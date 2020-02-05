探索森林再生之路——自伐型林業

由於木材價格低迷以及人口過稀，林業從業人員日漸減少，因無人養護而棄置在那裡的「荒蕪山林」逐漸增加。文章著眼於小規模林業所有者，探討如何走上森林再生之路。

林業復甦的新風向 然而，最近林業界開始出現了兩種新風向。其一，大規模木材加工廠的基本原料轉為利用國產材，隨著生物質發電廠的啟動運營，木材的生產量也逐漸增加。國內生產之所以再現生機，除了海外進口的原木價格上漲以及日圓下跌外，另一個重要原因是戰後營造的國內人工林迎來了資源利用期。大規模木材需求的產生對穩定的木材供給提出要求，為此政府採取了相應的措施，如利用高性能林業機器以提高生產率，制定所謂流通合理化政策，以促進大規模生產及流通。以前一直圍繞著支持間伐採取措施，2014年開始鼓勵主伐（為利用木材本身而進行的採伐），到2017年，木材自給率已經恢復到36%。 另一種新風向是，越來越多的2、30歲的年輕人從城市移居到山村並開始從事林業工作。這種動向在21世紀之初被稱為「回歸田園」，受到人們的關注，而在2011年東日本大地震之後，這種現象更是有增無減。不少年輕人表示：「忽然意識到，即使住在東京，也很有錢，可是一旦發生大地震，超商裡東西都賣沒了，才發現自己根本沒有生存能力。」年輕人口向山村流動，現代年輕人為什麼會從事林業這種令人厭惡的「3K工作」呢？筆者追隨這些年輕人的足跡，走訪了日本各地的林業工作現場。 移居鄉村的年輕人，林業與其他工作兼做 從城市移居過來的年輕人，其就業方式的特點是，將幾種職業組合起來獨立經營，以此維持生計。與林業相組合的職業，多數情況下包括擔任農戶或戶外體育運動的指導、餐飲店經營者、攝影師、花道老師、木匠、出版人、IT服務人員等多種自營工作。 舉個例子，有位30多歲的女性從事皮划艇教練工作，兼營林業。她說，這份工作很不穩定，雖然在夏天的節假日可以當教練賺錢，但颱風來襲時收入銳減。林業的收入雖然算不上豐厚，但它是冬季可靠的收入源，將兩者結合起來可以保證整體生活的穩定。樹木的採伐可以靈活安排時間，很容易與根據客人的需要限定時間的工作結合起來進行。林業作為一種副業，易於與其他自營經營進行搭配。可以從使用鏈鋸和小型貨車生產柴薪開始，初期投資並不是很大，這也使加入該行業較為容易。 另外，也有很多年輕人被林業這種工作本身富有的魅力所吸引。間伐後陽光照進森林，景象異常美麗；在前人留下業績的基礎上繼續勞作，親身體會到眼前的工作與未來息息相關，內心感到十分充實；深感自身肩負著保護水源地環境的使命…這些魅力都是在城市工作中無法感受到的。也有年輕人從生產柴薪的技術開始逐步學習，直到生產優質建築木材，他們不斷提高自己的水準，並從中體會到學習技術奧妙的樂趣。

不必擁有森林也可加入的「自伐型林業」 由移居者自營的小規模林業開始被稱為「自伐型林業」，為了普及這種林業模式，2014年成立了NPO法人。法人的名稱是「實現持續性環境共生林業的自伐型林業推進協會」。通過協會獨立舉辦培訓和論壇以及向地方政府提出建議等方式，開展將「自伐型林業」推廣到日本各地的活動。 那麼，何謂「自伐型林業」？在此需要重點區分它與「自伐林業」的不同。所謂自伐林業，是指世代擁有森林所有權的林戶在自家所有的森林中培育林木，以家庭勞動力為主進行採伐的林業經營形式。這種林業經營通過幾代人兢兢業業的勞作培育森林，如今卻面臨著後繼乏人的嚴峻局面，因為並非所有後人都願意繼承家族林業。在這種情況下誕生的「自伐型林業」，讓即使不是森林所有者的城市年輕人也能與家人和夥伴一起自主經營林業，從這一點上來說意義重大。「即使不是森林所有者」這點，就是將其稱為「自伐型」的原因。 自伐型林業繼承了自伐林戶迄今為止積累的技術經驗，具體而言具有以下特點。 精細勤勉的育林和砍伐作業

利用小型機器搬運

對所需部分一點點進行砍伐，因此小規模開闢用於搬運作業的道路即可，對山林的破壞小

即使修建的道路狹窄，搬運時也不會毀壞山林

採用多次間伐的形式，逐漸進行間伐

進行長伐期作業，在普通採伐林齡（40～50年）2倍以上的採伐林齡段進行主伐

主伐時進行小面積皆伐或擇伐 這種「自伐型林業」的運作具有抑制塌方和泥沙流失的防災功能，還起到保護森林內的植物和生物的作用。與政策推動下的短伐期的大規模林業相比，可以說自伐型林業對森林產生的負荷較少，也更利於環境保護。