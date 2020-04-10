新型肺炎與世界秩序：中國動向所拋出的問題

新型冠狀病毒擴大感染，世界陷入大混亂，在這之中，中國的疫情似乎已經趨向穩定。習近平政權為了挽回疫情中受損的威信，今後將會如何行動？中國與周邊國家關係正常化的動態，將成為預測今後世界秩序的試金石。

新型肺炎拋出的課題 新型冠狀病毒感染造成的肺炎在全世界持續擴散，對世界秩序與國家型態等拋出了幾項重大課題。 其一，感染症對策雖是全球治理的主要課題，但如今世界衛生組織（WHO）的主導權卻受到頗大的質疑，國際合作不進反退，在許多局面中更是由國家率先出面，試圖解決問題。就連整合程度頗高的歐盟（EU）申根公約成員國，都出現了國家封鎖邊境的情形。從20世紀末到本世紀初，世界的全球治理與區域整合動態紛紛加速，但如今是否反而會進入另一個以「國家」主導的時代？ 其二，感染症對自由民主制度而言也是強敵，當人們面臨感染症的挑戰時，不得已必須暫時限制憲法所保障的基本人權，而重視正當法律程序（due process）的做法有時無法對事態進行迅速的應對。執政者必須按照法律發布緊急狀態宣言，一邊取得選民的理解，一邊應對事態，但這種應對方式攸關各國政權的根基，因此過程中往往以政治考量優先於科學事實。此外，當新型肺炎在美國擴大感染時，富裕階層盡量避免外出，他們使用宅配服務購買日常用品，導致路上從事宅配服務的低所得階層身影更加醒目，其中又以有色人種居多。如此，肺炎使得先進國家社會階層的斷裂問題更加清晰可見。 其三，從世界經濟的層面來看，近年來的世界經濟並非以單一國家作為獨立經濟單位，而是在世界經濟體系之下進行分工，形成全球供應鏈，但這種經濟體系目前已瀕臨危機。雖說現在物流仍比人流更易流動，但物流必定伴隨人流，在飛機往來受到限制的情況下，其規模也已大不如前，遭受很大的管制。肺炎是否會導致「全球化」此一世界史規模的動態停滯，使得各國分立、保護主義的傾向重新復辟？

中國所拋出的提問 中國的存在，使得這些課題更加嚴重。中國不論是在國際組織，或是在一帶一路之中，都是高舉著自身的「國旗」進行參與的。美國也從對平息伊波拉出血熱展現極大熱情的歐巴馬政權，轉換成了高唱美國優先的川普政權，可看出美國對全球治理的態度也發生了變化，但中國基本上從未降低過「國家」的重要性，反而在參與國際社會的過程中不斷提高其重要性。 中國主張，2019年末新型肺炎從武漢、湖北省擴大感染的過程之中，國際社會對中國頗有支援，如今國內疫情告一段落，便輪到中國來支援世界了──如此，中國不遺餘力地利用感染症對策來發揚國威。對於新型冠狀病毒的命名，中國也重視COVID-19這個WHO所決定的名稱，而強烈反對在病毒上冠上「中國」、「武漢」等字眼。 在國內應對方面，當初中國在湖北省、武漢市層次採取應對措施時，雖有過隱匿資訊等混亂情形，但1月20日中央政府出面處理之後，便一口氣實施了一連串的措施，包括武漢市封城、停止交通運輸、限制人員移動等等。在封城的措施中動員了軍隊組織及民兵，限制人員移動方面則用到了數位機器、名為「單位」的企業組織，以及社區居民委員會等等。就連剛好作為客座教授，在國外旅居數月的中國籍學者，也須每日向自身所屬大學報告當天行動，並負有在家中待命的義務，即使人在東京，也不得不過著避免與人接觸的生活。 另一方面，中國迅速建設能收容感染者的醫院，同時進行大量檢查，發現確診後即送至新建的「醫院」隔離。資訊也受到嚴格管控，初期階段因發表正確資訊而遭受地方政府與共產黨處罰的「吹哨人」醫師雖然逐漸受到平反，但政府卻仍陸續舉發在感染症對策上發表反政府言論的知識分子，藉以強化資訊的管理與控制，並進行官方「宣傳」。這些強硬措施也達到了一定程度的效果，甚至有人宣稱，在感染症對策的觀點上，這些是合理的政策。因此若單就結果論而言，中國應對新型肺炎的方式以及所採取的措施，可能會被認為是適當的。 接著中國還主張，雖然國內特定商品物流有所停滯，但中國與外國的國際貿易並沒有受到太大影響，供應鏈也沒有出現什麼大問題。

回復階段裡中國式的課題 新型肺炎是起源於中國的感染症，但在2月中旬之後中國新確診的案例逐漸減少，進入3月之後便漸漸開始以回復原狀作為目標。湖北省武漢市3月中旬新增感染人數為0人，回復趨勢相當明顯。1月底李克強總理拜訪武漢，3月10日習近平國家主席也前往武漢，帶給國內外中國已逐漸回復的印象。如前所述，中國接下來恐怕便會利用其應對問題的方式與成果，以及其感染的時間軸早於世界各國這個優勢，對國內外主張自身應對方式的正確性，並作為大國對外進行援助，以圖回復並提升其受損的威信。 中國國內在初期應對措施階段有著許多問題，習近平政權因而遭受不少批判，但在回復階段中其一邊檢舉進行批判的知識份子，一邊隱匿初期階段的問題，試圖將國家與黨的行為正當化。同時加強對國內外的宣傳，製造出彷彿中國的感染症對策受到全世界稱讚的印象。另外，甚至試圖製造出新型肺炎並非起源於武漢，而是從外國傳入的印象。 另一方面，中國在應對過程中成功地對國內外展示，能夠動員大量的人員與組織，且能相當程度地管理個人行動，這對習近平政權而言不失為是個收穫。新型肺炎應對失敗使得習近平政權形象受損，經濟發展放緩，2021年共產黨建黨100週年目標難以達成，這些事實或許會威脅到政權的持續，然而就當下的形勢來看，中國較諸以往似乎更加強烈地主張自身的「正確性」，並朝著強化社會管控的道路前進。 中國愈是宣傳其讓事態穩定與回復的成果，或許反而會更讓自身暴露於下一個危險之中。在國內感染擴大時，中國人紛紛逃往「安全」的外國，但現在全世界疫情擴大，大家便開始回到習近平宣稱「安全」的中國。在他們當中也有不少感染者，因此中國恐會爆發第2次感染潮。此外，若感染人數統計是虛報的，那麼中國政府有可能其實並未正確掌握目前的事態，在這種情況下，政府便很難完全解除行動限制，發表「勝利」宣言。 但即使如此，中國政府想必仍會繼續主張自身政策的正確性，在此之中，習近平政權必須小心留意，不要讓宣稱的「正確性」與「政府不願面對的現實」之間的平衡崩毀。正如政府最終必須承認當初說真話的「吹哨人」醫師發言正確，當「政府不願面對的現實」超越了政權所宣稱的「正確性」時，政權勢必被迫做出應對。