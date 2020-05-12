新型冠狀病毒的全球大流行與美中關係

新型冠狀病毒全球大流行（pandemic），疫情也強烈衝擊了國際關係。美中兩大國都遭受損傷，同時也加深了雙方的對立。新的世界秩序，是否將從美國獨霸，轉向美中共治的G2，抑或缺乏領袖的G0呢？

美國遭受嚴重打擊 今日世界的主要問題，幾乎都可以歸因於「美中關係」，臺灣問題、香港問題、東北亞的區域安全問題皆是如此，這次新型冠狀病毒所引起的騷動也不例外。 去年中國不僅陷入美中貿易戰，同時也不得不面對由於銀行大量的不良債權問題，以及民間企業低迷的問題而導致的經濟不景氣。從去年底到今年春季，中國的新型冠狀病毒疫情爆發，經濟停滯的狀況更加惡化，一般認為以中國為基底的世界經濟，其展望已完全碰壁停滯。但在另一方面，進入4月後，美中出現兩個顯著的動向，讓美中關係以及世界情勢的未來，再度呈現不明朗的狀態。 第一個動向是新型冠狀病毒的疫情一口氣升級為全球大流行，特別是美國境內的感染擴散，一瞬間成為全世界感染人數最多的受害國家。美國本身在經濟社會和國際關係等層面上，不免遭受嚴重打擊。 第二是中國已跨越感染高峰期，宣布將重啟生產線，開始進行經濟重建，而對於世界各地的疫情，也開始積極地著手進行援助。 首先檢視第一點，可以見到全世界大約超過393萬人確診感染新型冠狀病毒（截至2020年5月9日為止），而美國的確診人數為128萬，約占3分之1。 因此，雖然說全球大流行已經呈現緩和的趨勢，恐怕美國的經濟復甦尚需時間。而且從最近美國總統川普的發言亦可得知，他毫無身為世界領袖的自覺，始終秉持著美國優先的宗旨在因應疫情。另一方面，中國由於去年12月時間點的「初始反應」過慢，不僅中國國內爆發疫情，更導致了全球性的感染擴散。但其後為因應疫情，以大約10天的時間，在武漢完成醫院的建設工程，實行緊急措施，進入3月後，終於壓制住疫情，中國政府因而公開宣稱抗疫成功。

大肆宣傳「中國模式」的優越性 3、4月間，當美國聚焦於國內問題之際，中國並未止於國內經濟的重建工作，而是以全球為射程範圍，積極地展開新型冠狀病毒疫情的援助活動，並且向全世界大肆宣傳戰勝新型冠狀病毒的「中國模式」、「中國方法」之優越性。這樣的資訊戰，比起內部導向的美國領導方式，中國的立足點具有相當的成效。這很明顯地是基於戰略性的思考，在疫情減緩各個領域都待重建的時間點之下，中國先發制人，明確展現出擴大本身的世界影響力之企圖心。再加上相關消息表示，深圳～廣州一帶的高科技產業聚落接到高層指示，急於重啟經濟生產。 中國面臨3重困境＋新型冠狀病毒疫情 但若檢視中國在疫情後的經濟復甦狀態，絕對不容樂觀。根據中國1～3月的經濟統計顯示，GDP與前一年同期相比為負6.8%，經濟首次呈現衰退狀態，再加上比起國有企業，民間企業以及外資企業生產下降的情況更加嚴重。此外，歐美等世界各國仍然處於疫情引起的騷動之中，社會活動停滯不前。無論中國如何重啟生產，對外輸出的需求仍是遽減。因此中共在3月27日召開的中央政治局會議上，習近平反覆強調必須積極的「擴大內需」。中國以往都是透過擴大對外輸出來推動經濟成長，我們可以將習的發言理解為對於這種思考的修正。 在專家之間時常提到，中國正陷於「3重困境」（民間企業低迷、不良債權累積、美中貿易戰爭），現在又加上新型冠狀病毒的疫情引起騷動。新型冠狀病毒的疫情可能在世界各地復燃，不容大意。在這層意義上，認為中國經濟將會呈現V字復甦的看法，實在過於樂觀。 雖然中國人常說「危機就是轉機」，最近也常聽到這個說法，甚至出現「應該學習中國式的新型冠狀病毒對策」這種志得意滿的說法氾濫於世，有如陷入「中國成功故事」成真似的錯覺。若只看眼前，中國的確巧妙地封鎖疫情並重建體制，這樣的看法並非錯誤。以此為前提，就會做出「美中關係將會逆轉」的預測。但另一方面，中國本身的經濟、社會也遭受重大打擊，面臨嚴峻的局面，也有不少專家強調重建仍需相當的時日。 源自中國的全球瘟疫大流行對中國極為不利 此外，我們還必須意識到一個事實：中國對世界還背負著一個無法抹除的極為不利之處。首先，這次全球性疫情源自中國，經由大量的中國人以及物品的流動，讓病毒感染一舉擴散到全球。特別是義大利、西班牙、英國和法國等歐洲國家，積極接受來自中國的投資，參與「一帶一路」戰略計畫，但由於這次全球大流行所造成的打擊，應該會對中國產生不信任感。即使中國進行援助活動，當疫情稍有減緩，這些國家對於中國式的經濟發展，特別是「一帶一路」戰略計畫，仍會像以往一般積極接受嗎？這些國家應該會展現高度懷疑的態度，而非單純地「回歸中國」才是，更會出現對於依賴中國復興經濟的強烈警戒心，無疑地將重新檢視相關政策。同時對於導入華為等中國的高科技踩下煞車吧。

互相指責的美中兩國 本文最後將檢視全球疫情大流行後的美中關係。兩個超級大國原本應該協力互補，共同面對世界性危機，但雙方互不信任感與日俱增，最終演變至每日相互批評。特別是①關於新型冠狀病毒的發源地，中國外交官表示是由美軍帶入中國，美國高層官員對此猛烈反擊，接著美國當局發言表示，病毒是從武漢病毒研究所泄漏的，中國當局亦猛烈反擊。再加上②美國總統川普批評WHO（世界衛生組織）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom）的發言，過於顧慮中國，宣布將停止資助WHO，對此譚德賽反駁美國政府等事件，導致領導國際的體制完全陷入混亂。除了歐美各國的大混亂，再考慮到非洲、中東的新型冠狀病毒疫情肆虐，世界正朝向毫無秩序的方向前進。美國政治學者伊恩‧布雷默（Ian Bremmer）曾預言這數年之間將會到來的國際社會，並非一國獨大的霸權，亦非兩國共治的G2，而是缺乏領袖的G0（G-Zero）時代，從現狀看來，應該正處於G0的狀態。 如此的美中對立，亦與第2點有所關聯，也讓世界主導權的爭奪與新的世界秩序的形成，籠罩在巨大的陰影之下。2008年12月，當全世界在雷曼兄弟倒閉而引發的金融海嘯之中載浮載沉之際，當時中共的中央政治局常務委員李長春便說：「傳播力決定影響力。傳播能力高的國家，其文化和價值觀就能席捲全世界，發揮巨大的影響力」（《北京共識》［Stefan Halper著，園田茂人、加茂具樹譯，2011年，岩波書店］）。其後，美中兩國展開包含相互的間諜工作、網路伺服器攻擊等激烈的資訊戰。意在成為高科技超級大國的「中國2025」計畫，美國對此顯示出強烈警戒之意，激烈地攻擊華為和騰訊。接著在此次新型冠狀病毒所引起的騷動之中，資訊戰的攻防亦是相當猛烈，對於新型冠狀病毒，一般認為美國情報部門去年底已經獲得相當深入的情報（《朝日新聞》2020.4.12）。 無疑地，世界經濟接下來會更加低迷不振。因此，一般認為目前各國更加想要得到解救之方，但對於中國即刻伸出的救援之手，更多國家將會躊躇不前吧。歐洲的經濟重建，原本就不能完全拒絕中國，徹底朝向美國傾斜。即使是日本，雖然對於中國的警戒之心日漸高漲，但也不可能在重建經濟上全面依賴美國。特別在這次新型冠狀病毒所引起的騷動之中，暫停進口來自中國的原物料和中間商品。日本製造業的重心一向放在完成品的出口，思考未來展望時不可能略過中國。此外，觀光產業被視為潛力產業而備受期待，中國觀光客無法前來日本旅遊，帶來了重大打擊。