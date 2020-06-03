使用興奮劑像病毒般在世界蔓延，反興奮劑是否有「特效藥」——東京奧運面臨的課題（1）

對俄羅斯的嚴厲處罰

去年12月，世界反興奮劑機構（WADA）以俄羅斯提交的檢測資料多處造假為由，做出禁止俄羅斯今後4年參加國際重大賽事的處罰。俄羅斯不服此裁決，向國際體育仲裁法庭提出了上訴。但據估計，除那些能自證清白的俄羅斯選手之外，其他俄羅斯選手將無法參加東京奧運。而引發興奮劑問題的俄羅斯田徑聯合會，被國際田聯暫停會員資格。俄羅斯田徑選手將繼續無緣國際重大賽事。

也許是震懾於如此嚴厲的處罰，最近俄羅斯田聯主席承認存在偽造興奮劑的不當行為，大概是覺得已無法繼續向國際體育界撒謊了吧。但不得不說，為時已晚。

此次俄羅斯的興奮劑問題，可以回溯到2014年德國公共電視臺報導俄羅斯田徑界有組織地使用興奮劑的醜聞。世界反興奮劑機構經過調查，認定這是俄羅斯全國系統性使用違禁藥物的行為。之後，俄羅斯體育代表團雖然獲准參加了2016年里約奧運，但有100多名涉嫌選手被排除在外。2018年平昌冬奧，俄羅斯被禁止以國家體育代表團的方式參賽，只限於那些能證明自身清白的選手才被允許以個人身份參賽。

興奮劑使用已突破「國家」範疇

從上述過程來看，似乎只有俄羅斯特別突出地違禁使用興奮劑。但現實情況並非如此，興奮劑違規使用已經突破「國家」範疇，正逐漸蔓延到全世界。

世界反興奮劑機構於去年底發佈的2017年度興奮劑違規使用報告顯示，違規最多的是義大利（171件），其次是法國（128件），第3名為美國（103件）。其後依次為巴西（84件）、俄羅斯（82件）。而日本雖不在違規使用前10之列，卻也有7件。全世界有114個國家和地區，涉及選手違規使用興奮劑的問題。

東京奧運之前，還爆出了另一個重大新聞。那就是，中國的泳壇英雄孫楊被禁賽8年。

孫楊是一名中長距離自由泳選手。他在2012年倫敦奧運和2016年里約奧運上共獲得了6枚奧運獎牌，其中包括3枚金牌，在世錦賽上也獲得了11枚金牌，是世界頂級運動員。2014年時，他以澳洲為基地開展訓練，但在一次賽後檢測中被發現使用興奮劑，受到禁賽3個月的處罰。2018年，他在家中接受飛行檢查時，其保安毀壞了採集好的血樣瓶，引發了軒然大波。

世界反興奮劑機構對此等惡劣行為作出了嚴厲處罰。禁賽八年，事實上相當於宣告將28歲的孫楊逐出國際游泳界。

在世界反興奮劑機構的報告中，中國的違規者僅次於俄羅斯。從前曾爆出中國女子游泳和長跑項目選手集體違規使用禁藥。不知現在是否還存在那種風潮。但就像孫楊是在澳洲教練指導下開展訓練一樣，至少如今已非舉國培養世界頂級選手的時代了。

舉重選手也相繼爆出使用興奮劑重大醜聞。美國的奧運專業媒體《五環》雜誌主編艾德·富拉，是《每日新聞》的撰稿人。據他說，參加東京奧運的各國舉重選手男女合計196人，比2008年北京奧運減少了大約70人。

這是因為，在對奧運選手按規定保存10年的樣本再次檢測時，各國舉重選手中陸續有人被發現違規使用興奮劑。對此，國際奧會做出處罰，禁止這些選手參加東京奧運。另外，還有報導說，匈牙利籍的國際舉重聯盟主席，曾經通過認可違規操作的檢測樣本來換取賄賂。