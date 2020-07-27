幾近志願服務：新冠肺炎「合作醫院」處境艱難不為外界所知

應國家要求秘密收治新冠肺炎患者，這類醫療設施被稱為「傳染病診療合作醫院」。在防止流言中傷這個冠冕堂皇的理由之下，這類醫院的名稱不對外公佈，暗中日夜救治新冠肺炎患者。它們缺乏資金援助，不少醫院瀕臨破產。本文邀請千葉縣船橋市醫師會新型傳染病對策理事淺野新吾談談這些醫院所面臨的嚴酷現實。

醫學博士。曾在順天堂大學醫學系附屬順天堂醫院、日本癌症研究會有明醫院工作，2007年起擔任千葉德洲會醫院副院長。兩年前起擔任千葉縣船橋市醫師會公共衛生與新型傳染病理事。在準備開展新型流感防治工作時，今年又爆發了新冠肺炎疫情。在肝膽胰內科主要從事胰腺癌、肝癌等疑難病症的治療，同時奮戰在船橋市的新冠肺炎抗疫一線。日本消化器官疾病學會指導醫師及專科醫師，日本消化器官內視鏡學會指導醫師及專科醫師，日本胰腺學會認證指導醫師，日本膽道學會認證指導醫師，癌症治療認證醫師。

政府援助僅限於每張病床補貼1萬6000日圓 日本全國負責救治新冠肺炎患者的醫療機構大體可分為兩類：「傳染病指定醫院」（以下簡稱「指定醫院」）和作為其補充的「傳染病診療合作醫院」（以下簡稱「合作醫院」）。國家向「指定醫院」撥付公共資金和財政補貼，而對「合作醫院」的支持卻很少。淺原新吾說，合作醫院「幾乎相當於志願服務」。 為了防止醫院內感染，幾乎所有的合作醫院都要關閉普通病房，預備好專用病床以收治新冠肺炎患者。而國家的援助不過是每天給每張新冠患者專用病床提供約1萬6000日圓的補貼。 淺原指出：「有些合作醫院從預防感染的角度考慮，為新冠肺炎患者專門騰出了近50個床位，但政府對於未投入使用的床位不提供任何補償，利用ICU也只是額外補助約8萬日圓。」 合作醫院的負擔遠不止這些——有的醫院要向醫護人員支付「新冠肺炎感染風險津貼」，有的醫院為了看護45名患者，需要增補夜班護士。據瞭解，現在各家醫院的運營都已達到極限，這種情況繼續拖延下去，多家醫院將面臨破產危機。 「如果每天繼續保持40張左右空床位，那麼每月就將出現數千萬日圓的赤字。國家完全沒有考慮對此給予補償。很多合作醫院向醫師會痛聲疾呼：如果繼續發展下去，那麼『5月底就是極限了』『無法應對第二波疫情』。」

傳染科室以外的醫生也面臨感染風險 隨著新冠肺炎疫情蔓延，傳染病指定醫院頓時成為人們關注的焦點。傳染病指定醫院分成「特定傳染病指定醫院」以及「第一類傳染病指定醫院」「第二類傳染病指定醫院」「結核病房」等幾類。這些醫院的醫護人員精通各種新型傳染病、埃博拉出血熱等傳染病的診治，他們還會定期接受培訓。 那麼，合作醫院當前發揮著什麼作用呢？ 當出現新冠肺炎之類新型傳染病患者時，首先由全國的4家特定傳染病指定醫院負責處置。而這次的新冠肺炎疫情下，繼特定指定醫院之後，第一類和第二類指定醫院也參與到救治工作中。當爆發集體感染導致上述醫院床位短缺時，又緊急動員合作醫院加入病患收治行列。

合作醫院主要負責收治指定醫院已無餘力收治的患者（輕型和普通型）以及待確診的疑似病例，承擔著指定醫院的補充任務。通過地方政府或地方醫師會、保健所的協調，對合作醫院單獨提出收治患者的要求。 淺原表示：「合作醫院和指定醫院最大的不同是，哪家醫院是合作醫院、本地有幾家合作醫院，這些情況都不對外公佈。基於國家指示，為了防止感染擴散和流言中傷，連周邊醫院的醫生也不清楚究竟哪家醫療機構是合作醫院。」 我們向厚生勞動省詢問了全國一共有多少家合作醫院。但到截稿為止，尚未收到回復。 在傳染病專業醫護人員人力、防止感染設備物資等方面，合作醫院存在著決定性的不足。醫護人員的感染風險或許和指定醫院一樣，甚至更高。 「合作醫院是在普通門診開放的情況下救治新冠肺炎患者的。因此有些醫院只能由急救醫生和心臟外科醫生接診，有些醫院甚至就由外科主任一人負責。」

醫療防護用具不足也使得合作醫院的情況比指定醫院更加嚴峻。而且由於外界不清楚哪家醫院是合作醫院，根本無法指望得到來自民間的援助。據說4月時，有合作醫療機構曾讓在家休產假的護士協助用垃圾袋製作防護服。