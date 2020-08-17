日本的新冠肺炎防控對策：不「封城」也能控制住疫情擴散的原因是？

和歐美各國相比，日本的新冠肺炎死亡人數明顯少得多。這是為什麼呢？雖然在醫學和傳染病學上來說還有很多未解之謎，但還是有可能從社會層面作適當解釋的。我們請北海道大學教授鈴木一人來作解讀。

在歐美，有好些國家的新冠肺炎逝者已達幾萬乃至十多萬人。而在日本，截至6月上旬死亡人數還不到1000人，在G7國家中疫情受害最輕。日本是個老齡化嚴重的社會，很多人屬於新冠肺炎高危人群，但無論是感染人數還是死亡人數都不多。這就產生了好幾個疑問。其中有些疑問，可能與我們尚未弄清的病毒本身的特性有關，也可能與日本過去暴發過的流感產生的抗體發揮了作用有關。這些傳染病學相關的疑問，筆者作為一名政治學者是無法解釋的。 G7國家新冠肺炎死亡人數（截至2020年6月22日） 美國 119975 英國 42717 義大利 34634 法國 29643 德國 8895 加拿大 8482 日本 955 根據美國約翰·霍普金斯大學發佈的資料製作 但是，關於日本的疑問還不止於此。在其他國家將物理距離視作絕對標準並普遍實施的保持「社交距離（Social Distancing）」，在日本並未得到重視。而且，和其他國家相比，日本的檢測能力低，實施檢測次數也少，但卻未造成嚴重疫情。這又是為什麼呢，不禁讓人心生疑竇。這兩個疑問，我作為一名社會科學研究者是能夠解答的。

日本關於病毒檢測的看法 還有一個疑問是，日本的病毒檢測數量很少。新冠病毒存在著無症狀感染者，發病前的無症狀狀態（潛伏期）是病毒數量最多、即感染能力最強的時候。因此，通常認為，這次抗擊新冠疫情，如果不能在無症狀狀態下發現新冠病毒，不管到什麼時候都無法完全消滅病毒。 誠然，日本1月份剛開始出現新冠肺炎疫情的時候，日均檢測能力只有1500例。因此當時的檢測對象僅限於已發病患者，並附加了持續發燒4天以上等條件，完全是為了防止重症化而進行的集中檢測。那時，發展成重症可能性低的感染者即便想做檢測也不被受理。很多人無法確定自己是否已經被感染，對此頗有微詞。這種狀況也受到海外各國媒體批評，甚至出現了陰謀論報導，比如將日本與徹底開展病毒檢測的韓國或德國等進行對比，說日本之所以檢測人數少是為了讓確診人數看上去不多，才好舉辦奧運會。 但是，日本的病毒檢測能力沒能快速增長也有其他原因。其中之一是，厚生勞動省和傳染病專家有過慘痛教訓——2009年暴發H1N1流感（亦稱「甲流」）時，很多患者為了接受檢測蜂擁至醫院，在等候檢測過程中感染進一步擴大。也就是說，現在是採取了這樣一種戰略，通過人為限制檢測數量，不讓檢測本身成為感染進一步擴散的機會，讓那些有傳染可能性的人徹底居家隔離以阻止感染擴散。 此外，也有檢測精度的問題。無症狀或處於潛伏期的感染者很多。這就是說，它和非典那種發病後才有傳染性的病毒不同，只要無法完全排查出無症狀的感染者，就無法阻止感染擴散。但是，用核酸檢測方法檢測無症狀人群，發現明明沒被感染，卻呈現陽性反應（偽陽性）的概率大約為30%左右，反之，已感染者卻呈陰性反應（偽陰性）的概率也有百分之幾。只要檢測結果無法做到完全準確，那麼即便儘早發現了感染者並對其徹底實施隔離，某些地方還是有可能存在著感染者。也就是說，要想徹底消滅這個病毒是非常困難的。