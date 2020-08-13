新型冠狀病毒與學校教育：提升線上學習的可能及課題

新型冠狀病毒病毒感染範圍擴大，學校長期停課，為線上授課在線學習的推進帶來一大契機。但實際上日本實施在線授課的學校很少，明顯地存在著很多有待解決的問題。

2月末突然要求停課 2020年2月27日（週四），安倍晉三首相要求全國的學校「從3月2日（週一）開始到本學年末的春假為止採取停課措施」。面對如此突如其來的要求，全國的學校和學校設立者困惑不已，但為了防止新冠病毒感染，各校都照令執行。 我是千葉大學教育系的教授，從兩年前開始兼任附屬中學的校長。我與大學方面的相關人士也取得了聯繫，按照首相的要求，以校長的身份決定從3月開始採取停課措施。學生們來校上學的日子只剩下了2月28日（週五）一天。本年度最後一天上學的日子突然到來，我們怎麼做才好呢？為了避開早上的交通高峰，我們讓學生晚一個小時到校，28日早上召開了全體教師會議。會上大家共用了當時的資訊，集思廣益，決定了這一天如何度過，以及在從下一周開始的停課期間做些什麼。 最終，2月28日這天我們停止了科目授課，改為發還期末考試答卷和得分確認，對停課期間的各項應對措施進行說明，並將無法舉辦的「三年級歡送會」改為通過學校廣播召開全校大會。我們的初衷是為三年級畢業生以及今後繼續在此學習的一二年級學生都做些力所能及的事情。本學年的最後一天就這麼結束了。

有效利用學校主頁，用檔進行學習指導 於是，從3月2日開始，停課期間的學習指導開始實施。根據教師們的提議，採用了能夠馬上實行並很有效果的學習指導方法，要求學生們「非休息日每天早上9點登錄學校主頁，按照自己的年級和班級確認聯絡事項和當天每個科目的任務」。為此，相關負責教師到前一天為止要匯總這些資訊，當天早上9點之前上傳。很抱歉給負責這些工作的教師增加了巨大的負擔，但每位教師都自己動腦筋想辦法，基本上實現了利用檔進行學習指導。利用主頁上的表單，學生可以對所給題目做出回答，也可以與教師聯繫。 也許有人認為，既然已經停課了，那麼進行雙向互動式線上授課就可以了。但是，無論教師還是學生，都還沒有做好這個準備。原本參加過遠端會議的教師就很少，而且我們也考慮到具備可以在固定時間上網的家庭環境的學生也不多。估計即使馬上開始線上授課，也會麻煩不斷，教學將無法順利進行。 而教師在主頁上傳檔、學生查看主頁都不是特別困難的事情。我們總覺得即使有的學生沒有自己專用的上網設備，也可以在早上的短暫時間內使用監護人的設備確認一下資訊。 後來停課時間延長了，我們不斷充實完善以早上9點查看主頁為基本方式的學習指導。同時，對於沒有學生可以使用的設備的家庭，學校將平板電腦借給他們，保證全體學生都可以接受遠端學習指導。我們還嘗試進行雙向互動式線上授課，很多學生都參加了。此外，我們還發佈了理科實驗的視頻等等。 我們學校這種做法逐漸受到關注，被很多媒體採訪報導。我也接到過某地方政府教育長的聯絡，說希望進行同樣的學習指導。因為他認為在學生們容易懷有不安情緒的狀況下，採用可以穩定地從學校獲取資訊的方式，其意義重大。

採用遠端教學方式的學校是少數 不過，從全國範圍來看，像這樣在停課期間高頻率地由學校向學生提供資訊的學校似乎為數不多。聽說很多學校都只是將大量教科書和紙質教材發給學生，要求他們在假期結束前完成題目，而平時學校並不與學生聯絡。近年在日本，因為暑假作業沒有做完，很多孩子開學時不願來學校，這已成為大問題，而學校這樣的應對方式很有可能導致同樣的事態發生。 日本的學校在這次停課中之所以沒有開展線上學習，主要有以下原因。 第一，ICT（資訊通信技術）一直沒有在學校得到有效的利用。日本的學校中雖然配備了電腦，但幾乎所有的學校都沒有達到學習者日常上課使用的狀態。儘管孩子們在校外經常使用智慧手機和平板電腦等終端設備，但缺乏用電腦製作檔的經驗，文部科學省「資訊活用能力調查」（2013年度實施）結果顯示，在「平均每分鐘輸入字數」方面，小學五年級學生只有5.9個字，國中二年級學生也只達到17.4個字。無論教師還是孩子，都還沒有習慣於應用ICT。 第二，公立學校互相看齊的意識。雖然有些私立和國立學校根據自己的判斷，積極實施線上授課，但公立學校對於部分教師和學校採取特殊應對方式會有所顧忌。公立學校如果得到教育委員會的指示，那麼就會採取線上授課等相應的措施；但教育委員會似乎考慮到在各地的公立學校平等地實施線上授課基本上是無法做到的，因而很少發出這類指示。有條件的學校先行動起來，這樣的話，本來應該有更多的學校可以實施線上授課，但公立學校要保持一致的認識，使這種做法難以實現。 第三個原因是日本學校文化中可稱之為「見面至上主義」的思路。日本的學校要求為他人著想，面對面看著對方的眼睛說話。儘管網路已經普及，但人們總是感覺通過電腦視頻進行交流有問題，根深蒂固地認為面對面的授課才是最理想的。線上授課很難受融入到日本的學校文化中去。