撐過新型肺炎籠罩的夏季！職人們的技術結晶「夏日口罩」醫療健康 文化 社會 財經 生活
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寒河江推出全新的織品文化
「或許很多人會覺得，用和紙製作的口罩，質感好像很硬，但我們製作的服飾品專用和紙絲的品質，能徹底翻轉這種印象。」山形縣寒河江市的紡織暨織品公司「佐藤纖維」第4代社長佐藤正樹，信心滿滿地說道。
大雪紛飛的山形縣，自古以來便會在冬季養蠶，進入明治時代以後，毛織品產業成為國家推動的重點，帶來了紡織與織品產業的榮景。全盛時期雖曾有多達400間工廠林立，但在價格競爭下輸給中國與越南，如今已銳減到剩下20間左右。即便如此，佐藤社長仍有著雄心壯志，企圖「從寒河江挑戰世界，推出從來沒人想過的嶄新針織品」。
佐藤製作的絲線不但品質高又具獨創性，獲得海外高檔品牌的高度評價以及指名採購，而『抗菌 可重複清洗的和紙針織口罩』也是在佐藤的「講究」之下催生出來的產品。今年1月，他得知口罩供需陷入燃眉之急，便挺身而出，說「就用我們拿手的針織品來製作高機能的家庭用口罩吧。」
市面上可重複清洗的口罩多半以棉布製成，雖然吸水性佳，卻很難晾乾，容易導致細菌滋生。考量到接下來天氣將愈來愈熱，兼具透氣性與速乾性的和紙遂成為一時之選。
「只不過，以前使用的和紙絲，是先把紙裁成細長條再搓成絲線，質感難免比較硬。為了改善觸感，我們先把紙裁出細長間隙，先不搓成絲線只捏皺，接著再跟合成纖維混合搓成條，打造更柔軟的質感。」
這款口罩採用極輕薄的和紙製作而成，1平方公尺重量僅有12g，以製作針織衫的無縫織造設備製作，立體加工設計也讓口罩更能包覆臉部。在使用家庭式洗衣機進行的實驗測試中已經明確證實，經此程序製成的和紙口罩即使重複清洗300次左右，也不會變形。
佐藤表示，這次新冠肺炎釀成的災情，帶給他一些體悟，就是日本紡織產業本身的未來潛力。「口罩文化，是日本才能孕育出的新興文化。而我們用和紙這項日本傳統素材，再佐以源自歐美，後經過改良的製造技術，把口罩製作出來。除了口罩以外，未來我也想繼續找出日本獨有的文化，從零開始挖掘出全新的市場需求。」
古都的家庭手工業孕育出「美肌口罩」
另外，京都市伏見區的京都SILK化工則研發出連掛耳繩都是100%絲質的家庭用口罩『輕靈絲綢口罩』（暫譯），在敏感性肌膚的女性族群裡大受歡迎。
絹絲有獨特的光澤與滑順質感，自古以來就是相當珍貴的服飾衣料，而所謂具有「美肌效果」，是因為絹絲的主要成分正是蠶在體內所製造出的蛋白質。除此之外，夏涼冬暖的觸感也是一大特徵。
「據說京都的舞妓，會用穿舊的和服布片擦拭肌膚，讓自己更加素淨，這給了我靈感，遂在1985年研發出日本第一款絹絲毛巾，此即敝公司的起點。那時候絲織品還是非常珍貴的高檔貨，還被說太奢侈了。」專務董事吉田千惠如此說道。
自創業以來，以招牌商品「絹絲洗臉粉撲」（暫譯）為首，京都SILK化工便致力於創造出，能把絹絲具有的天然功效極致發揮的商品。工作室佔地30坪，坐落在距離世界遺產「醍醐寺」徒步10分鐘處，每一個產品都是由5位職人悉心製作而成，是典型的京都傳統家庭手工業。
「以前，我們製作過一款夜用口罩，能緩解入睡時的口舌乾燥問題，後來聽到客戶喜悅地表示：『因為新冠肺炎我每天都會配戴不織布口罩，結果導致膚況變差很苦惱，後來我在裡面多戴一層絲質口罩，狀況就改善了！』這就是讓我們研發更高機能口罩的原動力。」
使用天然泉水的反應性染整，創作出丹寧布口罩
自古以來，井原地區（井原市周邊）跟兒島地區（倉敷市）一帶，便是著名的藍染織品產地，這裡製造的牛仔褲相當有名，甚至還有了「岡山丹寧布」的盛名，而許多品質傲視全球的頂級丹寧布料工廠、牛仔褲縫製加工工廠也都在此齊聚一堂。1961年創業的青木被服就坐落在這樣的井原地區裡，其推出的『可重複清洗的丹寧布口罩』，引來不分牛仔褲愛好家與否的大筆訂單。
「一般來說，褪色就是養牛仔褲的樂趣所在，但口罩則完全相反，我們很努力地研發出盡可能不褪色的丹寧布料。」專務董事兼任設計師的青木俊樹如此談到，據說這種布料就算重複清洗個30次，狀態仍然能像新品一樣。
3月中旬，客戶之一的某銀行分店長提議，「要不要用丹寧布料做做看可重複清洗的口罩」，於是青木被服就此開始研發。製作上選用丹寧布料中比較輕盈、透氣性佳的輕薄型丹寧襯衫（Chambray shirts）布料，原本計劃要做立體的三角式設計，後來變更為一般有摺痕的口罩。一般型口罩的製作工序，遠遠多出立體式口罩的工序，想用丹寧布料製作，必須具備高度的縫製技術。然而，青木被服想要的是在沒有任何妥協之下，製作出最極致的口罩。
井原丹寧布的特色，在於纖細的布料質感與色澤的潤澤度，布口罩也繼承了這些特性。而打造高雅質感的秘密關鍵，就是早從線絲階段便讓染料充分浸潤，保持色澤的「反應性染整」技術。染色用的水取自小田川上流的天然泉水。「染色後從工廠排放出來的水質也符合嚴格的環境保育標準，被井原當地的蔬菜、稻米栽培運用後，再回流到河川。這是透過永續經營的體系，製作出的永續型丹寧布口罩。」
高橋尚子腳下的後援，綿延至今的技藝
新型冠狀病毒直擊日本的經濟，時裝產業裡也傳出老字號公司Renown Incorporated破產的消息等等，岌岌可危。當此之際，過去單單只販賣布料的地方企業，開始看見製作產品後逕行販售給消費者的樂趣，可說是在極端險峻的情勢底下一線希望的光芒。總公司座落在福井縣鯖江市的八田經編是一個絕佳事例。
八田經編能善用全世界屈指可數的高密度雙針床經編針織機，織出細密的製品，技藝受到業界高度評價。在雪梨奧運中奪下日籍運動員史上首面女子馬拉松金牌的高橋尚子，以及接著在雅典奧運中寫下日籍選手連霸紀錄的野口水木，兩位選手使用的運動鞋網布，就是八田經編的製品。
從頂尖運動選手的鞋子、運動用品的高機能內襯素材，到汽車坐墊材料等等，八田經編在各式各樣的領域裡，不斷探究著經編的潛力。『真好的口罩』（原名：イーナマスク，暫譯）是打從1949年創業以來，貫徹幕後身份的八田經編，把長年累積的經編技術化為商品，直接對消費者販售的首度掛名產品。
「在新冠疫情之前，公司內部就有打算要開發直接販售給消費者的商品，當我們正在集思廣益，想說是否能為公司存續做點什麼事，這時候，我們做給自家員工備受好評的口罩便成為了焦點，沒有片刻的容緩。」研發負責人（營業部門）佐保頌子如此回顧。
從搓線到縫製全程「made in 福井」，扎實的厚度（1.7mm）與布料張力讓嘴周邊與口罩之間有了適當的空間，易於呼吸和對話，是其一大特點。此外，八田經編也正在研發透氣性更好的盛夏專用口罩，預計將於6月底問世。
生產據點就在廢校裡的體育館
石川縣中能登町位在能登半島中部，如今已成廢校的舊越路小學的體育館中，傳來縫紉機運作的輕快聲響。確實保持「社交距離」的作業區中放了20臺縫紉機，約莫40名丸井織物員工正孜孜矻矻地裁減布料、燙熨斗、把穿好掛繩的『涼爽夏日口罩』包裹裝袋。
丸井織物在人造纖維市場中坐擁頂尖的市佔率，然而丸井織物也跟八田經編一樣，以前從沒有製作商品直接販售的經驗。「由於我們在中國也有工廠，所以1月時便已掌握疫情狀況，研判夏天時將會需要能防患中暑的口罩。」丸井織物經營企劃室的岡島彩如此說道，及早迅速的行動確實奏效。
原本只計劃每月量產5000片口罩，沒想到4月前半在網頁上開賣後，不到一個月便收到2萬片口罩訂單，就連週末也全力開工，銷量是當初預期的5倍之多。氣象廳的長期天氣預報指出，東日本與西日本今年夏天的平均氣溫都偏高，目前丸井織物正加緊腳步研發更能帶來涼爽感的口罩。
|商品名稱
|製作商
|售價（含稅）
|電話號碼
|抗菌 可重複清洗的和紙針織口罩
|佐藤纖維
|1片2970日圓
|0237・86・3134
|輕靈絲綢口罩
|京都SILK化工
|1片2750日圓
|0120・469・041
|可重複清洗的丹寧布口罩
|青木被服
|1萬4300日圓（10片裝）
|0866・ 62・1105
|真好的口罩
|八田經編
|1片1088日圓
|0776・73・1291
|涼爽夏日口罩
|丸井織物
|1片1980日圓
|0120・86・4321
標題照片：「可重複清洗的丹寧布口罩」的製作過程，除了裁減丹寧布料之外，全程都是手工製作＝青木被服提供