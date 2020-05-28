「去戶外吹吹風」：居家防疫期間，精神科醫生教你如何保持心理健康

曬太陽提高免疫力

國家和地方政府發佈緊急狀態宣言，要求民眾自覺減少不必要的外出和流動。很多家庭中父母在家辦公，孩子不上學，家人每天待在一起的時間增加了。

「悶」在家裡不出門，避免與人接觸，這對於防止疫情蔓延有一定的效果。不過名越醫生說：「終日宅在家中，不出去曬太陽，也不到室外呼吸新鮮空氣，這種生活持續時間長了，很顯然不利於精神健康，心情感到壓抑。」

除了引發精神方面的問題之外，日光浴不足還會導致體內缺乏維生素D。維生素D有利於鈣的吸收，幫助我們保持骨骼和牙齒的堅固，而且，近年來的研究還表明，它可以提高人體免疫力，有助於防禦病菌傳染，還可以調節大腦內血清素的水準，改善精神狀態。要想調節心情，保持每天的人體節律即生物鐘的正常運轉，適度的日光浴是必不可少的。

「我的意思並不是讓大家去逛繁華商業街，或者隨意出去走動。絕對要避免『三密』，即『密閉、密集、密接』的環境，以免引發聚集性感染，建議大家選擇無人或人少的地方，比如公園，在距離自己半徑兩公尺以內，停住腳步時5公尺以內沒有人的空敞地方散散步，曬一會太陽。」

緊急狀態宣言發佈後，民眾外出購物還是被允許的，大家可以有效利用這樣的機會。「去購物或返回途中，可以稍微繞個遠，到公園轉一圈再回家。如今疫情期間，至少這樣的事情，還是允許我們做的。」

我們不必一味地對疫情感到恐慌，應當一如既往地保持身心健康。「即使疫情一旦得到控制，在半數以上人獲得免疫力之前，也還會發生第二波、第三波。我們應該做好打持久戰的心理準備。」



