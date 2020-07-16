封鎖新型冠狀病毒、要活用最新科技：專訪芝加哥大學名譽教授中村祐輔

日本抗疫指揮中心不明確

「最大的問題是指揮中心不明確，不清楚誰才是日本應對新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情的最高責任人。這一點不僅僅表現在此次疫情中，總體而言，日本缺乏基於長遠打算來完善組織體系的設想。讓經濟再生擔當大臣兼任應對新冠疫情，全球也只有日本一國。充滿危機感的北海道大學教授西浦博，公布了肺炎疫情死者估算結果。而這個『傳遞保護國民生命至關重要的情報』，本來是應該由國家首腦發布的。」

中村教授認為，日本的核酸檢測一直處於混亂狀態，就是指揮中心缺失的現實反映。4月6日首相在記者會上提出了「每天完成2萬例（核酸檢測）的目標」，但並沒有提出具體措施。結果，這個問題完全扔給了地方政府和醫療第一線，直到現在也沒有充分開展核酸檢測。

「核酸檢測數沒有增加，很大一部分原因是源自國家的方針，宣稱為了避免醫療崩潰，基於這種本末倒置的思維方式，限制人們做核酸檢測，要求只檢測重症患者，試圖給人以確診病例數很低的假像。罔顧社區感染、傳染途徑不明患者增多的事實而執著於應對聚集性感染，這是錯誤的。」

而「核酸檢測數量無法提升，說這是樣本採集和檢測本身難度太大。然而，樣本採集可以采取韓國那種車載流動檢測方式，或者設立專門的發燒門診，然後向醫生和醫療機構公布受檢場所情報，即可簡單解決了。東京都醫師會等不及政府採取措施，獨自在東京都內設立了數十處核酸檢測中心，這也可作為推廣的樣板。」

核酸檢查工作本身，有人說如果不是做慣了基因檢測的臨床檢測醫師，其他人做起來難度很大。他表示只要使用機器人，這個問題很容易解決。

「確實，在採集RNA（核糖核酸）樣本過程中存在被感染的風險，有必要謹慎操作。但之後的檢測工序，全都可以讓機器人自動操作。樣本只要還處於核糖核酸狀態就沒有傳染性，可以集中處理。事到如今如果還說什麼『人工操作很費事』，那會被全世界取笑的。」

實際上，在法國核酸檢測都交由機器人來做。而那些機器人是日本千葉縣製造出來的。七國集團（G7）中，其他國家已經在開展受檢率為每百萬人中1.5-3.3萬人的病毒檢測，而日本的每百萬人的受檢率全球排名在100位之後。日本是這領域落後的國家。

「日本沒有實施對希望檢測者全部進行檢測的方針，所以疫情在全國究竟擴散到什麼程度，真實情況無從把握。前不久，國立傳染病研究所發布的研究結果稱『目前在日本蔓延的新型冠狀病毒是歐洲型』，而且具有易於重症化的危險性。」



