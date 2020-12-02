後疫情時代，辦公樓需求何去何從？

辦公樓市場不僅對房地產業，甚至對包括REIT（房地產投資信託）等在內的金融市場都會產生重大影響。在新型冠狀病毒導致的疫情導致大量企業利潤大幅跌落，遠程辦公模式迅速普及的背景下，出現了重新審視傳統辦公空間是否還有存在必要的動向。那麼，辦公樓市場的需求未來將何去何從？

辦公樓是房地產投資市場的最重頭 新冠病毒對經濟活動的影響正變得日益嚴重，眼下，失業率已經開始上升，就業人數轉為減少。本文將嘗試分析在這種情況下今後辦公樓市場的動向以及更深層次的辦公樓需求變化。 在作為投資對象的房地產市場，辦公樓可謂是最大的一個板塊。房地產證券化協會的數據顯示，截至2020年5月末，J-REIT（日本房地產投資信託）持有的房地產中，辦公樓佔比最大，達41.0%，遠超商業設施（17.4%）、物流設施（ 16.7%）和住宅（14.2%）。正因為如此，辦公樓市場的走向將對整個房地產市場產生重大影響。 想到雷曼危機以後的狀況，有人開始擔心新冠疫情對辦公樓市場的影響，但關於這一點，其實兩者是有很大區別的。雷曼危機時期，辦公樓上班族佔了半壁江山的“金融業”是開端，後來廣泛波及到許多行業。此次首當其衝的的是“餐飲和旅遊等服務業”“零售業”和“運輸業”等非辦公樓上班族比例較高的行業。因此可以認為，此次對辦公樓市場產生的直接影響不會很大。

遠距辦公和社交距離的影響 有鑑於此，在思考今後辦公樓市場的時候，或許應該將一年左右的短期變化和直到新冠疫情結束後的中長期變化分開來考慮。 首先，從短期來看，遠距辦公和居家辦公方式的普及會導致出勤人數減少，預計這將對辦公樓需求產生消極影響。但另一方面，為了確保社交距離，必須增加辦公樓內的人均辦公面積，這又有望對辦公樓需求產生積極作用。 因而短期內的實際感覺應該是正負相抵。當然，由於就業人數的減少，辦公樓需求萎縮這一點本身是無法避免的，但恐怕並不會出現因居家辦公而導致的辦公樓需求驟然下滑的事態。 這個判斷與近段時間租賃（辦公樓租賃中介）市場的動向相吻合。眼下，取消或暫時凍結正在研究或洽談中的租賃項目的動向比較突出，但解除已經簽訂的辦公樓租約的情況也僅限於個例而已。 各個公司目前都把應對新冠疫情作為第一要務，針對中長期的辦公樓戰略，傾向於在充分看清公司所處狀況和內外環境變化的基礎上慎重開展研究。 當然，確實可以看到在部分IT企業和創新企業中，因正式採用居家辦公模而出現的解除辦公樓租約的傾向。不過，它們大多是面積較小的租戶，對於整個辦公樓市場的衝擊不會像有些人擔心的那麼大。今後幾個月到一年左右的時間裡，企業難以採取簽約、解約等直接關係到辦公樓需求的具體行動，租賃辦公樓市場的波動可能會比較平緩。