因新冠疫情而擴大的居家辦公，通過改革工作方式擺脫性騷擾和職場騷擾

職場騷擾醜聞是組織的危機

2020年3月，以主打人氣品牌Earth Music&Ecology等發展壯大的時裝業界大公司STRIPE INTERNATIONAL的創始人、總經理石川康治因引發「轟動社會」的事件而引咎辭職。事發原因是他在LINE上對本公司多名女職員發出約會和酒店開房的邀請等性騷擾行為被曝光。STRIPE公司曾經在2018年就石川總經理涉嫌性騷擾一事成立「調查委員會」進行調查，但石川不承認有性騷擾行為，結果只是給予他「嚴重警告」處分。石川先生擔任「男女共同參與會議」委員，其公司也積極錄用女員工，這樣一個知名企業高層製造的醜聞以及該公司對職場騷擾的應對方式，都讓品牌形象受到極大打擊。

「該公司曾因員工長時間工作而獲『黑心企業大獎』，但後來改善了工作環境，甩掉了『黑心』帽子，贏得極高評價」，記者白河桃子女士說。「被稱為第二個優衣庫、成長迅速，這種企業的創始人兼CEO因性騷擾問題而辭職，為此深感震驚，引以為戒的經營者估計也不在少數吧」。

職場騷擾已經不應該只當作「個人的問題」來處理，而應作為有損企業形象和組織危機管理的一環來認真解決。

財務省事務次官因性騷擾問題辭職成為轉捩點

2018年4月，日本發生了一件事情，成為性騷擾問題的「轉捩點」。雜誌《週刊新潮》報導了財務省事務次官福田純一對朝日電視臺女記者的性騷擾事件，導致福田辭職，事務次官另換他人。

白河女士說，「財務省在記者會上宣佈『最終判斷確有性騷擾行為』，承認性騷擾是對人權的侵犯，並表達了歉意。在此之前，工作能力強的人發生騷擾行為時，很多時候都會因為他們能幹而得到寬恕。而這次事件則完全不同，它首次向公眾表明，即使實施騷擾的人很能幹，他也會被判定為給組織帶來風險的有害人才而被逐出組織」。

同年5月，由女記者組成的「媒體從業女性網路」成立，很多成員都受到過性騷擾的事實浮出水面。「據說很多女記者都認為，『能夠處理在職場和採訪現場受到的性騷擾，才算得上獨當一面』。但大家意識到這種觀點會讓後來的女記者受害，反省之餘，聯合發起了＃MeToo運動。當時的總務大臣兼女性活躍擔當大臣野田聖子希望直接傾聽她們的訴求，於是我作為仲介，提供了一個女記者和經營者們進行非正式協商的機會」。

其後在野田大臣的宣導下，制定了「性騷擾緊急對策」，主要規定中央省廳課長級別以上官員必須重新接受關於性騷擾的研修，力圖對人們的意識進行改革。另外，也加快了對性騷擾、職權騷擾相關法律的修改進程。

白河女士通過自己的很多採訪深切感受到，有性騷擾的地方必定有職權騷擾。「男性受到職權騷擾，女性受到性騷擾的職場較為多見。日本原本沒有禁止職場騷擾行為本身的法律規定。在《男女雇傭機會均等法》中雖然規定了雇傭單位負有制定防範性騷擾措施的義務，但並未明確規定對性騷擾行為本身予以禁止。而對於職權騷擾，甚至都沒有規定『負有制定防範措施的義務』」。

2019年5月，國會通過了日本首個《職權騷擾防止法》。該法首次規定企業負有努力防範職權騷擾的義務。《男女雇傭機會均等法》、《女性活躍推進法》也在強化職場騷擾對策方面進行了修改。這些法律不僅明文規定不得進行職權騷擾、性騷擾、孕產騷擾，還規定禁止非法解雇諮詢「遭遇職場騷擾問題」的員工，另外，當發生本公司員工對其他公司員工實施性騷擾的情形時，有義務配合對方（確認事實）等。設置咨詢窗口等防範職權騷擾的對策，規定大企業必須在2020年6月開始實施，中小企業必須在2022年4月開始實施。