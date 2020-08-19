前瞻後新冠時代的潮流：從「居家」到「享家」，宅消費進化升級

服裝和食品，點綴單調的居家抗疫生活，需求激增

即使是在避免外出的居家抗疫期間，也會有線上會議和線上酒會等與人 「見面」的機會。隨著閉門不出的時間越來越長，很多人似乎開始希望通過線上方式，借助時尚物件展示自己充實的居家生活。

三越伊勢丹控股集團子公司DROBE（總公司位於東京渋穀）在網上開展新業務，銷售由造型設計師精選的服飾，4月日本政府發佈緊急事態宣言後，新註冊會員猛增，達到了1月的兩倍以上。

DROBE的網售服務，會讓顧客在加入會員時填寫喜歡的品牌、每月消費預算、喜歡的服裝照片等資訊，造型設計師運用人工智慧（AI）技術挑選和寄送服飾，而顧客只需購買自己心儀的服飾。

儘管遠端辦公方式的普及導致西服和領帶的需求有所下降，但DROBE通過「造型設計師推薦」這樣一種巧妙的銷售手法，讓消費者在家就可享受工作/休閒等各種場合的時尚體驗，開啟了一個全新市場。





名古屋市的住宅區分佈著多家以經營進口食材為強項的成城石井和高級食材應有盡有的FRANTE等高檔超市，自政府發佈緊急狀態宣言以來，價格昂貴的高檔食品銷售額持續上升。據經營FRANTE超市的YAMANAKA公司介紹，4月21日至5月17日期間，8家FRANTE超市的銷售額同比成長了20%。尤其是富裕家庭較多的市區的店鋪，成長率更是達到了30%以上。

儘管餐廳停業和派對應酬減少導致高檔食材的價格下滑，但仍然遠遠高於一般食材。銷售額成長得一個背景原因，或許是越來越多人希望借助精緻的餐食來為居家抗疫的單調生活增添一抹光彩。

一位據說經常在名古屋市內高檔超市購物的商務人士（男性）表示，「這個吧…可能用詞有點兒不恰當，反正難得和家人在一起的時間多了，所以偶爾會想讓自家的餐桌變得豐盛一些。而且，現在在外面吃飯的機會不多，也省下了不少錢」。