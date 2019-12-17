「飛行機車」參加車展，助力社會杜絕交通事故和救災減災

現在，電動汽車又衍生出了自動駕駛、共用功能，等等。作為20世紀最偉大的發明之一，汽車正迎來一次重大的變革期。在10月25日開始公開展出的「2019東京車展」上，備受關注的「飛行機車」終於閃亮登場。製造商並非大企業，而是一家初創企業。

「即使從全球範圍來看，同時涉足空中基礎設施和交通工具的公司也是非常稀少的。除了我們以外，恐怕就只有以色列的一家公司了。本公司的宗旨是創造能夠杜絕交通事故的空中交通社會。」——A.L.I.Technologies（總公司位於東京都港區）的片野大輔社長向我們說明了創設公司的初衷。追根溯源，公司創立於2016年9月，起初是一家東京大學的學生初創企業，當時主要是做無人機開發業務。

關於「空中交通社會」，將在後文中進行介紹，首先讓我們來看一看公司的核心產品——被稱作「飛行機車」的空中載運工具。 公司目前仍在推進研發工作，今年3月已面向媒體公開了原型車（prototype）的懸浮行駛演示。在東京國際會展中心舉辦的「2019東京車展」上，公司將展出新款的真車。屆時亮相的將是外形酷似跑車的特別設計版「XTURISMO LIMITED EDITION」。不過並沒有計畫要在本屆車展上演示懸浮行駛。 公司計畫在明年中後期開始交付車輛，2023年實現基於道路運輸車輛法的上路行駛。取得公路牌照，意味著可以像普通汽車和機車一樣使用公路，公司還計畫在同年開始銷售販售版。販售版還將配備可用電力行駛的EV款。

借助螺旋槳懸浮的油電車 那麼，該公司的飛行機車到底是一種什麼樣的裝置？ 片野先生稱，「與無人機和直升機一樣，飛行機車是借助螺旋槳旋轉來獲得升力的」。不過，關於尺寸、重量和最高速度等性能資料，以及包括設計在內的細節資訊，公司並未在車展上公開。 從目前的狀況來看，暫且可以確定的是，這款載運工具僅供單人駕乘。 與其說是機車，車體更像是動力雪橇，在前部和後部底面各安裝了一個用於產生升力的螺旋槳。也就是採用了縱向佈局。車體位於兩個螺旋槳之上，中間部分如同機車，人需要跨騎在上面進行操控。同時還設置了擋風罩和排氣管道，片野先生稱這些設計「將升力效果提升到了最大程度」。

為控制車體前進和轉彎，前後的左右兩側分別安裝了兩個（共4個）輔助推進螺旋槳。正如片野先生的介紹，動力採用了「燃油引擎和蓄電池組合」的混合動力。公司技術人員表示，採用燃油引擎後，「即使螺旋槳面積較小，也可以確保足夠的升力和飛行時間，為了輔助左右姿勢控制，還在兩邊裝配了電機驅動的小型螺旋槳」，兼顧了安全性和靈巧性。 這種載運工具會像氣墊船一樣從地面升起，具有3D移動能力。關於速度，片野先生不願明言，只含糊地表示，「現階段可以透露的是，有的款式將爭取達到時速200公里」。關於可以懸浮的高度，也沒有給出明確回答，但似乎上路行駛時的懸浮高度設定為50公分，那麼可以推測，技術上能夠飛得更高。 作為商品理念，片野先生提出了「靈巧與設計的融合」，據說之所以只配備了兩個螺旋槳，而不是4個，就是為了盡可能地做到緊湊小巧。同時，公司也很重視設計感，「和美國Tesla一樣，公司戰略是先推出設計優先的高級款式，拿到一定市場份額以後，再逐漸鋪開量產款」。 美國Tesla從跑車和豪華車起家，目標客戶群就是喜歡與眾不同的富裕階層。而這種做法，在結果上推動了電動汽車在全球的普及。之後，Tesla才推出了銷售車型。A.L.I.公司也借鑒了Tesla的這種戰略思路。

有望在救災減災方面大顯身手？ 「飛行機車」已經開始謀求從技術層面向實用層面轉變。儘管如此，由於採用懸浮行駛方式，所以在安全等方面，需要完善法律，還需要得到公眾的認知。日本政府2019年6月發佈的「成長戰略執行計畫」中也提出，「為了實現飛行汽車構想，將推進制度建設，爭取在2023年啟動相關專案」。 A.L.I.公司聘請了原國土交通省事務次官安友正文作為特別顧問，力圖在2023年取得公路行駛牌照，但在真正獲准上路行駛之前，只能用於公路以外的地方。那麼，眼下可以考慮的是，在原野、湖泊、沙漠、濕地或者地雷區等地帶加以利用。當然，相較於個人享樂，更重要的是社會需求。 尤其是在自然災害頻發的日本，人們也期待這種載運工具能夠用於開展救援活動。特別是像襲擊了東日本地區的強烈颱風「哈吉貝」那樣，大型颱風造成河川氾濫的現象屢有發生。有人認為全球暖化是催生大型颱風的主要原因，也有人指出在森林資源管理方面的多年欠帳引發了水害，總之今後還會發生重大災害。 因此，相較於直升機，或許我們應該充分利用在水淹地區活動更快、更靈活的「飛行機車」。在洪水退去之前，除了收集資訊外，還可以給被受困的住戶運送應急的飲用水和食物，甚至用作保障災區供電的「飛行電源」。 由於懸浮行駛過程中不需要使用化石燃料，所以2023年的銷售款EV車型將具有更高的環保性能。以馬達取代引擎驅動，還可以避免產生噪音。只要配備太陽電池板和整流器等供電設備，無論沙漠還是地雷區，在世界上任何地方都可以使用，或許這就是它的優勢所在。而且不受液體燃料的制約。 車載鋰離子電池的容量有一個瓶頸問題。片野先生表示，「目前的開發目標是單次充滿電續航時間達到兩小時」。鋰離子電池的基本框架是由旭化成特別研究員、諾貝爾化學獎得主吉野彰先生確立的，技術發展日新月異。只要進一步實現高容量化和輕量化，不僅可以延長續航時間和續航里程，還可以提升機械設計的自由度。