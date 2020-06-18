蠶食「巨象」的冠狀病毒，臃腫化的體育大賽走入狹路——東京奧運會的課題（2）

推遲兩年的論調有何考慮？

3月11日，突如其來的一條消息傳開。《華爾街日報》刊登了對奧運會組織委員會理事高橋治之的採訪報導，高橋表示「推遲一兩年舉辦奧運會是比較現實的」。高橋只不過是一名理事，為什麼在接受擁有全球影響力的美國經濟類報刊的採訪時發表了這番言論？歐美媒體也轉載了這條新聞，相關人士對原因做出了推測。

高橋曾擔任過電通公司的專務董事，在東京申辦奧運會之時被稱作「背後的關鍵人物」。據說他在電通擔任高管的時期，通過國際體壇的人脈，給東京拉來了選票。這樣一位元深諳國際體壇內外情況的人物說出這樣一番話，著實讓人感到驚訝。因為推遲一年倒也罷了，「推遲兩年」可就是任何人都想不到的意外方案了。

先看看如果推遲一年的情況，2021年夏天到秋天本來就排滿了各類競技的世界錦標賽日程。8月將在美國俄勒岡州舉行田徑錦標賽，7～8月在福岡舉行游泳錦標賽，10月在烏茲別克斯坦的塔什干舉行的柔道錦標賽（日程尚未公佈）和丹麥哥本哈根的體操錦標賽。如果要在七八月份舉辦奧運會，那麼就必須錯開這些世界錦標賽的賽程安排。可是各大賽事都牽扯到國際競技團體的贊助合約和電視轉播合約。

再看看如果推遲兩年的情況，2022年2月北京將舉辦冬奧會。同年還將舉辦足球世界盃，由於主辦地在卡達。為了避開酷暑，賽期計畫設在11～12月。換言之，夏季突然出現一個空檔期。如果在這個時間段舉辦東京奧運會，全球就會因為三大賽事的連續舉辦而沸騰——或許存在這樣一個符合商業利益的劇本。

如果不瞭解這一系列安排，想必他就不會說出「推遲兩年」這樣的話了。正因為體育商業活動專家這麼說了，可見早已做好打算。

不過也有一些問題。2022年七八月的時候，英聯邦國家要舉辦英聯邦運動會，9月中國杭州要舉辦亞運會。它們都是僅次於奧運會的大型綜合體育賽事。雖然關注度沒那麼高，但如果為了給奧運會讓出檔期而推遲舉辦，也會產生許多問題。

無論是一年還是兩年，只要推遲舉辦奧運會，那麼就會面臨組織委員會的運營費用、多達數千名職員的人工費、志願者的重新招募、門票的重新銷售、比賽場館和酒店的落實等種種令運營方頭痛的問題。但如果中止舉辦，那麼從申辦成功以來的七年準備就會化為泡影。總之，必須要做出一個艱難的選擇。