「去戶外吹吹風」：居家防疫期間，精神科醫生教你如何保持心理健康

「去戶外吹吹風」：居家防疫期間，精神科醫生教你如何保持心理健康醫療健康 社會 生活
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曬太陽提高免疫力
國家和地方政府發佈緊急狀態宣言，要求民眾自覺減少不必要的外出和流動。很多家庭中父母在家辦公，孩子不上學，家人每天待在一起的時間增加了。
「悶」在家裡不出門，避免與人接觸，這對於防止疫情蔓延有一定的效果。不過名越醫生說：「終日宅在家中，不出去曬太陽，也不到室外呼吸新鮮空氣，這種生活持續時間長了，很顯然不利於精神健康，心情感到壓抑。」
除了引發精神方面的問題之外，日光浴不足還會導致體內缺乏維生素D。維生素D有利於鈣的吸收，幫助我們保持骨骼和牙齒的堅固，而且，近年來的研究還表明，它可以提高人體免疫力，有助於防禦病菌傳染，還可以調節大腦內血清素的水準，改善精神狀態。要想調節心情，保持每天的人體節律即生物鐘的正常運轉，適度的日光浴是必不可少的。
「我的意思並不是讓大家去逛繁華商業街，或者隨意出去走動。絕對要避免『三密』，即『密閉、密集、密接』的環境，以免引發聚集性感染，建議大家選擇無人或人少的地方，比如公園，在距離自己半徑兩公尺以內，停住腳步時5公尺以內沒有人的空敞地方散散步，曬一會太陽。」
緊急狀態宣言發佈後，民眾外出購物還是被允許的，大家可以有效利用這樣的機會。「去購物或返回途中，可以稍微繞個遠，到公園轉一圈再回家。如今疫情期間，至少這樣的事情，還是允許我們做的。」
我們不必一味地對疫情感到恐慌，應當一如既往地保持身心健康。「即使疫情一旦得到控制，在半數以上人獲得免疫力之前，也還會發生第二波、第三波。我們應該做好打持久戰的心理準備。」
家暴事件增加令人擔憂
居家時間久了，最令人擔憂的是因焦慮情緒加重而引發的家庭暴力（DV）的增加。這似乎是全球範圍內呈現出的趨勢。
4月5日，聯合國秘書長古特瑞斯向世界敲響了警鐘：「隨著經濟和社會壓力以及恐懼的升級，家暴事件在全球範圍內激增。」他敦促各國政府將預防暴力侵害婦女行為以及對女性的救助措施納入疫情對策之中。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞也指出，在疫情蔓延期間，有些國家的家暴事件增加。「精神壓力比平時要大，對於經濟形勢和失業的焦慮情緒加重，因此人們遭受暴力的危險也增加了。」
「閉門不出，人一直處在密閉空間中，家暴或虐待行為必然會增加。歐洲等國發生的事情在日本也可能發生。」名越警告說：「尤其是那些以前就有矛盾、家人之間溝通不暢的家庭（功能失調家庭），遇到這次的情況，是很容易發生家暴的。」
避免家暴發生的辦法就是換個地方，也就是到外面去呼吸一下新鮮空氣。「人的心情是被眼下自己所處的地方左右的。所以，當心中湧現出憤怒或憎恨的情緒時，我們應該離開現場，以免惡劣情緒升級。時間可以很短，哪怕10分鐘也好，走出家門，避開人多的地方，在外面吹吹風，或是去附近的超商買瓶飲料也好。如果不方便外出，可以打開房間的窗戶，給家裡通通風，用這樣的辦法來讓自己的心情平靜下來。」
法國實施「禁足令」後，家暴事件增加，名越注意到這樣一則消息：有人借鄰居的狗出去散步。這是為了能出門而想出的辦法，哪怕是一小會，因為在外遛狗不會被警察攔截。在對單獨外出控制嚴格的國家，市民們絞盡腦汁地想去戶外活動。
保持有規律的生活習慣
還有一點令人憂慮，那就是因為精神壓力增大，人們在家的飲酒量增加，以至損害了健康。因為採取遠端辦公的方式，人們不需要去公司上班，也就不用急著把酒喝完了，所以很容易喝起來沒完沒了，沉溺於酒精之中。俄羅斯因限制居民外出，民眾心理壓力的積累感導致家暴增加，部分地區限制了伏特加等酒類的銷售。
名越指出：「『悶』家防疫的生活仍在持續，能保持以往有規律的生活習慣的人和生活習慣變得混亂的人，他們之間的差別是巨大的。」計畫好自己要做的事，比如帶寵物去散步，照顧寵物，侍弄花草，或者給自己佈置一項運動，每天定時完成，這樣也有助於保持有規律的生活。
目前的這種生活還不知到何時才能結束，這也是我們從未經歷過的「戰疫」。名越建議：「這樣的生活還會持續一段時間，在自覺減少外出的前提下，可以嘗試避開『三密』環境，時而去戶外吹吹風透透氣。」
標題圖片：自覺減少外出、居家時間增加的一家人（PIXTA）