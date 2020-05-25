生活因疫情而改變：我會這麼過——「緊急狀態宣言」（1）

新冠疫情來勢洶洶難抵擋，終於發展到日本政府決定發佈緊急狀態宣言的局面，人們的行動因此而受到了空前的限制。面對這般前所未有的事態，各界人士何思何想，日子又該怎麼過？讓我們來聽一聽他們怎麼說。

發佈宣言，時機恰當

佐藤優 作家、原外務省主任分析官 家住東京

「我覺得這次緊急狀態宣言發佈的時機還是很恰當的。海外不少國家都批評日本強制力太弱，但其實他們沒說到點子上。非常時期很容易看出國民的文化特點。日本是恥感文化，所以自覺不出門這種步調一致的集體意識會給人以無形的壓力。我覺得對抑制疫情還是有效果的。我一直都遵從政府的方針。既然是國民選出來的國家領袖，其代表的自然是國民的意志，所以我會自覺自願地遵守。」

「因此這段時間，我取消了所有的外出計畫，工作都在線上處理。外出的人降低七八成，就能減少感染者人數，這在統計學上是正確的。可以說，現在正是考驗每一個國民行動的時候。不過緊急事態結束後，國民是否還要聽政府的話，那就是另一個問題了。」

為將來積攢時間

上野誠 奈良大學教授 家住奈良縣

「我一直覺得，不管是現在還是過去，傳染病這種東西都是一種城市病。同時，雖然在我自己的人生中，還是第一次經歷，但放到人類歷史的緯度來看，用封城來對付瘟疫的流行，本來就是一種經典的處理手段。這時候，日子該怎麼過？比如《十日談》等文學作品，就是在躲避瘟疫時人們講述的各種故事。看看《萬葉集》，裡面也有詩歌講到瘟疫流行時，不允許大規模聚會，只有親屬之間的小團聚是例外。」

「就像這樣，我把一個月的緊急狀態時期當做是讓自己內觀內省的機會，藉此讓自己得到更深的沉澱。我決定在沒有學生的大學裡，提前開始有關萬葉集的出版寫作計畫。為今後大學重新開學時做好充分準備，該做的事情早些動手把做好。我就是想把現在這段時間當作是為將來在儲蓄時間。」

現在更需要傳遞感激之情

石川祐希 東京奧運日本國家排球隊隊員、職業排球選手（效力于帕多瓦隊） 常住義大利

「現在義大利甲級聯賽剩下的賽季也停擺了。我超愛排球，但現在打不了，非常難過。同時我也重新認識到，之前我一直覺得理所當然的一些事情，其實靠的不僅僅是我個人的努力，這背後還有許多人的支持和援助。並且我想成為那種能夠感同身受地為身邊的人著想的人。正因為現在這樣的局面，更不應忘記感激之情...。有了這樣的想法後，我就開始思考自己能做些什麼，最後決定把大家寄來的『感謝』寄語，分享在自己的Instagram上來介紹。」

「畢業典禮和入學典禮忽然就辦不了了、為了取勝而一直拼命練習的比賽也中止了，大家肯定也有很多想說但沒能說的『謝謝』和『挑戰未來』的心情。我相信，每一個人的『感激之情』都串聯在一起的時候，安穩的生活和光明的未來，還有和平的世界就一定會到來。」

（nippon.com編輯部）

標題圖片：緊急狀態宣言發佈後，JR新宿站周圍變得冷冷清清（時事）