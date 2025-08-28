企業是外國孩子融入當地學習的強力靠山：愛知縣企業界著手嘗試的新模式

如何向外籍兒童教授「日語」

愛知縣是日本汽車產業重地，也是全日本擁有最多外國籍孩童與學生、日語教育需求最高的地區。為了協助學習相對落後的孩子，當地的日本語教室組成志工團體，當地企業公司提供資金，有錢出錢、有力出力，積極展開全面化的輔助支援工作。

企業提供場地及人力支援 位於愛知縣小牧市的大型陶瓷製造公司日本碍子株式會社（NGK INSULATORS, LTD.）的單身員工宿舍，每到下午五點，孩子們會聚集在這裡上日語課。 宿舍房間比一般學校教室稍微寬敞些。當天，有居住在附近的來自巴西和菲律賓等國的孩子一起學習，而日本語講師群中也有日本碍子公司的員工。 上課氛圍像是一對一補習班，學習內容包含初級日本語與學校課業輔導，並根據每位學生的日語程度來安排課程。父母皆來自巴西、目前就讀國中一年級的宮地步美，她在家使用葡萄牙語，英語也很流利，日語則是幾年前才開始學習。宮地同學說，「在這裡上課很開心，我越來越聽得懂學校上課的內容」。隨著學習範圍越深廣，她也開始懷抱「想在日本當外科醫師」的夢想。 另一位同為國中一年級的普久原愛美，父親是巴西人、母親是日巴混血，已在此學習近四年，她興奮地說，「這裡的老師會教導我在學校聽不懂的部分，將來我想要當模特兒，」眼中充滿了希望之光。

在日本碍子公司員工宿舍上日語課的普久原愛美（左）和 宮地步美（右） 教室的營運管理由小牧市內的「一色大波斯菊支援學習會」負責。教學場地由日本碍子公司提供，每週晚上兩次免費使用，而日本碍子公司員工則以志工形式，擔任輔導講師協助教學。愛知縣內各大企業團體也贊助款項，用以支應部分營運經費如教材費等。像這樣由企業主動參與在地教育支援，協助當地外籍孩童學習，在日本全國實屬難得。

日本碍子公司員工宿舍（左）與教學所需的各式教材（右）

企業回饋鄉里積極投入支援工作 最早開始直接提供協助的企業是日本碍子公司。多年前，企劃負責人以回饋鄉里為目的，考慮在設有公司分部的小牧市先行提供日本語教室的支援服務，從多位候補夥伴中，選定了同以小牧市為據點的大波斯菊支援會。 日本碍子公司總務部社會貢獻組經理森脇敬普表示，「集團旗下約有500名短期外籍員工，我們認真思考『可以做些什麼來幫助在當地工作的外國員工及其家庭融入日本』，於是開始試辦對於孩子的各項生活輔導。如果這些努力學習日語的孩子，將來順利進入日本職場，或成為日本與母國之間的橋樑，那真的是再好不過了。」 而提到選擇大波斯菊支援會的原因，他則說，「提供孩子的日語輔導類別大約可分成三種，即生活用語、日常用語、學習用語。站在企業的角度來看，我們認為提供學習語言的環境，帶給孩子未來升學和就業的助力，這一點極具意義。」

日本碍子公司總務部社會貢獻組經理森脇敬普表示，「自2019年開始認真思考提供外籍員工孩子之教育協助」 日本碍子公司已將服務範圍擴大到小牧市以外的城市。自2023年11月起，位於半田市的知多事業所也開始提供員工福利設施內一間房間作為日本語教室使用。而愛知縣內其他大型製造業公司，也開始著手規劃提供類似服務。

教室內展示孩子參與學習與活動的照片