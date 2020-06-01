在網路社會中成長的「零工經濟」，或從歐美滲透到日本

在網路社會中成長的「零工經濟」，或從歐美滲透到日本財經
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在全球遍地開花的零工經濟
零工經濟的定義多種多樣，並沒有一個固定說法。美國人才服務和勞動力解決方案顧問公司（Staffing Industry Analysts，簡稱SIA）對2018年美國零工經濟市場規模的預測值為1.3兆日圓。SIA的定義比較寬泛，包含「直接雇用的臨時勞動者」「雲工（使用線上平臺交接工作任務的員工——譯注）」「SOW（專業工作）顧問」「個人業主」「派遣勞動者」這五種形態。
英國牛津大學網際網路研究所公佈的資料顯示，零工經濟市場每年將擴大30%，普華永道（PwC）依此推算後，預測七年後的全球市場規模將達到37兆日圓。
同時，零工經濟人才規模將達到大約5300萬人，大約相當於美國勞動力人口的35%。其中雲工790萬人，SOW顧問130萬人，個人業主2700萬人（圖表1）。雖然個人業主規模較大，但雲工的增長速度卻非常快。
零工經濟是重要的人力資源
很有意思的一個現象是，據說「線上人才服務（online staffing）」這種形態的「雲工」40%的派發任務來自美國，而接受任務者70%在亞洲圈。通過應用網路技術，零工經濟已經實現了無國界化，正在較為全球化的領域發展壯大。
在歐美國家，許多企業基於整個社會共用人力資源的「整體人才管理（total talent management）」理念來配置人力資源。他們會從員工、外部人才（自由職業者、零工、專業顧問、他公司可從事副業者）和AI（機器人和機器程式等軟體）等勞動市場的所有資源中獲取最合適的人才，建立自己的人才組合。
換言之，他們會超越傳統的企業界限，從全世界的勞動力市場調集需要的人才，尤其是在英語國家，他們會有效利用新興國家和東歐的IT人才，會採用發揮時差優勢的勞動方式，人才的無國界化程度正在日益加深。
在歐美國家，無論企業規模大小，都在積極利用外部的專業勞動力。只要具備符合條件的技術，零工勞動者就可以採用彈性自由的勞動方式，而無需受勞動時間和地點的制約。對於行銷、軟體發展、創作等專業人員的需求依然旺盛，零工勞動者有助於緩解人力資源不足的問題。
仲介企業拉動零工經濟
說到零工經濟，可能許多人會聯想到Uber和Lyft之類的約車服務和快遞服務，但其實這些之外還有烹飪、清潔等家政服務、程式設計和程式開發、網站設計等高度專業技能服務，涉及領域非常廣泛。
可以認為，零工經濟在歐美得以發展的一個背景因素在於，提供網上平臺的線上仲介企業的發展壯大。這些企業的工作機制是在專業網站和APP上運用技術手段，將消費者（企業或個人）的需求與零工勞動者進行匹配，實現供給最佳化。零工勞動者在網站上註冊，填寫能夠勝任的工作內容、時間和地點，消費者一方再依此來選擇想要的服務。
除了開拓行銷對象和匹配工作需求外，仲介企業還可以代為辦理或協助開展背景調查、既往工作業績說明、溝通支援和支付報酬等各個環節的業務。面向零工勞動者，他們提供身份擔保、聯繫雇主、開具費用清單和代收賒銷款等服務，為零工勞動者創造更加輕鬆方便的工作環境。在與大型企業的溝通聯繫和提供附加值服務等環境方面，這些仲介企業已經成為能讓零工勞動者放心、輕鬆工作的堅強後盾。
鮮與個人開展業務往來的日本企業
而在日本，所謂的B2B（Business-to-Business）企業佔據主流地位。據經團聯的資料顯示，大型企業主要業務對象多為法人，與個人之間的業務往來僅限於設計和軟體發展等專門業務。即使企業希望委託專業人才承接一些工作，但往往缺乏發掘人才的經驗，「難以找到合適的人才」。
這種人才對接方面的問題構成了非常嚴重的阻礙因素。此外，似乎還有其他一些原因讓他們抱有諸多顧慮，比如難以判斷工作品質、個人的信用擔保、發生違約或損失賠償時難以面向個人下達大額訂單，等等。
另一方面，承接方（個人）往往是通過「原職場的介紹」或「職業培訓機構的介紹」來承接工作的。另外，雖然整體的份額還不多，但通過仲介企業、共用經濟服務企業和製作公司等管道來承接初次業務的情況也在不斷增多。
副業解禁能否促進零工勞動者的增多
在歐美主要國家，Uber和Lyft等共用車服務的出行方式已經很普遍，但在日本，提供駕駛服務需要獲得基於《道路運輸法》的普通乘用客車運輸事業許可，並非任何人都可以在空閒時隨意提供駕駛服務。雖然利用線上方式的零工經濟逐漸發展，但傳統自由職業者的工作方式並沒有太大變化。不過，以下兩點可能會促進零工經濟進一步發展壯大。
第一，是企業對員工從事副業的解禁。隨著政府積極推動民眾從事副業，已經有越來越多的企業從就業規定中刪除了禁止從事副業的條款。還有一些企業允許員工在符合①以培養人才為目的、②必須是其他行業、③不會對本職工作造成影響、④滿足一定連續工作年限等條件下從事副業。2016年以來，朝日啤酒、HIS、可果美、柯尼卡美能達、才望子、新生銀行、軟銀、DeNA、PERSOL HD、雅虎、嬌聯、獅王、理光、樂敦製藥等領軍企業已經相繼允許員工從事副業活動。
第二，是老年人從事零工活動。2月4日，內閣會議敲定了《老年人雇用穩定法》修正案，提出企業有義務努力確保員工在70歲以前的工作機會。據說，除了延長退休時間和返聘外，如果老年人從事自由職業或者創業，還將允許公司通過委託業務的方式支付報酬。如果法案在本屆國會上獲得通過，預計將從2021年4月開始施行。
在這個「人生百年」時代，相較於遵循就業規則的固定勞動方式，人們更期待順應各人健康狀況、可以自主選擇工作場所和時間的自由職業者和通過網際網路工作的零工勞動者等形式的勞動方式。
如此一來，在日本就可能會出現越來越多從事副業和老年人業務委託等兼職性質的零工勞動者。接下來的問題就是如何開拓這兩種新型人才的市場，以及如何培養這些人才。至於當前存在的一些課題，諸如人才對接、職業領域的開拓、支援功能的完善等問題，或許需要我們對日本的全新市場充分發揮想像力，建設相應的基礎設施，才能得到解決。
標題圖片：美國Uber科技公司在名古屋推出的計程車約車服務用車（時事）