新冠疫情中的中小企業：與時間作戰，尋出路，求生存

「萬分焦慮」

3月份，新冠肺炎疫情進一步蔓延，因銷售額驟減，薪資等各項費用的支付令中小企業深感憂慮。中小企業持有的現金和存款「最多也不過是每月交易總額的1.5倍左右」（東京商工調查公司），國家或地方政府開始伸出援手，對它們的資金周轉給予援助。尤其是3月份，很多日本企業正值年度決算期末，這一時期資金需求集中，資金籌措很有可能遇到困難。

大田區將支援中小企業作為首要課題考慮，從3月9日起開始提供無擔保特別融資（最高500萬日圓）。採取的優惠政策包括：區裡發放全額利息補助，貸款利率為零；經過最長半年的還款寬限期後，3年之內還清即可。





從事洗衣業的田中雄二（化名）3月下旬和妻子一起來到設在蒲田的大田區產業廣場內的融資諮詢處。他們當月的營業額比去年同期減少了3～4成。考慮到今後的資金周轉，他們向區裡申請了借款，並當即獲得了批准。

這個月越來越多的人自我節制，減少不必要的外出，於是「人們不再穿外套，我們這個行業因此而受到了影響。隨著遠距上班的企業增加，西裝之類的衣服也沒人送來清洗了。」田中介紹說，「櫻花比去年開得早，本來這時候大家都要換春裝了，應該是我們這個行業最忙碌的季節。往年不加班都忙不過來，現在下午兩、三點鐘工作就結束了。」面對這種情況，他感到束手無策。

從初春到進入梅雨季之前是整理換季衣服的季節，也是洗衣業的旺季。正因為要靠這段時間的營業額來填補其他季節的虧損，經營才得以維持，所以眼下面臨的是生死存亡的問題。雖然借助特別融資保證了當前的周轉資金，但田中表示「還是感到非常焦慮」。