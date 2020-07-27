幾近志願服務：新冠肺炎「合作醫院」處境艱難不為外界所知

幾近志願服務：新冠肺炎「合作醫院」處境艱難不為外界所知社會 醫療健康
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政府援助僅限於每張病床補貼1萬6000日圓
日本全國負責救治新冠肺炎患者的醫療機構大體可分為兩類：「傳染病指定醫院」（以下簡稱「指定醫院」）和作為其補充的「傳染病診療合作醫院」（以下簡稱「合作醫院」）。國家向「指定醫院」撥付公共資金和財政補貼，而對「合作醫院」的支持卻很少。淺原新吾說，合作醫院「幾乎相當於志願服務」。
為了防止醫院內感染，幾乎所有的合作醫院都要關閉普通病房，預備好專用病床以收治新冠肺炎患者。而國家的援助不過是每天給每張新冠患者專用病床提供約1萬6000日圓的補貼。
淺原指出：「有些合作醫院從預防感染的角度考慮，為新冠肺炎患者專門騰出了近50個床位，但政府對於未投入使用的床位不提供任何補償，利用ICU也只是額外補助約8萬日圓。」
合作醫院的負擔遠不止這些——有的醫院要向醫護人員支付「新冠肺炎感染風險津貼」，有的醫院為了看護45名患者，需要增補夜班護士。據瞭解，現在各家醫院的運營都已達到極限，這種情況繼續拖延下去，多家醫院將面臨破產危機。
「如果每天繼續保持40張左右空床位，那麼每月就將出現數千萬日圓的赤字。國家完全沒有考慮對此給予補償。很多合作醫院向醫師會痛聲疾呼：如果繼續發展下去，那麼『5月底就是極限了』『無法應對第二波疫情』。」
傳染科室以外的醫生也面臨感染風險
隨著新冠肺炎疫情蔓延，傳染病指定醫院頓時成為人們關注的焦點。傳染病指定醫院分成「特定傳染病指定醫院」以及「第一類傳染病指定醫院」「第二類傳染病指定醫院」「結核病房」等幾類。這些醫院的醫護人員精通各種新型傳染病、埃博拉出血熱等傳染病的診治，他們還會定期接受培訓。
那麼，合作醫院當前發揮著什麼作用呢？
當出現新冠肺炎之類新型傳染病患者時，首先由全國的4家特定傳染病指定醫院負責處置。而這次的新冠肺炎疫情下，繼特定指定醫院之後，第一類和第二類指定醫院也參與到救治工作中。當爆發集體感染導致上述醫院床位短缺時，又緊急動員合作醫院加入病患收治行列。
合作醫院主要負責收治指定醫院已無餘力收治的患者（輕型和普通型）以及待確診的疑似病例，承擔著指定醫院的補充任務。通過地方政府或地方醫師會、保健所的協調，對合作醫院單獨提出收治患者的要求。
淺原表示：「合作醫院和指定醫院最大的不同是，哪家醫院是合作醫院、本地有幾家合作醫院，這些情況都不對外公佈。基於國家指示，為了防止感染擴散和流言中傷，連周邊醫院的醫生也不清楚究竟哪家醫療機構是合作醫院。」
我們向厚生勞動省詢問了全國一共有多少家合作醫院。但到截稿為止，尚未收到回復。
在傳染病專業醫護人員人力、防止感染設備物資等方面，合作醫院存在著決定性的不足。醫護人員的感染風險或許和指定醫院一樣，甚至更高。
「合作醫院是在普通門診開放的情況下救治新冠肺炎患者的。因此有些醫院只能由急救醫生和心臟外科醫生接診，有些醫院甚至就由外科主任一人負責。」
醫療防護用具不足也使得合作醫院的情況比指定醫院更加嚴峻。而且由於外界不清楚哪家醫院是合作醫院，根本無法指望得到來自民間的援助。據說4月時，有合作醫療機構曾讓在家休產假的護士協助用垃圾袋製作防護服。
國家和地方政府的補償至今仍不明朗
處境艱難的合作醫院和地方政府、保健所等有關各方的關係，由地方醫師會負責傳染病工作的理事進行協調，淺原便是其中一人。
「合作醫院本來也不是新冠肺炎疫情發生之後才出現的。2003年'非典'（SARS）時也有過先例。但是在日本有這樣一種模式，一旦相關負責人變動，過去的經驗教訓也便付之東流了。國家將權力下放給都道府縣，而地方政府的應對措施因領導的意志而各不相同。如果上級反應遲緩，當地人行動消極，那就無法可想了。」
千葉縣明確表示，針對柏市、船橋、千葉等核心城市，不會對設立「得來速」（drive-through）式不下車核酸檢測設施、徵用酒店等行為發放補助金。因此，醫師會只能和市政府合作開展相關工作。
同在千葉縣內，成田市則明確表示，要向收治新冠肺炎患者的兩家醫院分別提供1億日圓的財政補助。大阪市除了向醫療機構撥付補貼和特殊工作津貼之外，還從民間募集捐款，向醫護人員發放最高額度為20萬日圓的消費購物卡。愛知縣、福岡市、京都市也公開表示支援收治新冠肺炎患者的醫療機構。這些城市的援助措施並不僅限於面向合作醫院，但對醫療機構單獨予以補助的地方政府卻在增加。
「我們正在和船橋市政府溝通協商：船橋市能否提供此類援助？新冠專用病房要維持到什麼時候？這期間的虧損能否給予補償？如果合作醫院始終提供志願者性質的服務，那麼第二波疫情來襲時，就不能指望合作醫院採取同樣的方式應對了。希望能趁著當前新增患者人數穩定這個時機，消除合作醫院的憂慮。」
5月25日，緊急事態宣言終於開始全面解除，但合作醫院所面臨的嚴峻問題仍擱置至今。亟待國家和地方政府採取措施予以解決。
標題圖片：救治新冠肺炎患者的醫療機構。非本文內容所涉及的合作醫院。（每日新聞社/Aflo）