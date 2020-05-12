新型冠狀病毒的全球大流行與美中關係

新型冠狀病毒的全球大流行與美中關係政治外交 醫療健康
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美國遭受嚴重打擊
今日世界的主要問題，幾乎都可以歸因於「美中關係」，臺灣問題、香港問題、東北亞的區域安全問題皆是如此，這次新型冠狀病毒所引起的騷動也不例外。
去年中國不僅陷入美中貿易戰，同時也不得不面對由於銀行大量的不良債權問題，以及民間企業低迷的問題而導致的經濟不景氣。從去年底到今年春季，中國的新型冠狀病毒疫情爆發，經濟停滯的狀況更加惡化，一般認為以中國為基底的世界經濟，其展望已完全碰壁停滯。但在另一方面，進入4月後，美中出現兩個顯著的動向，讓美中關係以及世界情勢的未來，再度呈現不明朗的狀態。
第一個動向是新型冠狀病毒的疫情一口氣升級為全球大流行，特別是美國境內的感染擴散，一瞬間成為全世界感染人數最多的受害國家。美國本身在經濟社會和國際關係等層面上，不免遭受嚴重打擊。
第二是中國已跨越感染高峰期，宣布將重啟生產線，開始進行經濟重建，而對於世界各地的疫情，也開始積極地著手進行援助。
首先檢視第一點，可以見到全世界大約超過393萬人確診感染新型冠狀病毒（截至2020年5月9日為止），而美國的確診人數為128萬，約占3分之1。
因此，雖然說全球大流行已經呈現緩和的趨勢，恐怕美國的經濟復甦尚需時間。而且從最近美國總統川普的發言亦可得知，他毫無身為世界領袖的自覺，始終秉持著美國優先的宗旨在因應疫情。另一方面，中國由於去年12月時間點的「初始反應」過慢，不僅中國國內爆發疫情，更導致了全球性的感染擴散。但其後為因應疫情，以大約10天的時間，在武漢完成醫院的建設工程，實行緊急措施，進入3月後，終於壓制住疫情，中國政府因而公開宣稱抗疫成功。
大肆宣傳「中國模式」的優越性
3、4月間，當美國聚焦於國內問題之際，中國並未止於國內經濟的重建工作，而是以全球為射程範圍，積極地展開新型冠狀病毒疫情的援助活動，並且向全世界大肆宣傳戰勝新型冠狀病毒的「中國模式」、「中國方法」之優越性。這樣的資訊戰，比起內部導向的美國領導方式，中國的立足點具有相當的成效。這很明顯地是基於戰略性的思考，在疫情減緩各個領域都待重建的時間點之下，中國先發制人，明確展現出擴大本身的世界影響力之企圖心。再加上相關消息表示，深圳～廣州一帶的高科技產業聚落接到高層指示，急於重啟經濟生產。
中國面臨3重困境＋新型冠狀病毒疫情
但若檢視中國在疫情後的經濟復甦狀態，絕對不容樂觀。根據中國1～3月的經濟統計顯示，GDP與前一年同期相比為負6.8%，經濟首次呈現衰退狀態，再加上比起國有企業，民間企業以及外資企業生產下降的情況更加嚴重。此外，歐美等世界各國仍然處於疫情引起的騷動之中，社會活動停滯不前。無論中國如何重啟生產，對外輸出的需求仍是遽減。因此中共在3月27日召開的中央政治局會議上，習近平反覆強調必須積極的「擴大內需」。中國以往都是透過擴大對外輸出來推動經濟成長，我們可以將習的發言理解為對於這種思考的修正。
在專家之間時常提到，中國正陷於「3重困境」（民間企業低迷、不良債權累積、美中貿易戰爭），現在又加上新型冠狀病毒的疫情引起騷動。新型冠狀病毒的疫情可能在世界各地復燃，不容大意。在這層意義上，認為中國經濟將會呈現V字復甦的看法，實在過於樂觀。
雖然中國人常說「危機就是轉機」，最近也常聽到這個說法，甚至出現「應該學習中國式的新型冠狀病毒對策」這種志得意滿的說法氾濫於世，有如陷入「中國成功故事」成真似的錯覺。若只看眼前，中國的確巧妙地封鎖疫情並重建體制，這樣的看法並非錯誤。以此為前提，就會做出「美中關係將會逆轉」的預測。但另一方面，中國本身的經濟、社會也遭受重大打擊，面臨嚴峻的局面，也有不少專家強調重建仍需相當的時日。
源自中國的全球瘟疫大流行對中國極為不利
此外，我們還必須意識到一個事實：中國對世界還背負著一個無法抹除的極為不利之處。首先，這次全球性疫情源自中國，經由大量的中國人以及物品的流動，讓病毒感染一舉擴散到全球。特別是義大利、西班牙、英國和法國等歐洲國家，積極接受來自中國的投資，參與「一帶一路」戰略計畫，但由於這次全球大流行所造成的打擊，應該會對中國產生不信任感。即使中國進行援助活動，當疫情稍有減緩，這些國家對於中國式的經濟發展，特別是「一帶一路」戰略計畫，仍會像以往一般積極接受嗎？這些國家應該會展現高度懷疑的態度，而非單純地「回歸中國」才是，更會出現對於依賴中國復興經濟的強烈警戒心，無疑地將重新檢視相關政策。同時對於導入華為等中國的高科技踩下煞車吧。
互相指責的美中兩國
本文最後將檢視全球疫情大流行後的美中關係。兩個超級大國原本應該協力互補，共同面對世界性危機，但雙方互不信任感與日俱增，最終演變至每日相互批評。特別是①關於新型冠狀病毒的發源地，中國外交官表示是由美軍帶入中國，美國高層官員對此猛烈反擊，接著美國當局發言表示，病毒是從武漢病毒研究所泄漏的，中國當局亦猛烈反擊。再加上②美國總統川普批評WHO（世界衛生組織）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom）的發言，過於顧慮中國，宣布將停止資助WHO，對此譚德賽反駁美國政府等事件，導致領導國際的體制完全陷入混亂。除了歐美各國的大混亂，再考慮到非洲、中東的新型冠狀病毒疫情肆虐，世界正朝向毫無秩序的方向前進。美國政治學者伊恩‧布雷默（Ian Bremmer）曾預言這數年之間將會到來的國際社會，並非一國獨大的霸權，亦非兩國共治的G2，而是缺乏領袖的G0（G-Zero）時代，從現狀看來，應該正處於G0的狀態。
如此的美中對立，亦與第2點有所關聯，也讓世界主導權的爭奪與新的世界秩序的形成，籠罩在巨大的陰影之下。2008年12月，當全世界在雷曼兄弟倒閉而引發的金融海嘯之中載浮載沉之際，當時中共的中央政治局常務委員李長春便說：「傳播力決定影響力。傳播能力高的國家，其文化和價值觀就能席捲全世界，發揮巨大的影響力」（《北京共識》［Stefan Halper著，園田茂人、加茂具樹譯，2011年，岩波書店］）。其後，美中兩國展開包含相互的間諜工作、網路伺服器攻擊等激烈的資訊戰。意在成為高科技超級大國的「中國2025」計畫，美國對此顯示出強烈警戒之意，激烈地攻擊華為和騰訊。接著在此次新型冠狀病毒所引起的騷動之中，資訊戰的攻防亦是相當猛烈，對於新型冠狀病毒，一般認為美國情報部門去年底已經獲得相當深入的情報（《朝日新聞》2020.4.12）。
無疑地，世界經濟接下來會更加低迷不振。因此，一般認為目前各國更加想要得到解救之方，但對於中國即刻伸出的救援之手，更多國家將會躊躇不前吧。歐洲的經濟重建，原本就不能完全拒絕中國，徹底朝向美國傾斜。即使是日本，雖然對於中國的警戒之心日漸高漲，但也不可能在重建經濟上全面依賴美國。特別在這次新型冠狀病毒所引起的騷動之中，暫停進口來自中國的原物料和中間商品。日本製造業的重心一向放在完成品的出口，思考未來展望時不可能略過中國。此外，觀光產業被視為潛力產業而備受期待，中國觀光客無法前來日本旅遊，帶來了重大打擊。
與過去不同的未來想像
那麼我們該如何展望未來的世界？美中是否無法在某種形式上攜手合作，建構出相互協調或者協力的關係？兩國當然都有強烈意願想要避免全面對決。無論如何，兩國約占全世界GDP的40%，現實中都是彼此最大的貿易對象國，對於自己本國的經濟復甦和再次成長，對方都是不可或缺的國家。在這層意義上，未來有可能恢復某種程度的協調關係。
但習近平在2013年提倡「創造21世紀的新型大國關係」，幾乎已經不可能實現。中國應該會懷抱著強烈意志，持續挑戰美國。另一方面，如同以「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）解釋美中關係的美國政治學者格雷厄姆．艾利森（Graham Tillett Allison, Jr.）的主張所顯示，美國將會強力警戒作為挑戰者的中國，全力守護以往構築起來的世界霸主地位。這個鬥爭不僅出現在經濟領域，關於軍事安全保障以及政治體制的應有樣貌上，將會更加鮮明可見吧。若容許筆者做出大膽的預測，或許這個鬥爭將會持續20～30年之久。
當然若要認真地重新思考此次新型冠狀病毒的全球大流行，對世界造成的巨大衝擊，可以發現冠狀病毒很輕易地即可跨越國境，環境污染也早已跨越國界，也許只有人類才會激動地想要強化國家的邊境管制。不僅限於美中關係，從不同的觀點來想像世界的未來，思考不同的選項，或許才是未來的方向。
標題圖片：由新型冠狀病毒引起的肺炎疫情擴大之中國武漢回國的美國人完成了兩週的隔離處置後，美國CDC疾病管制與預防中心職員們召開記者會進行報告（AP / Aflo）