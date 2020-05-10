美國對華強硬政策問題成堆，高科技冷戰只會削弱IT產業

貿易摩擦暫告一段落

儘管人們對美國總統川普的評價是「難以預測」，但在美中貿易戰上面，他的表現卻讓人一目了然。一開始，他不斷加碼要價，但最後又採取了區別對待的策略，追求在擴大進口、放寬市場准入門檻和改善智慧財產權制度等能夠快速看到成果的一些問題點上達成共識，暫時擱置產業政策和產品補貼等根深蒂固的分歧點。明顯可以看出他的真實想法——不願發動美中雙方針鋒相對加徵制裁關稅的全面貿易戰。恐怕是因為那樣將導致美國經濟，尤其是證券市場遭受打擊，進而影響他再次競選總統。

中方追求「次優策略」的態度也比較明顯。中方在擴大進口和放寬市場准入門檻方面做出了大幅讓步，可美方依然保留了大部分制裁關稅，儘管這個結果可能有些不理想，但中方原本也沒有選擇全面貿易戰的意圖和餘力。

因此，說得難聽一點，對於美中雙方而言，第一階段貿易協定就像是一出結局一目了然的爛劇。不過，需要注意的是，如果中國經濟因近期新冠肺炎疫情的影響而出現增速放緩，進口量未及目標，那麼就存在秋季美國總統大選之前紛爭再起的風險。

令人擔憂的高科技冷戰

另一方面，最近一年多來，美國在高科技領域採取的管制政策進一步升級，除了美國外資投資安全審查委員會（CEFIUS）加強針對中國對美投資的限制外，美國還禁止政府和企業使用中國產IT設備，禁止向被列入所謂「實體清單（entity list）」的中國企業出口IT設備（包括通過第三國間接出口美國技術）。就在人們還沒有來得及反應的時候，美國又加強了政策，比如對盟友施壓，要求各國在建設5G通信網時不要使用華為等中國通信設備製造商的5G通信設備，等等。

如果要說起安全保障方面的擔憂，那就沒完沒了了。似乎美國認為目前的措施還不夠，預計還將進一步加強管制。針對美國擔憂的中國安保風險和基於這種認知的美國政策，日本應該如何應對？筆者的考慮如下。

第一，在釣魚臺問題和網路安全問題方面，不可否定的是，日本認為中國對本國的安全保障構成一定風險。。

第二，且不說利弊好壞，對於依賴跟美國結盟來保障安全的日本而言，要拒絕美國以安全保障為名而提出的各種要求是非常困難的。正如後文所述，順從美國的要求很可能對日本的產業經濟產生巨大的負面影響，但或許日本只得將之視為維繫同盟關係的成本。

然而即便如此，美國的對華高科技冷戰也只能說是一種極端政策，可能會像下文所述那樣，導致美國陣營陷入孤立。