可避免地出現了旅居日本的外籍兒童的增加。從文部科學省的統計也可以看出，2024年公立學校在讀外籍學生人數達到大約12萬9000人，較上一年增加了9.0%。這種結構性的變化，便是面向外籍兒童的日語教育成為當務之急的背景原因。 隨之而來的問題，是許多學校缺少為他們教授日語的老師，越來越多的孩子在沒能充分掌握日語的環境中長大。如果無法共用作為溝通基礎的「語言」，那麼不僅會對他們的升學和就業造成負面影響，而且他們還容易在當地社區中陷入孤立無援的境地。

大約7萬名兒童需要日語指導 文部科學省2023年的統計顯示，全國公立學校大約有7萬名少年兒童需要接受日語指導，為10年前的兩倍左右。 毗鄰東京的千葉縣松戶市，2024年末人口共約50萬人，其中2萬3000人是外國人。 為此，該市教育委員會從2022年起執行一項政策，針對需要接受日語指導的學生達到18人以上的小學，原則上設置「日語教室」，實施分班教學。2025年，該市全部45所小學中，30%即15所學校設置了日語教室。2024年起，在市內還設立了一處「學前班」，在外籍兒童就近入學之前的20天時間內，集中教授問候寒暄和說明自己身體狀況的語句等學校生活必備的基礎日語。該市教委專門安排了33名職員和37名有償志工負責這項日語教育工作。 不過，松戶市的這項政策相對來說屬於比較優厚的。由於需要接受日語教育的少年兒童多數都在首都圈和愛知縣等地區，所以如果達到一定的人數標準，學校方面也比較容易採取相應的措施。

地方學校形勢日益嚴峻 目前，形勢越來越嚴峻的，是外籍兒童覆蓋面廣泛卻稀疏「分散」而居的地方城鎮。從各個都道府縣2021年到2023年需要接受日語指導的外籍兒童人數增減率來看，由高到低依次是（1）鳥取縣2.4倍，18人→44人；（2）大分縣2.3倍，50人→114人；（3）高知縣2.3倍，12人→27人；（4）鹿兒島縣1.9倍，28人→53人；（5）佐賀縣1.9倍，40人→74人。由於總數遠遠少於城市地區，也難以保證足夠的指導人員，所以地方政府的應對措施難免會比較粗糙。 2023年，共有9241所公立小學和國中的外籍學生需要接受日語指導，大約占到全國公立小學和國中總數的30%。多年從事外國兒童教育工作的宇都宮大學國際學系客座副教授若林秀樹表示，其中單個學校的外籍兒童人數在4名以下的學校占到了7成。這就是「分散」的狀況。 需要接受日語指導的兒童人數，從他們的母語來看，以日裔巴西人為主的葡萄牙文最多。母語是中文、菲律賓文、越南文的兒童人數成長迅速，部分地區尼泊爾文、緬甸文等也比較突出。 若林客座副教授指出：「如果校內對象人數較少，這個問題就很難受到重視，市町村也無法充分保證預算和指導人員。學校只能透過班導師等自身力量來解決問題。如果同時有多種母語的兒童在校就讀，問題就會變得更加複雜。」 也有許多孩子光靠學校教育無法跟上用日語講授的課程。於是，為了彌補學校教育的不足，城市地區中由民間團體、NPO和當地政府等開辦的校外「日語課堂」也越來越多。而在地方城鎮，有些地區沒有這種日語課堂的情況比較突出。 文部科學省發佈了《外籍少年兒童接收指南》，並從2018年起在學習指導要領中明確寫入了日語指導。儘管中央政府規定了教員的配置標準，但因地制宜地安排人員，以及各地日語課堂的運營等工作均交由各個地方政府負責，中央政府主要是提供補足。