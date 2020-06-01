在網路社會中成長的「零工經濟」，或從歐美滲透到日本

無需被企業雇用，只需通過網際網路和智慧手機APP，就可以承接短期或單次工作——這種臨時性的工作方式和經濟形態叫做「零工經濟」，早已在歐美等地區普及。今後也有可能從歐美滲透到進入老齡化社會的日本。

在全球遍地開花的零工經濟 零工經濟的定義多種多樣，並沒有一個固定說法。美國人才服務和勞動力解決方案顧問公司（Staffing Industry Analysts，簡稱SIA）對2018年美國零工經濟市場規模的預測值為1.3兆日圓。SIA的定義比較寬泛，包含「直接雇用的臨時勞動者」「雲工（使用線上平臺交接工作任務的員工——譯注）」「SOW（專業工作）顧問」「個人業主」「派遣勞動者」這五種形態。 英國牛津大學網際網路研究所公佈的資料顯示，零工經濟市場每年將擴大30%，普華永道（PwC）依此推算後，預測七年後的全球市場規模將達到37兆日圓。 同時，零工經濟人才規模將達到大約5300萬人，大約相當於美國勞動力人口的35%。其中雲工790萬人，SOW顧問130萬人，個人業主2700萬人（圖表1）。雖然個人業主規模較大，但雲工的增長速度卻非常快。

零工經濟是重要的人力資源 很有意思的一個現象是，據說「線上人才服務（online staffing）」這種形態的「雲工」40%的派發任務來自美國，而接受任務者70%在亞洲圈。通過應用網路技術，零工經濟已經實現了無國界化，正在較為全球化的領域發展壯大。 在歐美國家，許多企業基於整個社會共用人力資源的「整體人才管理（total talent management）」理念來配置人力資源。他們會從員工、外部人才（自由職業者、零工、專業顧問、他公司可從事副業者）和AI（機器人和機器程式等軟體）等勞動市場的所有資源中獲取最合適的人才，建立自己的人才組合。 換言之，他們會超越傳統的企業界限，從全世界的勞動力市場調集需要的人才，尤其是在英語國家，他們會有效利用新興國家和東歐的IT人才，會採用發揮時差優勢的勞動方式，人才的無國界化程度正在日益加深。 在歐美國家，無論企業規模大小，都在積極利用外部的專業勞動力。只要具備符合條件的技術，零工勞動者就可以採用彈性自由的勞動方式，而無需受勞動時間和地點的制約。對於行銷、軟體發展、創作等專業人員的需求依然旺盛，零工勞動者有助於緩解人力資源不足的問題。 仲介企業拉動零工經濟 說到零工經濟，可能許多人會聯想到Uber和Lyft之類的約車服務和快遞服務，但其實這些之外還有烹飪、清潔等家政服務、程式設計和程式開發、網站設計等高度專業技能服務，涉及領域非常廣泛。 可以認為，零工經濟在歐美得以發展的一個背景因素在於，提供網上平臺的線上仲介企業的發展壯大。這些企業的工作機制是在專業網站和APP上運用技術手段，將消費者（企業或個人）的需求與零工勞動者進行匹配，實現供給最佳化。零工勞動者在網站上註冊，填寫能夠勝任的工作內容、時間和地點，消費者一方再依此來選擇想要的服務。

除了開拓行銷對象和匹配工作需求外，仲介企業還可以代為辦理或協助開展背景調查、既往工作業績說明、溝通支援和支付報酬等各個環節的業務。面向零工勞動者，他們提供身份擔保、聯繫雇主、開具費用清單和代收賒銷款等服務，為零工勞動者創造更加輕鬆方便的工作環境。在與大型企業的溝通聯繫和提供附加值服務等環境方面，這些仲介企業已經成為能讓零工勞動者放心、輕鬆工作的堅強後盾。