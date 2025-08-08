致力於協助外國孩童的小原布拉斯：「我在公園了解到語言學習的重要性」

幸運的相遇

我出生於1992年蘇聯解體後的俄羅斯哈巴羅夫斯克。5歲時因家庭因素，搬到了日本生活。一開始住在兵庫縣姬路市，聽說那時候的我好像會帶飾品及墨鏡去幼兒園。我想，或許當時幼小的我，心裡其實很苦惱該如何融入日本社會吧。

當時在姬路公園遇到的一位阿伯，讓我印象很深刻。他會對我喊「過來這裡」，然後給我糖果、跟我說話。我記得那時稱呼自己「布拉斯君……」，是模仿朋友叫我的方式，結果那位阿伯教我：「稱呼自己不能加『君』喔」。他也會一邊指著公園的東西，一邊教我該怎麼說，比如「那個叫做長椅」、「那些孩子在打棒球，球來了打出去就對了」，阿伯教會我很多日常生活用語。

這應該就是偶爾會在關西看到的「熱心阿伯」吧。不過，現在回想起來，阿伯應該是想用簡單的日語來幫助我融入公園附近的小社區吧，我能遇到這樣熱心的人，真的很幸運。

我能如此適應並融入日本的生活，我想是因為交到了很多日本朋友。我認為，學習日本語的環境不應該僅侷限於學習語言本身，必須提供一個能讓外國孩子與除了家人之外的人交流的空間，讓人們知道日本也有這樣的人存在，這也是我的使命之一。

學習100小時後，說著「夢想」的孩童

我目前在「一般社團法人外國兒童就學支援協會（SFCS）」擔任理事長，協會積極幫助日語能力尚不足的孩子，提供每人100小時的免費線上日語課程，目標是讓孩子至少能跟得上小學課程的內容。資金來源主要為群眾募資等民間支持，麗澤大學的學生對此計劃也提供極大的協助。



外國兒童就學支援協會線上課程的畫面（SFCS提供）

一開始參加課程的孩子，有些連自我介紹都不太會說，有些甚至直接在課堂上哭起來。不過，孩子的語言學習能力強、吸收快，大約上了30小時後，就可以主動聊自己喜歡的動畫，開心地跟我們分享「我拿到花丸了喔」。經過100小時學習後，有些孩子甚至能夠大方說出「我的夢想是當醫生」。

當然，不可能只有學習100小時便精通日文。但透過語言學習，讓孩子能融入學校、與同儕保持良好互動，並培養出「我也可以融入大家」這份肯定自我的自信心。而我們的出發點，正是希望這樣的孩子越來越多。

大人知道自己的目標，因此做足心理準備來到日本這個異文化社會，遇到壓力的耐受度比較高。但是，孩子通常是跟著大人的決定來到日本，就像突然被丟進一個語言完全不通的世界。請想像一下，班上只有自己聽不懂別人在說什麼的情況，對孩子來說，無疑是種巨大的壓力。正因如此，我們更需要為孩子創造一個能夠表達想法、能被傾聽、且不會孤立無援的友善學習環境。

協會自2021年開始協助孩子，到了2022年1月，我正式接任理事長一職。我的責任是推廣日語教育協助的重要性，透過結業式等活動，陪孩子們聊天或玩耍。兒童教育必須做到寓教於樂，不能只侷限在單純的日語教學框架裡。儘管全國各地的日語教師人力短缺，協會仍持續積極投入教師培育工作，期許有更多教師一起加入教育行列。



上過協會日語課程的孩子，以摺紙表達感謝之情（SFCS提供）