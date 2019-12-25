兒童貧困問題現狀（上）：低收入直接影響「飲食」和「育兒」，全靠社會公共救助支撐

日本雖然是世界第三大經濟體，但同時兒童的貧困問題也很突出。根據最新統計資料（2014年），單親家庭的貧困率，日本在已開發國家中是最嚴重的。貧困在孩子們成長中不可或缺的「食物」「教育」方面落下濃重的陰影。

一天的伙食費660日圓 援助單親母子家庭的NPO組織「單親母親論壇」最近著力開展食品援助活動，最近一年裡共向1785戶家庭免費提供了箱裝食品（價值約4000－5000日圓）。 矢作圓（化名）是一位30多歲的單親母親，和正在上小學2年級的女兒一起生活，每兩個月接受一次「單親母親論壇」的援助。在物流行業打計時工的她，每月到手的收入大概12萬日圓，再加上一般兒童補貼以及針對單親父母的兒童撫養補貼等社會補貼，每個月還能再有大約6萬5000日圓收入。過去頻繁更換工作，有的單位交了「厚生年金」，有的則沒有繳納，因此她對於將來能夠拿到多少養老金感到不安。 她的這些收入，每月扣除房租、水電燃氣費、電話費以及各種保險費用之後，能夠充當伙食費就只有2萬日圓左右了，也就是平均每天伙食費僅僅660日圓。「單親母親論壇」給她寄來的食物，包括5公斤米及零食、罐頭、咖啡等。矢作說，最珍貴的是每頓飯都要用到的白米。 低收入不僅拉低了伙食費，對兼顧工作和撫養孩子也產生了很大影響。矢作圓的工作，是根據訂單資料，從數千種商品中準確選貨取貨裝箱，每天工作7個半小時，「每天要在巨大的倉庫裡走上2萬步」。由於不能出錯，所以精神總是處在高度緊張之中。下班後，到托兒所接女兒，傍晚6點半左右回到家，然後開始做晚飯。一天下來，筋疲力盡。晚上的時間，「對於自己來說，是消除疲勞恢復體力的時候，孩子總是自己一個人玩」，只有週末她才能陪孩子。矢作說，為了不讓孩子感覺窮，她通過二手網站買衣服，至少讓孩子穿得體面。