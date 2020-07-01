撐過新型肺炎籠罩的夏季！職人們的技術結晶「夏日口罩」

寒河江推出全新的織品文化

「或許很多人會覺得，用和紙製作的口罩，質感好像很硬，但我們製作的服飾品專用和紙絲的品質，能徹底翻轉這種印象。」山形縣寒河江市的紡織暨織品公司「佐藤纖維」第4代社長佐藤正樹，信心滿滿地說道。

大雪紛飛的山形縣，自古以來便會在冬季養蠶，進入明治時代以後，毛織品產業成為國家推動的重點，帶來了紡織與織品產業的榮景。全盛時期雖曾有多達400間工廠林立，但在價格競爭下輸給中國與越南，如今已銳減到剩下20間左右。即便如此，佐藤社長仍有著雄心壯志，企圖「從寒河江挑戰世界，推出從來沒人想過的嶄新針織品」。

佐藤製作的絲線不但品質高又具獨創性，獲得海外高檔品牌的高度評價以及指名採購，而『抗菌 可重複清洗的和紙針織口罩』也是在佐藤的「講究」之下催生出來的產品。今年1月，他得知口罩供需陷入燃眉之急，便挺身而出，說「就用我們拿手的針織品來製作高機能的家庭用口罩吧。」





市面上可重複清洗的口罩多半以棉布製成，雖然吸水性佳，卻很難晾乾，容易導致細菌滋生。考量到接下來天氣將愈來愈熱，兼具透氣性與速乾性的和紙遂成為一時之選。

「只不過，以前使用的和紙絲，是先把紙裁成細長條再搓成絲線，質感難免比較硬。為了改善觸感，我們先把紙裁出細長間隙，先不搓成絲線只捏皺，接著再跟合成纖維混合搓成條，打造更柔軟的質感。」

這款口罩採用極輕薄的和紙製作而成，1平方公尺重量僅有12g，以製作針織衫的無縫織造設備製作，立體加工設計也讓口罩更能包覆臉部。在使用家庭式洗衣機進行的實驗測試中已經明確證實，經此程序製成的和紙口罩即使重複清洗300次左右，也不會變形。

佐藤表示，這次新冠肺炎釀成的災情，帶給他一些體悟，就是日本紡織產業本身的未來潛力。「口罩文化，是日本才能孕育出的新興文化。而我們用和紙這項日本傳統素材，再佐以源自歐美，後經過改良的製造技術，把口罩製作出來。除了口罩以外，未來我也想繼續找出日本獨有的文化，從零開始挖掘出全新的市場需求。」