前瞻後新冠時代的潮流：從「居家」到「享家」，宅消費進化升級

前瞻後新冠時代的潮流：從「居家」到「享家」，宅消費進化升級財經 社會 生活
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
服裝和食品，點綴單調的居家抗疫生活，需求激增
即使是在避免外出的居家抗疫期間，也會有線上會議和線上酒會等與人 「見面」的機會。隨著閉門不出的時間越來越長，很多人似乎開始希望通過線上方式，借助時尚物件展示自己充實的居家生活。
三越伊勢丹控股集團子公司DROBE（總公司位於東京渋穀）在網上開展新業務，銷售由造型設計師精選的服飾，4月日本政府發佈緊急事態宣言後，新註冊會員猛增，達到了1月的兩倍以上。
DROBE的網售服務，會讓顧客在加入會員時填寫喜歡的品牌、每月消費預算、喜歡的服裝照片等資訊，造型設計師運用人工智慧（AI）技術挑選和寄送服飾，而顧客只需購買自己心儀的服飾。
儘管遠端辦公方式的普及導致西服和領帶的需求有所下降，但DROBE通過「造型設計師推薦」這樣一種巧妙的銷售手法，讓消費者在家就可享受工作/休閒等各種場合的時尚體驗，開啟了一個全新市場。
名古屋市的住宅區分佈著多家以經營進口食材為強項的成城石井和高級食材應有盡有的FRANTE等高檔超市，自政府發佈緊急狀態宣言以來，價格昂貴的高檔食品銷售額持續上升。據經營FRANTE超市的YAMANAKA公司介紹，4月21日至5月17日期間，8家FRANTE超市的銷售額同比成長了20%。尤其是富裕家庭較多的市區的店鋪，成長率更是達到了30%以上。
儘管餐廳停業和派對應酬減少導致高檔食材的價格下滑，但仍然遠遠高於一般食材。銷售額成長得一個背景原因，或許是越來越多人希望借助精緻的餐食來為居家抗疫的單調生活增添一抹光彩。
一位據說經常在名古屋市內高檔超市購物的商務人士（男性）表示，「這個吧…可能用詞有點兒不恰當，反正難得和家人在一起的時間多了，所以偶爾會想讓自家的餐桌變得豐盛一些。而且，現在在外面吃飯的機會不多，也省下了不少錢」。
吸引眼球的空氣淨化器，流感病毒過濾率達99.9%
外觀時尚、性能優良的空氣淨化器正受到人們的青睞。曾供職于夏普公司的多位工程師們聯合組建的家電初創企業KALTECH（總部位於大阪市）在去年12月正式推出的壁掛式除菌除臭器「TURNED K」就是一個典型的例子。
TURNED K採用了通過光線照射來促進物質化學反應，進而清除污染物質的光觸媒技術，可以將病毒和黴菌等有機物分解成水和二氧化碳。北里環境科學中心的試驗顯示，大約5分鐘時間它可以清除99.9%的流感病毒。
純白底色、簡潔明快的外形也讓人耳目一新。高44cm×寬42cm×厚（縱深）8.8cm，小巧玲瓏，按鍵也低調地設計在了機器側面較為隱秘的部位，可以十分自然地融入起居室和書房等家庭空間，而不會給人喧賓奪主的印象。（下方圖片）
新冠疫情發生以前，暢銷的空氣淨化器主要是通過附著過濾網清除污染物的款式，價格從一萬到三萬日元不等，購買者多為受到花粉過敏症困擾的人。
相對於此，TURNED K的市場價格為六萬日元左右（不含稅），遠超傳統暢銷產品，但自疫情爆發以來，銷量出現了進一步成長。為滿足日益成長的需求，KALTECH公司在今年5月已將每月的生產量提高到了此前的兩到三倍，也就是10000到15000台。
追求更加時尚的高性能空氣淨化器的人增多——之所以在「住」的方面產生了這種全新的消費潮流，完全是因為人們對於新冠病毒的擔憂和長期閉門不出，從而強化了人們把家中變得更加乾淨、安全和舒適的意識。
「享家」，後新冠時代消費潮流的關鍵字
那麼，新冠疫情會讓消費發生怎樣的變化呢？
5月25日，日本政府宣佈解除首都圈和北海道的新冠疫情緊急狀態宣言，持續了大約一個半月的緊急狀態實現了全國解禁。今後將逐步放寬限制非必要非緊急外出和停業歇業的措施。
從結論而言，或許朝著「享家」型消費生活方式進化升級的步伐不會停止。
即便解除了緊急狀態，人們依然無法打消對於新冠病毒的擔憂。必須做好應對第二波、第三波來襲的準備。在所有人都接種疫苗以前，恐怕無法恢復到可以在任意時間前往任意場所，和任意熟人碰頭聚會的消費模式。
另一方面，因新冠疫情而被迫居家抗疫的生活讓我們發現了線上酒會、遠端辦公等新的玩法及其便利性。想必也有不少人重新切身體會到了家庭親情的重要性。人一旦感覺有趣或方便，就不會輕易放手。縱然從宅家生活中解放出來，我們或許還會繼續把家作為工作和消費的據點。
今後，高性能的家電產品和時尚精緻的傢俱、燈具等商品的需求可能也會旺盛起來。用於在自家附近休閒的自行車、體育用品和戶外用品的消費大概也將進一步擴大。
此外，包括零售店和餐飲店在內的所有企業無疑也會在今後競相提供可以帶來「享家」感受的商品和服務。儘管政府要求民眾避免非必要非緊急外出，很多商家也不得不停業歇業，導致餐飲和娛樂等消費驟然降溫，但並不意味著願意花錢吃飯和娛樂的人們的念頭，即潛在需求本身已經消失。
如果可以提供讓人們在家也能實現這些想法的商品和服務，那就可以消除潛在需求和供給之間的錯配——注意到這一點的企業今後應該還會深挖「享家」生意。
具體來說，想必會出現採用高速大容量5G技術的演唱會和體育賽事視頻發佈服務，這種技術的通信速度可達現在的20倍，時長兩小時的電影僅用3秒即可下載完畢；借助互聯網提供教育和醫療相關資訊的服務，無疑也將變得更加豐富多樣。
消費因新冠疫情而發生改變，後新冠時代的全新消費已經開始萌動。
標題圖片：線上酒會，不亦樂乎。新冠疫情導致生活環境驟變，線上酒會已成為新潮流的一大代表（Aflo）