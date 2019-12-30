兒童貧困問題現狀（下）：單親家庭貧困率最高，根源在於日本特有的薪資體系

「兒童貧困」問題，可以說就是單親家庭的經濟問題。如今離婚已不是稀奇之事，日本的單親家庭貧困率高居發達國家首位，其背景原因在於日本特有的薪資體系。

計時工的局限 住在東京都狛江市的女性太田真弓（化名）今年38歲。她說，「我對自己當年做職業女性的資歷還是有自信的，等孩子大一點可以放手的時候，我希望作為正式員工重新出去工作，能供孩子去上大學」——雖說這種積極樂觀的單親媽媽也是有的，但更多的單親媽媽，很難擺脫打計時工的局面，為永遠處於低薪資狀態而苦惱。 居住在首都圈的若狹綾香（化名）今年40多歲，離婚後不得不出去工作，家庭收入銳減讓她詫異不已。前夫的年收入多的時候能有600萬日圓，比較起來，自己現在通過打計時工從事福利相關的工作，年收入大概只有250萬日圓（包含了兒童補貼、兒童撫養補貼等社會性補貼）。 若狹綾香自認比那些大學畢業的男性正式員工「做了更多工作」，但想不通為什麼在公司裡有如此之大的薪酬差異。雖然也想過做正式員工，但上國2的兒子現在拒絕上學待在家裡，因而考慮到「正式員工很難突然臨時請假」，也就只好做罷了。 在物流業工作的矢作圓（化名）今年30多歲，頻繁跳槽換工作。現在一家倉庫做商品打包的體力工作，因而又在考慮換工作。她說，「一直沒當過正式工，應該沒機會被正式錄用。所以我還是需要找計時工」。正在上小學2年級的女兒，放學後可由課後兒童託管所照顧，但這個服務只能利用到3年級，又沒有餘款送女兒去上補習班，所以再過一年「就只能早點收工回家了」，那樣一來，薪資相應就更低了。

單親爸爸

年底前來緊急諮詢的求職者（時事社） 近年來，兒童貧困已不僅局限於單親母子家庭了。從「就業冰河期」走來的男性中，非正式員工多，那些經濟窘迫的單親父親家庭也在逐漸增多。首都大學東京人文社會系教授阿部彩獨立開展的調查統計顯示，2015年單親父子家庭的兒童貧困率雖不如單親母親家庭那麼嚴重，但也達到了22.4%。 這些單親爸爸們奮起行動，於2008年成立了全國單親父子家庭支援團體聯絡會（現為「全國單親父子家庭支援網」）。該團體負責人村上吉宣解釋說，「因非正式員工的增加和2008年的雷曼危機，越來越多的人認識到，現在再用父親或母親的性別來區分單親家庭問題已不合時宜了」。 他們開展的各種活動收穫了成果，以前只以單親母子家庭為發放對象的兒童撫養補貼，如今只要符合年收入條件，單親父子家庭也能領取了。

同工同酬 相對於日本，歐洲各國單親家庭貧困率比較低。首都大學東京的阿部彩教授指出，那是「因為歐洲很多國家同工同酬」。和日本不同的是，歐洲的職位薪資是固定的，從事同一工作的人「時薪沒有差別」，因此做同樣的工作，薪資差異基本上取決於勞動時間的長短。根據勞動政策研究與研修機構的調查，如果全職勞動者的薪資收入為100的話，那麼計時工的薪資水準（基於2014年的可比資料），歐洲各國在66.4（義大利）-86.6（法國）之間，大大高於日本的56.6%。 日本也從2020年4月1日起開始實施「同工同酬法」。但是，日本還是有「正式和非正式」這種獨特的區分，差距由此產生，就像阿部教授所言「國外研究人員對此很難理解」。比如，在一家運輸公司同樣做駕駛員工作的A和B，正式員工A有可能會調動工作或變換工作內容，其待遇就比非正式員工B好。新法實施後，將力爭消除這種「不合理的待遇差別」。 不過，如何判斷合理與否，看來需要由「勞資雙方制定規則，參考各種相關的訴訟判例並逐漸明確起來」（日生基礎研究所副主任研究院金明中），要想縮小待遇差距並非易事。阿部教授對於新法持謹慎看法，認為「在方向上是符合時代要求的，但究竟能否真正防止勞動力市場的兩極分化，還是個未知數」。