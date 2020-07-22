野豬與人類的衝突：思考如何與野生動物共存

近年來，野豬給人類帶來了新的災害，如破壞社會基礎設施，造成人員傷亡事故，傳播傳染病等等。其原因在於野豬的生存範圍擴大，越來越靠近人類活動區域。野豬在市區出沒的現象也有所增加，表明這已經不僅僅是中山間地域的問題了。

野豬不怕人，在市區出沒 近年野豬帶來一些新的問題，它們對社會基礎設施的破壞和造成人員傷亡的事故明顯增加。比如，有報告稱，在利根川水系的渡良瀨川，野豬在河川區域出沒，堤壩的傾斜面被它們翻掘損壞。如果堤壩傾斜面被野豬翻開，下雨後斜面崩塌或漲水時河床被衝垮的危險則會增加。發生在渡良瀨川的這種對野豬災害的記載始於2010年前後，之後逐年增加，解決這個問題的成本也居高不下。同樣的災害也有可能蔓延到國內所有河流。

根據環境省的統計，從2016年1月到2018年12月的3年中，野豬導致的傷人事故共發生141起，2018年還有1例死亡報告。野豬也是家豬（S. s.domesticus）的原種，它具有以下易於馴化成家畜的特點。 膽子大容易親近人

對環境的適應力強

食物的種類多樣，雜食性

溫順的性格

交配對像不固定 由於平時野豬對人類的戒備心很強，其“膽子大容易親近人”的特點深藏不露。但是，如果經常被投餵食物而放鬆了對人類的警惕，逐漸與人類親近起來，它們出現在市區以及引發傷人事故、交通事故的危險性也會增加。事實上在兵庫縣的六甲山，人們從1965年開始投喂野豬，也是從那時開始市區裡野豬出沒成了問題。後來，隨著人們投喂行為的增加，上世紀80到90年代野豬危害事件不斷增加，受害的區域也不斷擴大，2002年，全國首部禁止餵食野豬的法律條例在神戶市開始施行。



野豬還有傳播傳染病的危險 更重要的是，野豬還有可能傳播各種傳染病。不怕人的個體野豬與人類和家畜接觸機會的增加，也增加了其傳播傳染病的危險。舉一個國外的實例，在德國柏林，據推測市區及其近郊棲息著約5000頭野豬，報告顯示在捕殺的野豬中有18%感染了鉤端螺旋體病。這種病如果傳染給養殖生豬，則生豬產量降低，從而造成經濟損失。另外，鉤端螺旋體病是人畜共患的傳染病，如果直接接觸到帶菌動物的尿液或者被尿液污染的水和土壤，人也會被傳染。因此，如果距離野豬棲息地較近，鉤端螺旋體病也有可能通過野豬傳染給人。事實上在柏林也有報告表明由於野豬的傳染而導致人發病。

此外，有報告稱日本的野豬感染日本腦炎病毒的概率很高。由蚊子傳播的日本腦炎與鉤端螺旋體病一樣，靠近其棲息地會導致人和家畜感染的機會增加，此點令人憂慮。2018年，日本國內時隔26年發生豬瘟（CSF）疫情，野豬種群中也發現有感染的情況。關於發生感染的原因，人們推測是因為由海外帶回的、被病毒污染的食品被丟棄在野外的緣故。也就是說，也可以認為野豬的分佈區域靠近人類活動區域，或者兩者之間有交叉是發生感染的間接原因。